"عندما اتضح في خريف عام 2021 أن روبرت ليفاندوفسكي سيغادر نادي بايرن ميونخ في الصيف التالي، أجرينا مناقشات واضطررنا للتفكير في من قد يكون خليفته'"، هكذا استعاد حسن صالحميدزيتش، المدير الرياضي للنادي في الفترة من 2020 إلى 2023، كواليس التعاقد مع خليفة (ليفا)، في برنامج "Doppelpass" على قناة Sport1.
لم يكن هاري كين وحده في القائمة .. كواليس اختيار خليفة ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ!
في شارع سابينر، كان من الواضح "أنه يجب أن يكون هو المرشح المثالي، لأنه يمتلك بالفعل صفات لا يملكها أحد غيره تقريبًا"، هكذا أوضح حسن صالحميدزيتش، المدير الرياضي السابق لفريق بايرن ميونخ، والذي قال إن هاري كين سرعان ما بات الهدف الأول لميركاتو البافاري، خلال البحث عن خلفية ليفاندوفسكي، عندما انتقل الأخير إلى برشلونة عام 2022.
في المقابل، ذكر صالحميدزيتش، بأن توتنهام أغلق الباب سريعًا في وجه بايرن ميونخ، ولم يرغب في التحدث بشأن هذا الأمر على الإطلاق، على حد وصفه. ونتيجة لذلك، لم يكن انتقال الهدّاف الإنجليزي ممكنًا في عام رحيل ليفاندوفسكي، لذا لجأ العملاق البافاري إلى ساديو ماني لملء الفراغ في الهجوم، ولكن المهاجم القادم من ليفربول، لم يكن سعيدًا في ميونخ وغادر بعد موسم واحد فقط.
- Getty Images
بايرن فكر في هالاند أيضًا
وبطبيعة الحال، نظر بايرن أيضًا في أهداف أخرى كبدائل لكين. حيث قال صالحميدزيتش إن ميونخ استبعد سريعًا فكرة التعاقد مع كيليان مبابي، الذي كان لا يزال لاعبًا حينها في باريس سان جيرمان، لأسباب مالية، مضيفًأ أن إرلينج هالاند أيضًا كان في قائمة الخيارات، حيث كان حرص النادي على جلب مهاجم من الطراز الرفيع.
وكان بايرن حريصًا على جلب هالاند إلى ميونخ، لكن بعد صعوده السريع في بوروسيا دورتموند، اختار النرويجي مانشستر سيتي في صيف 2022.
ونتيجة لذلك، ظل بايرن ملتزمًا تمامًا بالتعاقد مع هاري كين في عام 2023، حيث قال صالحميدزيتش "في نادي بايرن ميونخ، تحتاج إلى شخص يفوز بالمباريات، سواء كان ذلك جيوفاني إيلبر في ذلك الوقت، أو ليفا، أو الآن بالطبع، كين. لكن عليك أن تتصرف بحذر شديد؛ لأن الأمر يكلف مبلغًا لا بأس به من المال. لكن بالنسبة لنا، كان من الواضح أنه المرشح الأول".
- Getty/GOAL
هل سيجدد هاري كين عقده مع بايرن ميونخ؟
في إبريل 2023، سافرت إدارة بايرن ميونخ إلى لندن للقاء عائلة هاري كين. وأوضح صالحميدزيتش: "لديه عائلة رائعة؛ والده وشقيقه لطيفان للغاية، وقد أجرينا بعض المحادثات الجيدة". ولكن، بعد إقالة المدير الفني صاحب الـ49 عامًا، في نهاية مايو 2023، لم يعد مشاركًا في الخطوات الأخيرة للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا.
وأضاف صالحميدزيتش "ثم تولى الأمر الرجال (خلفاؤه). بالطبع، لم يكن من السهل إقناع هاري كين بالرحيل عن لندن، لكن بايرن يمتلك النفوذ وقد نجح في ذلك"، وقد برر هذا الانتقال قيمته الباهظة؛ ففي ثلاث سنوات حتى الآن، سجل كين بالفعل 146 هدف مذهل لصالح بطل ألمانيا.
وتابع مدير البايرن الأسبق بحماس "بمجرد أن يرى المرمى بوضوح، عادة ما يسجل هدفاً... إنه ببساطة خطير. لا يوجد مهاجم في أوروبا في مثل هذه الحالة في الوقت الحالي، أو بالأحرى: لم يلعب بمستوى عالٍ ومتسق لسنوات مثله. لهذا السبب فهو بالتأكيد مرشح لجائزة الكرة الذهبية".
ويستمر عقد كين مع بايرن ميونخ حتى عام 2027، والنادي حريص على تمديده؛ ويُزعم بأن اللاعب منفتح على البقاء، حيث يشعر بأنه في وطنه في ميونخ مع عائلته. ومع ذلك، بعد تسجيله ثلاثية في فوز فريقه (3-0) في نهائي كأس ألمانيا، يوم السبت، على شتوتجارت، شدد كين على أن التوصل إلى اتفاق جديد ليس أمرًا مفروغًا منه، بقوله: "في هذه المرحلة من مسيرتي، أريد أن أستفيد إلى أقصى حد من العقد. سيكون هذا أحد آخر العقود التي أوقعها كلاعب".
إحصائيات هاري كين مع البافاري
المباريات
147 هدف
الأهداف
146 تمريرة حاسمة
تمريرات حاسمة: 33
33 لقب
الألقاب
2× بطل ألمانيا (2025، 2026)، الفائز بكأس الاتحاد الألماني (2026)، الفائز بكأس السوبر الألماني (2025).