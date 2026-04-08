تفيد ماركا بأن أصل الخلاف يعود إلى مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي قبل بضعة أسابيع. قرر أريولا في تلك المباراة الاعتماد في قلب الدفاع على أنطونيو روديغر ودين هوييسن. وجلس أسينسيو على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة خلال الفوز 3:0 في البرنابيو.
لم يكن ضمن قائمة الفريق ثلاث مرات بسبب ذلك: يُقال إنه حدثت مشادة في ريال مدريد بين ألفارو أربيلوا وأحد نجوم الموسم الماضي الصاعدين
لم يتقبل ابن الـ23 عامًا هذا الدور بصمت وفقًا للتقرير، بل قيل إنه كان غاضبًا جدًا وواجه أربيلوا بسبب ذلك.
قرر المدرب إشراك أسينسيو أساسيًا في مباراة الليغا التالية ضد إلتشي. لكن ذلك لم يحدث، لأن المدافع ظهر في مكتب أربيلوا برفقة طبيب وأبلغ عن آلام عضلية طفيفة. ويُقال إنه قال إنه لا يشعر بأنه في حالة بدنية كافية للعب، ما أثار غضب أربيلوا.
ينبغي على راؤول أسينسيو أن يعتذر لزملائه في الفريق
حتى بالنسبة لروديغر، الذي كان من المفترض إراحته أمام إلتشي، لم تلقَ الإلغاء المفاجئ قبولًا جيدًا، لأن الدولي الألماني يلتزم بإجراءات صارمة في أيام المباريات واضطر في النهاية إلى اللعب رغم أنه كان يتوقع الجلوس على مقاعد البدلاء.
غاب أسينسيو أمام إلتشي، وكذلك عن قائمة الفريق في مباراة الإياب ضد سيتي وفي مباراة الليغا التالية أمام أتلتيكو، رغم أنه كان يتدرب بشكل طبيعي في تلك الفترة. ووفقًا لـ Marca كان تبرير أربيلوا: إن أسينسيو لم يعتذر أمام الفريق عن انتقاده للجلوس على مقاعد البدلاء أمام سيتي.
وبعد ذلك يُقال إن أسينسيو اعتذر لمدربه، لكنه لم يعتذر لزملائه. ولا حتى عندما فتح له أربيلوا في نهاية إحدى الحصص التدريبية بابًا لذلك بسؤاله: "هل لدى أحد ما يقوله؟".
ولم يُبدِ أسينسيو مرونة إلا بعد فترة التوقف الدولي، واعتذر لزملائه في الفريق عن تصرفه قبل مباراة سيتي وعن الإلغاء المفاجئ لمشاركته أمام إلتشي. وفي المواجهتين التاليتين أمام مايوركا وبايرن ميونخ عاد إلى قائمة الفريق، لكنه لم يُسمح له باللعب في كلتيهما.
راؤول أسينسيو مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2031
أسينسيو، أحد خريجي ريال، تنقّل هذا الموسم بين التشكيلة الأساسية ودكة البدلاء. صحيح أنه خاض 30 مباراة رسمية، لكنه استفاد أيضاً من استمرار سوء الحظ بسبب الإصابات في دفاع ريال. وفي الآونة الأخيرة اضطر كثيراً إلى التراجع خلف روديغر وهويسن في الترتيب. إضافة إلى ذلك، عاد إيدير ميليتاو، الذي شارك بديلاً ضد بايرن، إلى الجاهزية منذ نهاية مارس.
حقق أسينسيو اختراقه مع الفريق الأول لريال في موسم 2024/25، إذ أقنع كقوة دفاعية موثوقة في غياب عدة عناصر أساسية تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي. وفي صيف 2025 جاءت المكافأة على شكل تمديد للعقد. ووقّع أسينسيو مع ريال حتى عام 2031.
Leistungsdaten لراؤول أسينسيوس في هذا الموسم
المشاركات 30 المشاركات لأكثر من 90 دقيقة 16 الأهداف 2 التمريرات الحاسمة 1 البطاقات الصفراء 6 حالات الطرد 1