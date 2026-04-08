حتى بالنسبة لروديغر، الذي كان من المفترض إراحته أمام إلتشي، لم تلقَ الإلغاء المفاجئ قبولًا جيدًا، لأن الدولي الألماني يلتزم بإجراءات صارمة في أيام المباريات واضطر في النهاية إلى اللعب رغم أنه كان يتوقع الجلوس على مقاعد البدلاء.

غاب أسينسيو أمام إلتشي، وكذلك عن قائمة الفريق في مباراة الإياب ضد سيتي وفي مباراة الليغا التالية أمام أتلتيكو، رغم أنه كان يتدرب بشكل طبيعي في تلك الفترة. ووفقًا لـ Marca كان تبرير أربيلوا: إن أسينسيو لم يعتذر أمام الفريق عن انتقاده للجلوس على مقاعد البدلاء أمام سيتي.

وبعد ذلك يُقال إن أسينسيو اعتذر لمدربه، لكنه لم يعتذر لزملائه. ولا حتى عندما فتح له أربيلوا في نهاية إحدى الحصص التدريبية بابًا لذلك بسؤاله: "هل لدى أحد ما يقوله؟".

ولم يُبدِ أسينسيو مرونة إلا بعد فترة التوقف الدولي، واعتذر لزملائه في الفريق عن تصرفه قبل مباراة سيتي وعن الإلغاء المفاجئ لمشاركته أمام إلتشي. وفي المواجهتين التاليتين أمام مايوركا وبايرن ميونخ عاد إلى قائمة الفريق، لكنه لم يُسمح له باللعب في كلتيهما.