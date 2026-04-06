Getty Images Sport
ترجمه
"لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة له" - مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا يرد على الانتقادات الموجهة إلى كيليان مبابي
يجب التعافي من خسارة مايوركا
سيطر الحديث عن دور مبابي باعتباره محور استراتيجية ريال مدريد الهجومية على الاستعدادات لمباراة الذهاب. وقد عانى الفائز بكأس العالم من صعوبات خلال هزيمة ريال مدريد 2-1 أمام مايوركا في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الماضي، حيث شارك في الهجوم إلى جانب إبراهيم دياز.
وأشار أربيلوا قائلاً: "من الواضح أن مبابي يتمتع بصفات مختلفة عن إبراهيم، لذا سيتعين علينا اللعب بطريقة مختلفة. لكنني سعيد بوجود لاعبين متميزين تحت تصرفنا. لقد جاء مبابي إلى هنا لخوض هذا النوع من المباريات. نحن محظوظون لأن جميع اللاعبين متاحون ولأننا لا نواجه غياب عشرة أو أحد عشر لاعباً عن التشكيلة".
- Getty Images
"مبابي يعرف تمامًا ماهية ريال مدريد"
سارع مدرب ريال مدريد إلى دحض الانتقادات المستمرة الموجهة إلى مبابي، مشدداً على طموح اللاعب في تمثيل العملاق الإسباني. وأشار أربيلوا إلى أن الضجة الخارجية تتجاهل التحديات الشخصية الكبيرة التي واجهها المهاجم، مثل التعامل مع ضغط التوقعات العالية من الجماهير ووسائل الإعلام.
وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يهمني هو ما أعتقده، وإنه لحظ استثنائي أن يكون لدينا لاعب مثل مبابي في الفريق. أضع نفسي مكان المدافعين الذين يتعين عليهم مواجهة ريال مدريد. مبابي يعرف تماماً ما يعنيه ريال مدريد؛ لقد حلم دائماً باللعب هنا. لم يكن من السهل عليه الوصول إلى هنا".
التاريخ يستدعي العائلات المالكة الأوروبية
تجمع مباراة ربع النهائي هذه بين الفريقين الأكثر نجاحًا في البطولة، حيث يفتخر ريال مدريد وبايرن ميونيخ بإجمالي 557 انتصارًا ونسب فوز متقاربة للغاية. وفي حين أن «البلانكوس» لم يخسروا في آخر تسع مواجهات لهم مع الفريق الألماني، فإنهم يواجهون فريق بايرن ميونيخ الذي يسجل في المتوسط 3.2 أهداف في المباراة الواحدة تحت قيادة فينسنت كومباني - وهو أعلى معدل تهديفي لهم في دوري أبطال أوروبا منذ عام 1973.
وفيما يتعلق بأهمية هذه المواجهة، صرح أربيلوا قائلاً: "فريق ريال مدريد الذي لطالما وقف في وجه المنافسين الكبار. بايرن يمر بموسم استثنائي. نحن نعلم مدى الصعوبة التي سيشكلها لنا على أرض الملعب. تاريخنا مع بايرن دائماً ما يكون مميزاً. وستشهد ملعب البرنابيو ليلة رائعة أخرى في دوري أبطال أوروبا".
- (C)Getty Images
البرنابيو يستعد لمعركة بين العمالقة
تشكل مباراة الذهاب التي ستقام في مدريد يوم 7 أبريل اختبارًا حاسمًا لتطور أسلوب أربيلوا التكتيكي، لا سيما في إيقاف هاري كين، الذي سجل 29 هدفًا في 34 مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ. وبعد المواجهة الافتتاحية في البرنابيو، ستُحسم نتيجة المواجهة بعد ثمانية أيام في ملعب أليانز أرينا، حيث سيخضع سجل ريال مدريد القياسي في ربع النهائيات لاختبار حقيقي.