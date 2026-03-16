"لم يكن اتخاذ هذا القرار سهلاً على الإطلاق": ر.ب. لايبزيغ يضرب بقوة في الدوري الألماني

يغادر روكو ريتز نادي طفولته بوروسيا مونشنغلادباخ وينتقل إلى آر بي لايبزيغ. أعلن الناديان اللذان يلعبان في الدوري الألماني لكرة القدم ذلك يوم الاثنين.

وفقًا لتقارير إعلامية، سيحصل بوروسيا على 20 مليون يورو كرسوم انتقال للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، بالإضافة إلى مكافآت محتملة تبلغ حوالي ثلاثة ملايين يورو. وقع ريتز عقدًا مع النادي الساكسوني يمتد حتى عام 2031.

  • وقال المدير الرياضي روفن شرويدر: "مبلغ الانتقال الذي سنحصل عليه مقابل روكو هو الأعلى الذي تمكن بوروسيا من تحقيقه على الإطلاق مقابل لاعب تم تدريبه في النادي"، مضيفًا: "توقيت التوصل إلى الاتفاق في هذه المرحلة المبكرة يساعدنا كثيرًا في خططنا".

    وكان ريتز قد قاد بوروسيا هذا الموسم كقائد للفريق بديلاً عن تيم كلايندينست المصاب. ووفقاً لوسائل الإعلام، كان مبلغ انتقاله محدداً بـ 25 مليون يورو، لكن يبدو أن رينغسبورغ لم يكن مستعداً لدفع هذا المبلغ.

    روكو ريتز هو أحد أعمدة نادي غلادباخ

    ريتز عضو في نادي بوروسيا منذ ولادته، وقد لعب في جميع فرق الناشئين منذ أن كان في فئة الناشئين F. وهو متزوج من ابنة كارلهاينز فليبسن، الذي فاز بكأس الاتحاد الألماني مع غلادباخ عام 1995.

    "قررت أن أبدأ مرحلة جديدة في مسيرتي المهنية اعتبارًا من الصيف. وبالطبع أتفهم أن البعض قد لا يتفهم قراري بمغادرة النادي. لم يكن اتخاذ هذا القرار سهلاً عليّ على الإطلاق"، قال ريتز: "أستطيع أن أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي في كل مباراة متبقية – خاصة في مباراة الديربي التي ستقام نهاية هذا الأسبوع."

    يوم السبت (15:30/Sky)، يلتقي بوروسيا مع منافسه 1. FC كولن، في الديربي رقم 100 في تاريخ الدوري الألماني.

  • موسم روكو ريتز مع بوروسيا مونشنغلادباخ بالأرقام:

    الألعاب27
    دقائق اللعب2231
    أهداف0
    تمريرات حاسمة2
