"لم يكن اتخاذ هذا القرار سهلاً على الإطلاق": ر.ب. لايبزيغ يضرب بقوة في الدوري الألماني

ريتز عضو في نادي بوروسيا منذ ولادته، وقد لعب في جميع فرق الناشئين منذ أن كان في فئة الناشئين F. وهو متزوج من ابنة كارلهاينز فليبسن، الذي فاز بكأس الاتحاد الألماني مع غلادباخ عام 1995.

"قررت أن أبدأ مرحلة جديدة في مسيرتي المهنية اعتبارًا من الصيف. وبالطبع أتفهم أن البعض قد لا يتفهم قراري بمغادرة النادي. لم يكن اتخاذ هذا القرار سهلاً عليّ على الإطلاق"، قال ريتز: "أستطيع أن أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي في كل مباراة متبقية – خاصة في مباراة الديربي التي ستقام نهاية هذا الأسبوع."

يوم السبت (15:30/Sky)، يلتقي بوروسيا مع منافسه 1. FC كولن، في الديربي رقم 100 في تاريخ الدوري الألماني.