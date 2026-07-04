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France forwards GFXGetty/GOAL
علي رفعت

لم يكسبوا القلوب مثل كاب فيردي: لا تلوموا باراجواي.. وهنا كادت أن تسقط فرنسا!

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باراجواي ضد فرنسا
باراجواي
فرنسا
كأس العالم

فوز صعب للديوك!

حسم المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعد تحقيق فوز شاق وتكتيكي على نظيره منتخب باراجواي بهدف دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية. 

وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر النجم كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة والستين من ضربة جزاء احتسبها الحكم إلجيز تانتاشيف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لتنتهي رحلة باراجواي المونديالية بعد أداء دفاعي بطولي. 

سيطر الديوك على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 77 بالمائة مقابل 23 بالمائة للخصم بينما اكتفت باراجواي بالدفاع وتلقي الهجمات المتتالية لتواصل فرنسا سعيها نحو اللقب بخطى ثابتة رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها في اختراق دفاعات أمريكا الجنوبية طوال أوقات المباراة.


  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    العودة إلى إرث تاتا مارتينو لتعويض الفوارق

    لم يكن أمام المدرب الأرجنتيني جوستافو ألفارو خيار سوى العودة إلى الجذور التكتيكية والاعتماد على إرث المدرب الأسبق تاتا مارتينو في مونديال 2010 وتحديدًا بعد الخسارة الكارثية والمفاجئة في افتتاح دور المجموعات أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف مقابل هدف. 

    أدرك ألفارو سريعًا أن اللعب المفتوح سيؤدي إلى انهيار الفريق لذلك قرر تبني أسلوب الكتلة المنخفضة الصارم والاعتماد على الروح والحماس لتعويض الفجوة الكبيرة في الجودة الفنية والمهارية الفردية مقارنة بمنتخبات النخبة المليئة بالنجوم.

    تجسد هذا الأسلوب بوضوح أولًا أمام ألمانيا، ثم أمام فرنسا حيث تراجع الفريق الباراجواياني للدفاع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين لسد كافة المساحات أمام سرعات الهجوم الفرنسي وإغلاق زوايا التمرير وهو ما نجح فيه الفريق بامتياز طوال الشوط الأول معتمدًا على تألق حارسه أورلاندو خيل وتماسك خطه الخلفي.


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  • فخ بيريز والعنف المشروع أمام أبطال العالم المنتظرين


    حذر روبيرت بيريز نجم المنتخب الفرنسي المتوج بلقب مونديال 1998 قبل المباراة من الفخ الدفاعي لمنتخب باراجواي ومن احتمالية لجوء لاعبيه إلى إحباط نجوم فرنسا عبر التكتل واللعب العنيف.

    وبالفعل كاد الديوك أن يسقطوا في هذا الفخ التكتيكي المحكم حيث واجهوا صعوبة بالغة في إيجاد حلول هجومية فعالة في ظل الضغط البدني الشرس. 

    ولا يمكن لوم لاعبي باراجواي على اللجوء إلى الخشونة النسبية أو العنف البدني في الكثير من الالتحامات الثنائية فهذه هي الطريقة الوحيدة والمنطقية لإيقاف فريق مدجج بالنجوم يمتلك قوة هجومية كاسحة ويحمل لقب بطل العالم في نسخة 2018 ووصيف النسخة الماضية في 2022.

    الاندفاع البدني وتكسير رتم اللعب عبر ارتكاب هذا العدد من المخالفات كان سلاح باراجواي الأبرز لتعطيل مفاتيح اللعب الفرنسية ومحاولة جر المباراة إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح تمامًا كما فعلوا في إنجازهم التاريخي المذهل بإقصاء المنتخب الألماني في الدور السابق.

    ورغم أن هذا العنف قد يكون مبررًا نسبيًا من الناحية التكتيكية إلا أن النتيجة جاءت عكسية على الصعيد الجماهيري، فعلى عكس منتخب كاب فيردي الذي خسر مباراته ضد الأرجنتين لكنه كسب احترام وقلوب كل المتابعين بأدائه الشجاع خسر منتخب باراجواي المباراة وخسر معها تعاطف الجماهير بسبب هذا الأسلوب الخشن.


  • doue Getty Images

    استهتار ديشان وتأثير البديل دوي


    شهدت التشكيلة الأساسية للمدرب ديدييه ديشان قرارًا غريبًا بالاعتماد على برادلي باركولا منذ البداية وهو ما اعتبره البعض نوعًا من الاستهتار أو التقليل من شأن منتخب باراجواي الذي أثبت جدارته وصلابته في الأدوار السابقة. 

    لم يقدم باركولا الأداء المنتظر وبدا تائهًا وسط كماشة الدفاع اللاتيني وعجز عن استغلال سيطرة فريقه على الكرة حتى قرر ديشان تصحيح خطأه في الدقيقة الحادية والستين بإشراك دزيري دوي. 

    وكان نزول دوي بمثابة نقطة التحول الحقيقية في المباراة حيث أحدث حيوية فورية وخطورة ملموسة في الخط الأمامي وبفضل تحركاته المزعجة وسرعته تمكن من اختراق منطقة الجزاء بعد دقائق قليلة من دخوله ليجبر الدفاع على ارتكاب خطأ ضده أسفر عن ضربة الجزاء التي غيرت مجرى اللقاء ومنحت فرنسا الفوز.


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  • بيت القصيد

    أثبتت هذه المواجهة الكلاسيكية أن التنظيم الدفاعي المحكم والروح القتالية العالية يمكنهما تقليص الفوارق الفنية الكبيرة إلى حد بعيد وجعل المستحيل ممكنًا على المستطيل الأخضر، لكنا ليست كافية للفوز بقلوب العالم.

    تغادر باراجواي البطولة برأس مرفوعة نسبيًا بعدما قدمت درسًا تكتيكيًا في كيفية الصمود أمام عمالقة اللعبة معتمدة على إرثها الدفاعي التاريخي وانضباط لاعبيها الاستثنائي.

    وفي المقابل نجت فرنسا من فخ معقد بفضل الجودة الفردية العالية والتدخل الحاسم من مقاعد البدلاء لتؤكد أن طريقها نحو التتويج بالذهب المونديالي يتطلب حذرا أكبر واحترامًا كاملًا لجميع الخصوم مهما بلغت الفوارق الفنية على الورق.


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