تُظهر نظرة سريعة على السير الذاتية لزملائه حراس المرمى في نادي بايرن ميونيخ مدى تميز مسيرة ليونارد بريسكوت. فقد خاض سفين أولريش وجوناس أوربيغ أول مباراة لهما في سن التاسعة عشرة مع ناديي في إف بي شتوتغارت وإس إس في يان ريغنسبورغ على التوالي، بينما لم يبدأ مانويل نوير مسيرته إلا في سن العشرين مع نادي شالكه 04.
ترجمه
لم يقترب مانويل نوير من تحقيق ذلك حتى! لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا قد يصنع تاريخًا مع بايرن ميونيخ - لكن إحصاءاته تثير التساؤلات
ونظرًا لإصابة جميعهم حاليًا، قد يشارك بريسكوت لأول مرة في مباراة رسمية مع فريق بايرن ميونيخ الأول يوم الأربعاء في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو، وذلك وهو في سن 16 عامًا و176 يومًا. وبذلك سيكون أصغر بأربع سنوات من نوير، وأصغر بسنتين من أصغر حارس مرمى في تاريخ بايرن ميونيخ حتى الآن: سفين شوير الذي لعب مع الفريق في عام 1989 وهو في سن 18 عامًا.
وفي الوقت نفسه، سيصبح بريسكوت أصغر حارس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا وثامن أصغر لاعب على الإطلاق. يتصدر القائمة ماكس داومان، الذي ظهر لأول مرة مع نادي أرسنال في نوفمبر وهو في سن 15 عامًا. ويليه يوسوفا موكوكو (بوروسيا دورتموند) ولامين يامال (نادي برشلونة).
- IMAGO / Passion2Press
نادي بايرن ميونيخ: ليونارد بريسكوت جلس على مقاعد البدلاء في مباراة باير ليفركوزن
ما هي فرص مشاركة بريسكوت؟ وفقًا للمدرب فينسنت كومباني، لن يعود نوير (الذي يعاني من تمزق في الألياف العضلية) إلا بعد انتهاء فترة المباريات الدولية في أوائل أبريل. أما أولريش، فقد تعرض لتمزق في حزمة العضلات خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام باير ليفركوزن، وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع. جوناس أوربيغ هو الوحيد الذي قد يكون جاهزاً بحلول يوم الأربعاء. تعرض اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً لارتجاج في المخ خلال الفوز 6-1 في مباراة الذهاب ضد أتالانتا.
اللاعب التالي في ترتيب حراس المرمى هو ليون كلاناك من فريق الاحتياط (19 عامًا)، لكنه غائب منذ فترة طويلة بسبب إصابة في الفخذ. ويحل محله في الدوري الإقليمي يانيس بارتل (19 عامًا). لكن يبدو أن كومباني يفضل حارس مرمى فريق تحت 19 عامًا بريسكوت. في مباراة الذهاب ضد أتالانتا، كان بيسكوت الحارس الثالث، بينما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة ليفركوزن.
- (C)Getty Images
وُلد ليونارد بريسكوت في نيويورك ونشأ في برلين
وُلد بريسكوت في عام 2009 في نيويورك لأم ألمانية وأب أمريكي، ثم نشأ في برلين ولعب في صفوف فريق الشباب بنادي يونيون. وفي عام 2023، انتقل بريسكوت إلى نادي بايرن ميونيخ. وقد تخطى مرحلة فريق تحت 17 عامًا تمامًا، ومنذ الصيف الماضي، يقف هذا العملاق الذي يبلغ طوله 1.96 مترًا في مرمى فريق تحت 19 عامًا. من الناحية الإحصائية البحتة، فإن أداءه هناك سيئ بشكل غريب: في 16 مباراة، حافظ على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط وتلقى 30 هدفاً. تأهل بريسكوت مع فريقه كمتصدر للمجموعة E في الدور التمهيدي إلى الدور الرئيسي الذي يضم أربع مجموعات، لكنه يحتل حالياً المركز الرابع في المجموعة C خلف ر.ب. لايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ و1. ف. كايزرسلاوترن.
وقد خاض بريسكوت مباريات مع منتخبي ألمانيا تحت 16 و17 عامًا. لكنه يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، وبالتالي يمكنه نظريًا اللعب مع منتخب الولايات المتحدة. ويستمر عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2027.
قبل بضع سنوات، أحدث حارس مرمى شاب مشابه ضجة كبيرة في نادي بايرن ميونيخ: كريستيان فرويشتل. في أوائل عام 2016، اصطحب المدرب بيب جوارديولا اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا إلى معسكر التدريب. كان هو أيضًا حارس مرمى منتخبات ألمانيا للشباب، وكان طويل القامة منذ صغره. لكن فرويشتل لم يخض مباراته الأولى والوحيدة مع فريق ميونيخ إلا في عام 2022، عندما كان يبلغ من العمر 22 عامًا. منذ صيف 2024، أصبح حارس مرمى بديل في نادي US Lecce الإيطالي الذي يلعب في الدوري الممتاز.
ليونارد بريسكوت في فريق تحت 19 سنة بنادي بايرن ميونيخ
مسابقة المباريات الأهداف التي استقبلها بدون أهداف الدوري الألماني تحت 19 سنة 11 18 - دوري الشباب التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 4 10 1 كأس الاتحاد الألماني للناشئين 1 2 -