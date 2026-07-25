لم يسجل في الظهور الأول ولكن الكل يحتفي به و"سيلعب 15 مباراة على الأقل".. ماذا قالت صحافة برشلونة عن حمزة عبد الكريم؟

خطفت المباراة الودية الأولى لنادي برشلونة الإسباني تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك أمام فريق سي إي يوروبا أنظار المتابعين، ليس فقط لأنها الضربة الأولى في تحضيرات الموسم الجديد، بل بسبب الجدل الإعلامي الكبير الذي رافق مشاركة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم.
ففي ظل غياب البث التلفزيوني واقتصار المتابعة على التغطيات النصية، سارعت صحيفة سبورت الكتالونية إلى إعلان إحراز المهاجم صاحب 18 عامًا للهدف الثاني في اللقاء، لينتشر الخبر كالنار في الهشيم عبر المنصات الرياضية التي احتفت بافتتاح المهاجم الشاب لسجله التهديفي مع الفريق الأول.