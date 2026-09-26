لم يستطع أن يكتم مزحته بشأن أديمي.. كلوب يشيد بنجم برشلونة بعد الحديث عن فرصته الغريبة الضائعة!

يشتهر كلوب بشخصيته الكاريزمية، وهو ما بدا جلياً خلال مؤتمر صحفي أخير أثناء حديثه عن المستوى الحالي لكريم أديمي. فقد وجد مهاجم برشلونة، الذي انتقل إلى كتالونيا قادماً من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية، نفسه تحت المجهر عقب إهداره فرصة كبيرة في تعادل ألمانيا 1-1 أمام هولندا.

وخلال المواجهة على ملعب يوهان كرويف أرينا، سدد أديمي الكرة عالياً من مسافة قريبة إثر تمريرة ناثانيال براون، ليفشل في تأمين تقدم بهدفين كان من الممكن أن يكون حاسماً للمنتخب الألماني.

وعندما سأل الصحفيون المدرب عن الفرصة الضائعة، لم يستطع كلوب مقاومة إطلاق مزحة خفيفة على لاعبه. فرد المدرب بضحكته المعهودة قائلاً: "كنت على وشك أن أسأل أي هدف ضائع تقصدون؟" لقد كانت لحظة مرح عكست الأجواء المريحة التي يحاول كلوب بناءها داخل منظومة المنتخب الوطني.

غير أنه سارع للدفاع عن الجودة الفنية لصاحب الـ24 عاماً، مشيراً إلى أن الخطأ كان أمراً غير معتاد بالنسبة للاعب من طرازه. وأضاف كلوب: "كان ليسجل تلك الكرة في الظروف العادية، حتى لو ارتدت الكرة ولُعبت بقوة"، مؤكداً أن المهاجم يمتلك عادةً الحسم المطلوب على أعلى المستويات.