لم يحن بعد وقت خلاصه: يظل ريكاردو بيبي، في الوقت الحالي، صفقة انتقال فاشلة تاريخية في الدوري الألماني

بعد فترة وجيزة من انتقال "إل ترين" — وهو الاسم الذي كان يُطلق على بيبي في البداية — انتشرت مقولة سخيفة على مواقع التواصل الاجتماعي: زُعم أن ماركوس فاينزيرل، مدرب أوغسبورغ آنذاك، تبول على اللاعب الأمريكي في الحمام ترحيباً به بعد انتهاء التدريب، لأن هذه العادة "جزء من الثقافة" هنا. بعد ذلك، علق نادي أوغسبورغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الاقتباس المزعوم ووصف الخبر بأنه "مزيف!".

"لقد ضحكت فقط. كان زملائي في الفريق هم من أطلعوني على ذلك. قالوا لي: 'هل هذا صحيح؟' فرددت عليهم فقط بأنهم يجب أن يعلموا أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا. فنحن نتسكع معًا كل يوم"، هكذا أوضح بيبي لاحقًا تعامله الفكاهي مع هذه الأخبار المزيفة.

سرعان ما أصبح واضحًا أن العلاقة بين اللاعب المولود في تكساس وأوغسبورغ ستصبح أغلى سوء تفاهم في تاريخ النادي. الضغط المفرط، وقلة الخبرة في مواجهة خصوم أقوياء بدنيًا، كما هو الحال في الدوري الألماني، وقلة التهديد التهديفي الذي أظهره اللاعب السابق في نادي دالاس، كل ذلك أدى إلى تباطؤ "قطار ريكاردو" بسرعة كبيرة.

بعد 16 مباراة مع أوغسبورغ دون تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة، قررت جميع الأطراف سحب الفرامل الطارئة وتم إعارة بيبي في صيف 2022.