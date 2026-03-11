ترجمه
لم يحقق أي فريق هذا الإنجاز في دوري أبطال أوروبا من قبل! باير ليفركوزن يحتفل بنجاح جزئي مرير ضد أرسنال، لكنه لا يزال مستاءً
بعد احتفالات كبيرة، لم يكن "الابن الضال" سعيدًا، ففي النهاية، أفسد اللاعب الدولي فرصة فريقه السابق باير ليفركوزن في الوصول إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا. فقد سجل هافرتز هدف التعادل 1:1 (0:0) لفريق أرسنال في المباراة الأولى من دور الـ16 بركلة جزاء مثيرة للجدل في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعته بباير.
وقال روبرت أندريش لاعب ليفركوزن في DAZN: "هذا قليل جدًا"، لكن مساعد الحكم لم يقبل قرار الحكم أوموت ميلر: "هذا لا يكفي". قال أندريش، الذي وضع فريقه في المقدمة بعد الاستراحة بوقت قصير: "التعادل يبدو مخيبًا للآمال بعض الشيء"، لكنه أضاف: "لكن لدينا فرصة أخرى الأسبوع المقبل". وقال هافرتز: "أنا سعيد لأنني شاركت في المباراة، وسعيد لأنني سجلت هدفًا، لكنني بالطبع أشعر بالأسف تجاه ليفركوزن. لكن هذه هي كرة القدم".
قدم باير أداءً رائعًا أمام فريق أرسنال الذي بدا أقوى منه، ولا يزال لديه فرص جيدة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 24 عامًا، حيث أضاع الفريق الألماني فرصة رائعة لتعزيز موقفه قبل مباراة الإياب.
ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أرسنال
ومع ذلك: بعد الأداء الشجاع الذي قدمه وصيف بطل ألمانيا، لا يزال كل شيء مفتوحًا في لندن يوم الثلاثاء المقبل (الساعة 9 مساءً). تعادل أرسنال بهدف من هافرتز (89) بعد أن كان باير متقدماً بهدف من أندريتش (46). قبل ذلك، ارتكب مالك تيلمان خطأ على نوني مادويكي، وأقر الحكم المساعد بالفيديو بركلة الجزاء المثيرة للجدل. آخر مرة وصل فيها النادي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2002، عندما خسر في النهائي أمام ريال مدريد.
بينما اكتسب باير الثقة قبل المباراة المهمة في الدوري ضد بايرن ميونيخ يوم السبت، خرج أرسنال للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم دون فوز بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري. عاد اللاعب الدولي هافرتز إلى بايرن أرينا للمرة الأولى منذ رحيله في 2020، ودخل المباراة في الدقيقة 74 كلاعب بديل.
قال كاسبر هجولماند، مدرب باير، قبل المباراة إن أرسنال "ربما يكون أفضل فريق في أوروبا" و"بالطبع المرشح الأكبر". لكنه لم يرغب في الاختباء مع فريقه أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز: "لقد لعبنا جيدًا ضد الفرق الكبيرة. إنها كرة القدم. كل شيء ممكن". لكن فريقه تعرض لضغط شديد منذ البداية.
"لا تزال هناك فرصة": هافرتز وحده يمنع باير من تحقيق إنجاز كبير
كان أندريش هو الأكثر توتراً في بداية المباراة. ارتكب قائد باير لينكولن خطأين على مهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس وحصل على بطاقة صفراء في وقت مبكر. لكن باير لينكولن تحسن أداءه بعد ذلك، وسجل كريستيان كوفاني (7) أول هدف في المباراة. سعى أرسنال للسيطرة على المباراة، لكن ليفركوزن لعب بشكل متماسك وانتظر فرص التمرير السريع.
واستغل لاعبو لندن إحدى هذه الفرص ليتقدموا في النتيجة: مرر جيوكيريس الكرة إلى غابرييل مارتينيلي على الجانب الأيسر، الذي سددها بقوة لتصطدم بالعارضة (20). لكن باير لم يتأثر بذلك وواصل مقاومته بقوة. كانت المباراة متكافئة حتى نهاية الشوط الأول. سدد إبراهيم مازا لاعب باير الكرة من على الجانب الأيسر في هجمة مرتدة (45+1).
بعد تغيير الجوانب بوقت قصير، تقدم ليفركوزن: سجل أندريتش هدفًا برأسه من ركلة ركنية عند القائم الثاني، وتأخر أرسنال لأول مرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. حاول الغانرز الرد، لكن حتى الكرات الثابتة التي عادة ما تكون خطيرة لم تكن فعالة في البداية. بقيادة إكسيكييل بالاسيوس القوي، دافع باير عن تقدمه بشغف لفترة طويلة، ثم سجل هافرتز الهدف.