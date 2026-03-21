لم يتواصل توماس توخيل مع ترينت ألكسندر-أرنولد بشأن استبعاده من منتخب إنجلترا، وذلك بعد يوم واحد من انفصاله المثير للجدل عن صديقته

ليست مخاوف توخيل بشأن ألكسندر-أرنولد بالأمر الجديد. فقد أعرب عنها علنًا في مايو الماضي، مشيرًا إلى الضعف الدفاعي الذي شعر أنه قد يكلف الفريق غاليًا في مباريات البطولات.

قال توخيل في ذلك الوقت: "أرى أنه يعتمد أحيانًا بشكل كبير على مساهماته الهجومية، ولا يولي اهتمامًا كبيرًا للانضباط الدفاعي والجهد". "عندما نتحدث، على وجه الخصوص، عن تصفيات كرة القدم ثم البطولات، فإن الخطأ الدفاعي الوحيد، اللحظة الوحيدة التي لا تكون فيها يقظًا بنسبة 100٪، يمكن أن تكون حاسمة، ويمكن أن تكون اللحظة التي تحزم فيها حقائبك وتعود إلى المنزل".

إنه تقييم قاسٍ، ومن الواضح أنه لم يتغير على الرغم من انتقال ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد وأدائه المثير للإعجاب في الدوري الإسباني هذا الموسم. تشمل مشاركاته الـ34 مع منتخب إنجلترا ظهورًا واحدًا فقط في دور المجموعات في كأس العالم 2018 ضد بلجيكا ومشاركة قصيرة لمدة 33 دقيقة في كأس العالم 2022 في قطر. على الرغم من كل ما يتمتع به من جودة، لم يتمكن أبدًا من حجز مكان أساسي في التشكيلة تحت قيادة أي مدرب لمنتخب إنجلترا، ولا يبدو أن توخيل قريب من تغيير ذلك.