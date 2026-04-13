"لم يتبقَّ الكثير من الوقت" - ميكي فان دي فين يعترف بالقلق بشأن روبرتو دي زيربي مع اقتراب توتنهام من فخ الهبوط أكثر فأكثر
البقاء أهم من الأناقة
كان تعيين دي زيربي خلال فترة التوقف الدولي في مارس يهدف إلى إرساء هوية طويلة الأمد لتوتنهام، لكن الإيطالي يواجه الآن المهمة العاجلة المتمثلة في الحفاظ على بقاء النادي في دوري الدرجة الممتازة. وبعد خسارة ضيقة بنتيجة 1-0 في ملعب أوف لايت، لا يزال السبيرز عالقين في منطقة الهبوط مع تبقي ست مباريات فقط لإنقاذ موسمهم. وقد أبرزت الهزيمة أكثر حجم التحدي الهائل الذي يواجهه المدرب السابق لبرايتون، الذي ورث فريقاً يفتقر إلى الثقة بعد رحيل إيغور تودور.
سباقٌ مع الزمن
أقرّ المدافع الهولندي بأنه في حين يرغب المدرب الرئيسي الجديد في تطبيق فلسفة شجاعة قائمة على الاستحواذ انطلاقًا من الخلف، فإن المأزق الحالي لا يترك مجالًا يُذكر للخطأ. ويعتقد فان دي فين أن العبء الذهني لسلسلة المباريات من دون فوز يثقل كاهل مجموعة تحتاج إلى بناء الثقة بسرعة.
وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عن صعوبة التكيّف مع متطلبات دي زيربي الخاصة تحت ضغط شديد، أوضح فان دي فين: «لكل مدرب رأيه الخاص في اللعبة، وروبرتو يريد منا أن نبدأ اللعب أكثر من الخلف. هذا ما طلبه. يريدنا أن نلعب بثقة، وهذا ما نحتاج إلى بنائه، لكن لم يتبقَّ لدينا وقت طويل. نحتاج إلى فعل ذلك الآن. لا تريد أن تنظر إلى النتائج الأخرى؛ عليك فقط أن تفوز. لا يمكنك أن تقول إنك لا تنظر إلى الفريق الآخر. تبقّت ست مباريات لنجمع أكبر عدد ممكن من النقاط. هناك ضغط الآن لأننا في منطقة الهبوط، لكن علينا التأكد من أننا نخرج من هذا الوضع».
الهروب من الدوامة
على الرغم من لمحات من نوايا دي زيربي الهجومية، يعاني توتنهام حالياً من بداية سيئة تاريخياً لعامه الميلادي دون أي انتصار امتدت إلى 14 مباراة. ولم تشهد بداية عام في الدوري الإنجليزي الممتاز سلسلة أطول دون فوز إلا لدى ديربي في 2008 (18 مباراة)، وسندرلاند في 2003 (17 مباراة)، وسويندون تاون في 1993 (15 مباراة)، وقد هبطت الأندية الثلاثة في نهاية تلك المواسم.
وفي حديثه عن الحالة النفسية للفريق والإحباط من استمرار معاناتهم في تحقيق نتيجة، أضاف فان دي فين: «لا أعتقد حتى أننا قدمنا مباراة سيئة اليوم؛ صنعنا بعض الفرص للتسجيل وهم لم يصنعوا الكثير. هذه هي المرحلة التي نمر بها؛ ليس كل شيء يسير لصالحنا. عند صافرة النهاية يكون الأمر صعباً جداً. ذهنياً، هو صعب. لقد كنا نعاني خلال الأشهر القليلة الماضية عندما لا نحقق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز ونواصل المعاناة. نحتاج إلى استعادة الثقة. الأمر صعب جداً، وعلينا أن نضمن أننا نستعيد ذلك».
الموقف الأخير
يدخل توتنهام مرحلة حاسمة تحدد مصير موسمه، حيث يتعين عليه تعويض فارق نقطتين للصعود والخروج من المراكز الثلاثة الأخيرة. ويواجه الفريق اللندني الشمالي مواجهة مزدوجة حاسمة في أبريل أمام برايتون وولفرهامبتون، قبل جدول شاق في مايو يتضمن مباريات ضد أستون فيلا وليدز يونايتد وتشيلسي، ومباراة حاسمة محتملة في اليوم الأخير أمام إيفرتون. ومع عدم تحقيق أي فوز حتى الآن في عام 2026، يتعين على السبيرز دمج فلسفة دي زيربي فورًا وإلا سيواجهون هبوطًا كارثيًا إلى التشامبيونشيب للمرة الأولى في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.