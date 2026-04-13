أقرّ المدافع الهولندي بأنه في حين يرغب المدرب الرئيسي الجديد في تطبيق فلسفة شجاعة قائمة على الاستحواذ انطلاقًا من الخلف، فإن المأزق الحالي لا يترك مجالًا يُذكر للخطأ. ويعتقد فان دي فين أن العبء الذهني لسلسلة المباريات من دون فوز يثقل كاهل مجموعة تحتاج إلى بناء الثقة بسرعة.

وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عن صعوبة التكيّف مع متطلبات دي زيربي الخاصة تحت ضغط شديد، أوضح فان دي فين: «لكل مدرب رأيه الخاص في اللعبة، وروبرتو يريد منا أن نبدأ اللعب أكثر من الخلف. هذا ما طلبه. يريدنا أن نلعب بثقة، وهذا ما نحتاج إلى بنائه، لكن لم يتبقَّ لدينا وقت طويل. نحتاج إلى فعل ذلك الآن. لا تريد أن تنظر إلى النتائج الأخرى؛ عليك فقط أن تفوز. لا يمكنك أن تقول إنك لا تنظر إلى الفريق الآخر. تبقّت ست مباريات لنجمع أكبر عدد ممكن من النقاط. هناك ضغط الآن لأننا في منطقة الهبوط، لكن علينا التأكد من أننا نخرج من هذا الوضع».