"لم يبتكر كرة القدم في الولايات المتحدة، لكنه أعطاها دفعة قوية" - ديفيد بيكهام يكشف عن رسالة من الممثل الهوليوودي ماثيو ماكونهي قبل المباراة التاريخية ضد إنتر ميامي

قبل المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين إنتر ميامي وأوستن إف سي في ملعب «نو ستاديوم» الجديد، كتب ماكونهي الحائز على جائزة الأوسكار رسالة مفتوحة إلى قائد منتخب إنجلترا السابق.

في الرسالة، التي حملت عنوان "السيد بيكهام أيها الشاب"، كتب ماكونهي: "مع زيارة أوستن لميامي اليوم لحضور حفل صغير على ملعبكم الجديد، أود أولاً أن أعبّر عن خالص شكري - أنت لم تخلق كرة القدم هنا في الولايات المتحدة، لكنك بالتأكيد أعطيتها دفعة قوية. عندما انضممت إلى فريق غالاكسي، منحت دوري MLS شرعية جديدة، وحولت المباريات إلى أحداث، وغيّرت دوري MLS بشكل جوهري من ساحة اختبار إلى وجهة رئيسية - شكرًا لك.

"الآن، أنت في ميامي، في مهمة مماثلة ولكن في منصب مختلف - وأنا أرفع لك القبعة على ذلك. واليوم أكتب إليك لأن نادي أوستن إف سي الذي أنتمي إليه وحافلة مليئة بمشجعي الفريق الأخضر والأسود قادمون إلى بحر الوردي الخاص بك، ونحن نسعى إلى إفساد حفل افتتاحك، لذا سأحتاج إليك وإلى صديقك ليو لتوفير بعض المساحة لنا في نهاية هذا الأسبوع.

"ومع اقتراب الصيف وعيون العالم موجهة إلينا، نتطلع نحن هنا في عاصمة تكساس إلى زيارتكم لمواصلة ترسيخ حجر أساس آخر لكرة القدم الأمريكية ليشهده العالم. أراك قريباً يا صديقي العزيز."