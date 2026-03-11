"لم نكن مستعدين" - ميكيل أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال لـ"عدم استعجالهم" بعد أن أعطى باير ليفركوزن الغانرز طعمًا من نفس الدواء بهدف من كرة ثابتة

في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، أعرب أرتاتا عن إحباطه بعد تعادل أرسنال 1-1 مع باير ليفركوزن في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. سجل روبرت أندريتش هدفاً للزوار من ركلة ركنية بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، مما دفع المدرب إلى تسليط الضوء على قلة انتباه فريقه التي كلفته الكثير، وهي نقطة الضعف التي يشتهر فريقه باستغلالها في المواقف الثابتة.

وركز أرتاتا على الخطأ الدفاعي، ولم يتردد في انتقاد الاستعدادات. "هناك دائمًا جانبان لهذه المسألة. الأول هو عنصر الخصم الذي استغل هذا الضعف، وقلة الانتباه أو الاستعجال في كلتا الحالتين، والثاني هو نحن، لأننا كنا نعلم ذلك، فقد عرضنا عليهم ثلاثة مقاطع من مباراة نهاية الأسبوع الماضي بثلاث طرق مختلفة، ولم نكن مستعدين لذلك، فوقعنا في الفخ".