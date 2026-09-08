"لن نتغير من أجل مورينيو".. مدرب إنتر يتحدى ريال مدريد: لم نفز هنا منذ 60 سنة!

يؤكد كريستيان كيفو أن إنتر عازم على "كتابة صفحات مهمة في تاريخ" النادي، فيما يستعد لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء. ويخوض النيراتزوري واحدة من أصعب ليالي الافتتاح الممكنة في أوروبا، بعودته إلى الملعب الذي قاده فيه جوزيه مورينيو إلى لقبه الثالث والأحدث في دوري أبطال أوروبا عام 2010.

وبعد أن لعب كيفو تحت قيادة مورينيو خلال موسم الثلاثية التاريخي مع إنتر، يحافظ على علاقة قوية مع مدربه السابق، مع تشديده على أن رؤيته التكتيكية الخاصة تبقى مختلفة.

وإدراكاً منه للضغط الهائل المصاحب لقيادة النيراتزوري في أوروبا، شدد المدرب الروماني على المسؤولية الملقاة على عاتقه. وقال كيفو للصحفيين في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "علينا واجب كتابة صفحات مهمة في تاريخ هذا النادي. في السنوات الأخيرة، بلغ هذا النادي مستويات مهمة، وعلينا أن نكتب صفحات أخرى من تاريخه. مشاعري في هذا الملعب؟ لقد بات أجمل من أي وقت مضى. أصبح اليوم أكثر حداثة، ومن دواعي سرور الجميع أن تتاح لهم فرصة خوض مباراة في هذا الملعب".