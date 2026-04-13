"لم تعودوا ملوك أوروبا!" - باتريس إيفرا يؤكد أن برشلونة "غير قادر" على العودة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في هجوم لاذع

يواجه برشلونة خطرًا حقيقيًا لتوديع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بعد تلقيه هزيمة على أرضه بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو الأسبوع الماضي. هدفي جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث أغرقا فريق هانسي فليك، الذي لعب جزءًا كبيرًا من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد باو كوبارسي بسبب عرقلة كآخر مدافع في وقت متأخر من الشوط الأول.

ولا يزال فليك واثقًا من قدرة برشلونة على التأهل، إذ قال بعد إشرافه على فوزهم في الديربي 4-1 على إسبانيول في الدوري الإسباني خلال عطلة نهاية الأسبوع: "لسنا بحاجة إلى معجزة، نحتاج إلى تقديم مباراة جيدة، ويمكننا فعل ذلك. كل شيء ممكن. أتلتيكو فريق رائع، لكن لدينا فريق جيد ونحن قادرون على العودة. نريد التأهل."