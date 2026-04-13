"لم تعودوا ملوك أوروبا!" - باتريس إيفرا يؤكد أن برشلونة "غير قادر" على العودة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد في هجوم لاذع
نحن لا نحتاج إلى معجزة
يواجه برشلونة خطرًا حقيقيًا لتوديع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بعد تلقيه هزيمة على أرضه بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو الأسبوع الماضي. هدفي جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث أغرقا فريق هانسي فليك، الذي لعب جزءًا كبيرًا من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد باو كوبارسي بسبب عرقلة كآخر مدافع في وقت متأخر من الشوط الأول.
ولا يزال فليك واثقًا من قدرة برشلونة على التأهل، إذ قال بعد إشرافه على فوزهم في الديربي 4-1 على إسبانيول في الدوري الإسباني خلال عطلة نهاية الأسبوع: "لسنا بحاجة إلى معجزة، نحتاج إلى تقديم مباراة جيدة، ويمكننا فعل ذلك. كل شيء ممكن. أتلتيكو فريق رائع، لكن لدينا فريق جيد ونحن قادرون على العودة. نريد التأهل."
إيفرا يطلب من جماهير برشلونة «مواجهة الواقع»
لكن إيفرا أكثر تشككًا بكثير. لم يفز برشلونة بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2015، حين قاد الثلاثي الأسطوري «MSN» المكوّن من ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز فوزًا بنتيجة 3-1 في النهائي على يوفنتوس الخاص بإيفرا. وكان الفرنسي أيضًا ضمن الطرف الخاسر مرتين أمام برشلونة في النهائيات مع مانشستر يونايتد، وهو لا يعتقد أن تشكيلة فليك الحالية تضاهي فرقهم العظيمة في الماضي.
وقال إيفرا، وفقًا لصحيفة دياريو سبورت: «اسمعوا، على جماهير برشلونة أن تستيقظ وتواجه الواقع. أرى كل تلك الصور الشخصية لـ"ريمونتادا" في كل مكان؛ حان الوقت للتواضع وإنزالها. هذا ليس برشلونة 2015؛ ذلك الفريق لم يعد موجودًا. لقد رأيناهم ينهارون مرة تلو الأخرى على المسرح الكبير، وبصراحة تامة، هم غير قادرين على تكرار ذلك مجددًا».
لماذا يدعم إيفرا "مقاتلي" سيميوني
واصل إيفرا شرح سبب دعمه لأتلتيكو، الذي أطاح أيضًا ببرشلونة من كأس ملك إسبانيا في وقتٍ سابق من هذا العام. وقال: "في دوري أبطال أوروبا، هم أقرب للحصول على بطاقة حمراء أخرى من الفوز؛ لقد أصبح ذلك عادةً نوعًا ما في الآونة الأخيرة". وأضاف: "لديّ ثقة كاملة في دييغو سيميوني ولاعبيه. إنهم مقاتلون، مستعدون جيدًا وجاهزون لوضع حدّ لهذا".
واختتم الدولي الفرنسي السابق بتعليق لاذع آخر تجاه البلوجرانا: "يا جماهير برشلونة، اهدؤوا والتزموا الصمت، لأن أوروبا قصة مختلفة... ولم تعودوا ملوكًا. أحب هذه الرياضة، لكنني أحب الحقيقة أكثر".
عامل يامال
على الرغم من أن تعليقات إيفرا قد تنطوي على قدر من الحقيقة، فإن زخم المواجهة قد يتبدّل بسهولة إذا سجّل برشلونة هدفًا مبكرًا في ملعب ميتروبوليتانو مساء الثلاثاء. كما يملك الفريق سلاحًا فريدًا يمكنه الاستعانة به، يتمثل في موهبة الثامنة عشرة لامين يامال، الذي سدد أربع كرات، وصنع ثلاث تمريرات مفتاحية، ونجح في تسع مراوغات في مباراة الذهاب.
خريج لا ماسيا الذي يعوّل عليه برشلونة فعل كل شيء سوى التسجيل، وقد لا يكون أتلتيكو محظوظًا بالقدر نفسه إذا فشل في الحد من خطورته هذه المرة. ومن المؤكد أن يامال سيكون متحفزًا، إذ كتب رسالة حماسية إلى المشجعين بعد الخسارة في كامب نو: "لم ينتهِ الأمر بعد يا كوليرس، سنبذل كل شيء في الإياب. جميعًا معًا، دائمًا."