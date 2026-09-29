Getty Images Sport
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"لم أنل الاحترام قبل الانتقال لبرشلونة".. جوردون يكشف سر قبول العرض الكتالوني!
مقايضة تاينسايد بكتالونيا
بعد إتمام انتقاله الضخم إلى كامب نو مقابل 70 مليون يورو (60 مليون جنيه إسترليني)، يستمتع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بتحول تكتيكي جذري. وأضاف العملاق الكتالوني مبلغًا آخر قدره 10 ملايين يورو (8.5 مليون جنيه إسترليني) في صورة إضافات محتملة، ومنح الجناح عقدًا مجزيًا يمتد حتى عام 2031، في إشارة إلى ثقته الهائلة في ملامحه الفنية.
قدّم جوردون بداية مثيرة للإعجاب في حياته بكتالونيا، حيث صنع خمس تمريرات حاسمة في سبع مباريات بمختلف المسابقات. وقبل وصوله إلى الليجا، أمضى المهاجم مسيرته الاحترافية وهو يلعب ضمن أنظمة إنجليزية عالية الوتيرة. واعتمدت فترته الناجحة في ملعب سانت جيمس بارك بشكل كبير على الهجمات الانتقالية، وهو ما يرى أنه حجب في نهاية المطاف صفاته الأعمق في صناعة اللعب، تلك التي جذبت قسم الكشافة في برشلونة.
- Getty Images Sport
جوردون يهاجم التنميط في الدوري الإنجليزي
وفي تصريحات لـITV، أعرب مهاجم إنجلترا عن استيائه من الطريقة التي دأب بها المراقبون المحليون على تقييم أدائه، مؤكداً أن المحللين والجماهير على حد سواء تجاهلوا تماماً ذكاءه الكروي.
وقال جوردون: "أعتقد أنني أصبحت لاعباً مختلفاً في نظر الكثير من الناس، لأنني في إنجلترا شعرت دائماً بأنني أحظى بالاحترام لكوني سريعاً وأمارس الضغط، لكنهم لم يحترموا حقاً الجودة والذكاء اللذين ألعب بهما. اللاعبون الذين لعبت معهم فقط هم من بدا أنهم أدركوا ذلك".
وعندما سُئل عمّا إذا كان الانتقال إلى إسبانيا قد غيّر النظرة العامة تجاهه، قدّم المهاجم تقييماً صارماً لإرثه في الدوري الإنجليزي.
واعترف قائلاً: "لا أعتقد أنني حظيت يوماً بالاحترام الكامل في إنجلترا. الناس يرونني مجرد شخص سريع جداً وعنيف جداً، في حين أنهم في إسبانيا يقدّرون حقاً ذكائي وجودتي".
الهروب من تصنيف السرعة والقوة
جاء قرار مغادرة تاينسايد مدفوعاً عن قصد برغبة في التخلص من هذه السمعة المحدودة. فقد أدرك جوردون أن تألقه في منظومة برشلونة القائمة على الاستحواذ سيثبت على الفور مؤهلاته الفنية.
وأوضح قائلاً: "في برشلونة، إذا لم تكن ماهراً أو ذكياً، فستكون واضحاً للعيان على الفور"، مقارناً المتطلبات التكتيكية بتلك التي كانت في ناديه السابق. وأضاف: "كنت ألعب لنيوكاسل، وهو فريق يعتمد على وتيرة عالية جداً، لذا كان الجري والقوة حاضرين دائماً. أما الآن فألعب بأسلوب مختلف تماماً يتيح إظهار صفاتي الأخرى."
كانت مغادرة منطقة راحته مخاطرة محسوبة تهدف إلى رفع مكانته العالمية. واختتم جوردون قائلاً: "شعرت بأن لدي ما أقدمه أكثر مما يظنه الناس، وأردت إثبات ذلك على أكبر مسرح في العالم. كان الاحتراف في الخارج مهماً جداً بالنسبة لي."
- Getty Images Sport
إثبات جدارته في إسبانيا
يتعيّن على جوردون الآن أن يحافظ على هذه الانطباعات الإيجابية المبكرة كي يبرّر قيمته المالية الباهظة في كتالونيا. إذ يتطلّب حجز مكان أساسي دائم في خط هجوم برشلونة شديد التنافسية إتقانًا فنيًا ثابتًا، وليس مجرّد الحدّة الخام التي طبعت مسيرته في إنجلترا.
ومع تأمين مستقبله على المدى الطويل حتى العقد المقبل، سينتقل تركيزه نحو تحقيق الألقاب الكبرى. وسيكون تألّقه تحت الضغط الهائل في الليغا الدليل القاطع على أنّ ذكاءه التكتيكي يضاهي تمامًا مؤهلاته البدنية التي لا يمكن إنكارها.
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