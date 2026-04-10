في بطولة أمم أوروبا التي أُقيمت على أرضنا قبل عامين، كان ناغلسمان يملك مع توني كروس وإلكاي غوندوغان لاعبين أصحاب خبرة، كانوا قد "أعفوه أيضًا من بعض القرارات". مثل هؤلاء اللاعبين لا وجود لهم في القائمة الحالية.

لذلك يطلق هامان توقعًا قاتمًا، ويرى أن هناك في أوروبا وحدها أربعة منتخبات أقوى من منتخب الاتحاد الألماني: "إنجلترا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا مثلًا أفضل منا. ويوليان ناغلسمان يقول لثلث القائمة مسبقًا إنهم لن يلعبوا. الآن يمكن تخيّل بأي دافعية سيسافر هؤلاء اللاعبون. عندها ربما يقولون لأنفسهم: 'على الأرجح لن نصبح أبطال العالم. قد لا يكون سيئًا لو عدنا إلى البيت قبل أسبوع.'"

وعلى نحو مشابه لهامان، يرى الأمر أيضًا زميله السابق في النادي والمنتخب أوليفر كان (56). إذ إنه "من الصعب أن تجعل اللاعبين يقفون إلى صفك". وقال وصيف بطل العالم لعام 2002: "يوليان ناغلسمان لا يعتمد كثيرًا على الذهنية، بل يعتمد بقوة على النظام، وعلى توزيع واضح للأدوار. وهذا ليس أيضًا مبدأ قائمًا على الأداء. عنده يلعب اللاعبون المناسبون، وليس أفضل اللاعبين. هذا هو نهجه. لست من المعجبين كثيرًا بفكرة وضع كل شيء مسبقًا في الخراب والرماد. كأس العالم لا تُحسم بهذا القدر عبر النظام، بل عبر الذهنية وروح معينة داخل الفريق."