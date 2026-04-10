في النقاش الحالي حول ناغلسمان، الذي يتمحور بشكل أساسي حول تصنيفه لهدّاف شتوتغارت دينيز أونداف على أنه «ورقة بديلة»، تحدّث هامان بصراحة في برنامج Sky «Triple - حديث هاغدورن الكروي» قائلاً: «الفنّ في كأس العالم هو الحفاظ على رضا جميع اللاعبين والحفاظ على تماسك الفريق. تقسيم المنتخب إلى مجموعات أراه غير مجدٍ، لأنك إذا كنت في المجموعة الثالثة فلن تتاح لك فرصة اللعب إلا إذا تعرّض اثنان أو ثلاثة أو أربعة أمامك للإصابة. وهذا يعني أنه يمكنك أن تفعل ما تشاء، دينيز أونداف كمثال، فأقصى ما تكون عليه هو لاعب بديل يُشرك أثناء المباراة».
ترجمه
"لم أكن لأتعاقد مع يوليان ناغلسمان في ذلك الوقت": لاعب دولي سابق يوبّخ مدربَ المنتخب الوطني
يُعدّ أونداف أنجح هدّاف ألماني هذا الموسم، لكن ناغلسمان شدّد مرارًا خلال فترة التوقف الدولي الماضية على عدم التخطيط لإدراج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كعنصر أساسي في تشكيلة كأس العالم. وأضاف أنه من «غير المرجّح» أيضًا أن يغيّر أونداف ذلك حتى لو سجّل المزيد من الأهداف في الاندفاعة الأخيرة من الموسم.
وقال هامان مستغربًا: «لدينا مبدأ الأداء، أليس كذلك؟ لا أفهم تثبيت القرار قبل ثلاثة أشهر. لم أشهد شيئًا كهذا من قبل، ولا حتى في دول أخرى. فأنت بذلك تحرم نفسك من إمكانية تدوير الفريق».
- Getty Images
هامان: أربعة فرق أوروبية أقوى من ألمانيا
في بطولة أمم أوروبا التي أُقيمت على أرضنا قبل عامين، كان ناغلسمان يملك مع توني كروس وإلكاي غوندوغان لاعبين أصحاب خبرة، كانوا قد "أعفوه أيضًا من بعض القرارات". مثل هؤلاء اللاعبين لا وجود لهم في القائمة الحالية.
لذلك يطلق هامان توقعًا قاتمًا، ويرى أن هناك في أوروبا وحدها أربعة منتخبات أقوى من منتخب الاتحاد الألماني: "إنجلترا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا مثلًا أفضل منا. ويوليان ناغلسمان يقول لثلث القائمة مسبقًا إنهم لن يلعبوا. الآن يمكن تخيّل بأي دافعية سيسافر هؤلاء اللاعبون. عندها ربما يقولون لأنفسهم: 'على الأرجح لن نصبح أبطال العالم. قد لا يكون سيئًا لو عدنا إلى البيت قبل أسبوع.'"
وعلى نحو مشابه لهامان، يرى الأمر أيضًا زميله السابق في النادي والمنتخب أوليفر كان (56). إذ إنه "من الصعب أن تجعل اللاعبين يقفون إلى صفك". وقال وصيف بطل العالم لعام 2002: "يوليان ناغلسمان لا يعتمد كثيرًا على الذهنية، بل يعتمد بقوة على النظام، وعلى توزيع واضح للأدوار. وهذا ليس أيضًا مبدأ قائمًا على الأداء. عنده يلعب اللاعبون المناسبون، وليس أفضل اللاعبين. هذا هو نهجه. لست من المعجبين كثيرًا بفكرة وضع كل شيء مسبقًا في الخراب والرماد. كأس العالم لا تُحسم بهذا القدر عبر النظام، بل عبر الذهنية وروح معينة داخل الفريق."
هامان عن ناغلسمان: «ربما ينبغي له أن يبدأ بالذهاب إلى الملعب أكثر»
ينصح هامان في الوقت نفسه ناغلسمان بأن يكوّن انطباعًا عن اللاعبين أكثر من خلال الحضور شخصيًا في الملعب: «ربما ينبغي أن يبدأ بالذهاب أكثر إلى الملعب. هذا أيضًا له علاقة بالتقدير. لم يكن يوم الثلاثاء في مدريد (في مباراة بايرن ميونخ ضد ريال، ملاحظة المحرر)، ولم يكن يوم الأربعاء في باريس (في مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان، ملاحظة المحرر).» كما أن ناغلسمان لم يُلقِ نظرة شخصية عن كثب على محترفين مثل يان أوريل بيسيك (إنتر ميلان) أو كيفن شاده (برينتفورد). «على التلفزيون ترى فقط عشرين مترًا من الملعب»، يقول هامان: «لا يوجد طريق مختصر نحو النجاح. يجب أن يكون المرء دقيقًا وضميريًا. من الذي لم يكن حاضرًا في كأس العالم للأندية الصيف الماضي؟ مدرب منتخبنا.»
وخلاصته: «لما كنتُ سأجلب يوليان ناغلسمان في ذلك الوقت.»
- Getty Images Sport
سجل جوليان ناغلسمان كمدرب للمنتخب الوطني
المباريات 31 الانتصارات 19 التعادلات 6 الهزائم 6 نسبة الأهداف 70:33 متوسط النقاط 2,03