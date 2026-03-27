"لم أكن لأتصور أن شيئًا كهذا ممكن": يورغن كلوب يكسر صمته بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

"من أين أتى، وما مر به، وما قدمه لنا - أمر لا يصدق. عندما تعمل معه، فإن النظرة الشاملة للأمور تكون ببساطة غير معقولة، أرقام لا تضاهى"، قال كلوب في إشارة إلى الأرقام القياسية العديدة التي سجلها صلاح، الذي يعد، من بين أمور أخرى، أفضل هداف في تاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. "ربما نجلس هنا بعد عشر سنوات وربما يحطم إكيتيكي رقمه القياسي، لكن ذلك سيكون صعباً."

عندما انتقل صلاح في عام 2017، بعد عامين من تولي كلوب منصبه، من نادي روما إلى أنفيلد مقابل 42 مليون يورو، لم يكن المدرب الناجح يتوقع أن يصبح صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ نادي ليفربول. "لقد كانت متعةً وتحدياً وعملًا شاقًا من كلا الجانبين ونتيجةً لا تصدق"، أوضح رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول، مؤكدًا: "لم أكن لأتخيل أن شيئًا كهذا ممكن – الأرقام التي حققها، والإنجازات التي سيبقى بعضها بالتأكيد غير مسبوق".

وأضاف كلوب، الذي فاز مع صلاح بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا من بين ألقاب أخرى: "أنا أنظر إلى الوراء بالفعل ولا أستطيع أن أصدق كيف كان شيء كهذا ممكنًا. الأهداف التي سجلها، والثبات الذي أظهره، والإرادة والطموح في أن يصبح دائمًا أفضل".