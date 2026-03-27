أعرب المدرب السابق لفريق الريدز، في حواره مع "The Anfield Wrap"، عن دهشته بشكل خاص من مسيرة اللاعب المصري.
"لم أكن لأتصور أن شيئًا كهذا ممكن": يورغن كلوب يكسر صمته بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول
"من أين أتى، وما مر به، وما قدمه لنا - أمر لا يصدق. عندما تعمل معه، فإن النظرة الشاملة للأمور تكون ببساطة غير معقولة، أرقام لا تضاهى"، قال كلوب في إشارة إلى الأرقام القياسية العديدة التي سجلها صلاح، الذي يعد، من بين أمور أخرى، أفضل هداف في تاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. "ربما نجلس هنا بعد عشر سنوات وربما يحطم إكيتيكي رقمه القياسي، لكن ذلك سيكون صعباً."
عندما انتقل صلاح في عام 2017، بعد عامين من تولي كلوب منصبه، من نادي روما إلى أنفيلد مقابل 42 مليون يورو، لم يكن المدرب الناجح يتوقع أن يصبح صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ نادي ليفربول. "لقد كانت متعةً وتحدياً وعملًا شاقًا من كلا الجانبين ونتيجةً لا تصدق"، أوضح رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول، مؤكدًا: "لم أكن لأتخيل أن شيئًا كهذا ممكن – الأرقام التي حققها، والإنجازات التي سيبقى بعضها بالتأكيد غير مسبوق".
وأضاف كلوب، الذي فاز مع صلاح بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا من بين ألقاب أخرى: "أنا أنظر إلى الوراء بالفعل ولا أستطيع أن أصدق كيف كان شيء كهذا ممكنًا. الأهداف التي سجلها، والثبات الذي أظهره، والإرادة والطموح في أن يصبح دائمًا أفضل".
محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي ليفربول
إجمالاً، سجل صلاح 255 هدفاً وصنع 112 تمريرة حاسمة في 435 مباراة خاضها حتى الآن بقميص الريدز. ولن يكون ذلك كافياً للوصول إلى المركز الثاني (روجر هانت، 280 هدفاً) أو المركز الأول (إيان راش، 339 هدفاً) في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي. خاصة وأن الأمور لم تسر وفق الخطة في الآونة الأخيرة. ففي أبريل من العام الماضي فقط، مدد عقده لمدة عامين إضافيين حتى عام 2027 بعد مفاوضات صعبة.
في الموسم الحالي، يواجه صلاح صعوبة في إظهار أفضل مستوياته، حيث سجل 11 هدفاً فقط في الدوري. كما سجل ثمانية أهداف أخرى في مسابقات الكأس. لكن ليفربول أيضاً لا يفي بالتوقعات بصفته حامل اللقب، بل ويهدد، بصفته حالياً في المركز الخامس في الترتيب، بفقدان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
صلاح: "أحد كبار اللاعبين سيغادر النادي في الصيف"
وقال كلوب: "آمل أن يتمكن من خوض بقية الموسم بنجاح - رغم أنني أعلم أن مو لن يتمكن من ذلك إلا إذا فاز فريقكم بالمباريات وسجل هو الأهداف"، مضيفًا: "أحد أعظم اللاعبين سيغادر النادي في الصيف - لنرى أين سيظهر بعد ذلك".
سيحتفل صلاح بوداعه في أنفيلد يوم 24 مايو في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أعلنه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بنفسه يوم الثلاثاء. في الوقت الحالي، لا يزال مستقبله مجهولًا. ويقال إن هناك اهتمامًا به بشكل خاص من السعودية ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS).
محمد صلاح: بيانات الأداء والإحصائيات لهذا الموسم
الألعاب 34 دقائق اللعب 2685 أهداف 10 تمريرات حاسمة 9