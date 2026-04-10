"لم أقصد الإساءة إلى النساء" - نيمار يتناول انتقاد الحكم المثير للجدل بعد ردّ فعل غاضب من نجم سانتوس على بطاقة صفراء
نقطة اشتعال مع حكم الدوري الإيطالي
تحدث نيمار للمرة الأولى منذ أن أشعل جدلاً حول التمييز الجنسي خلال فوز سانتوس 2-0 على ريمو في وقت سابق من هذا الشهر. ووجد المهاجم نفسه في مأزق بعد أن شكك في مزاج حكم المباراة بطريقة اعتبرها كثيرون مسيئة للنساء.
وقعت الحادثة في الدقيقة 85 من المواجهة على ملعب فيلا بيلميرو. فبعد تعرضه لتدخل قوي، أدت احتجاجات نيمار إلى حصوله على بطاقة صفراء تستوجب إيقافاً تلقائياً، ما حرمه من مواجهة كبيرة أمام فلامنغو على ملعب ماراكانا، حيث تعرض سانتوس لاحقاً للهزيمة 3-1. وبعد المباراة مباشرة، هاجم نيمار أداء سامبايو وهو يشعر بالإحباط، قائلاً للصحفيين: "هذا غير عادل. تعرضت لخطأ من الخلف في نهاية المباراة. ولم تكن المرة الأولى. كانت الثالثة أو الرابعة. ذهبت فقط للاعتراض عليه. قلت: 'هل أنت مجنون؟' ثم حصلت على بطاقة صفراء. على أي حال، سافيو هكذا. أعتقد أنه استيقظ بمزاج سيئ (تشيكو)، ودخل المباراة بهذه الطريقة".
وفي العامية البرازيلية، قد تشير كلمة "تشيكو" إلى الحيض، ما يجعل التعليق مسيئاً للغاية لما ينطوي عليه من دلالة متحيزة جنسياً مفادها أن سوء مزاج الحكم يشبه مزاج امرأة في فترة دورتها الشهرية.
نيمار يوضح التصريح المثير للجدل
في مقطع فيديو نُشر على قناته الرسمية على يوتيوب، ناقش اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا تداعيات الأمر خلال عشاء مع أصدقاء مقرّبين وأفراد من العائلة. وعند حديثه عن العبارة المحددة التي استخدمها، قال نيمار: «قلتها بروح مرِحة، وكنت أعني أنه كان منزعجًا ولا يريد التحدث كثيرًا... لم تكن لدي أي نية لإهانة أي امرأة.
«تعبير "chico"، لم أكن أعرف أنه اختصار لذلك. كان ينبغي أن أقول فقط إنه كان متوترًا ولا يريد التحدث. لم أقصد أي أذى على الإطلاق. الأمور تتغير كثيرًا في الوقت الحاضر. هذه النقاشات جزء من تطور الجميع».
مواجهة خلف الكواليس ومحاضرة صديق
كشفت لقطات يوتيوب أن الجدل لم يكن مجرد موضوع تتداوله وسائل الإعلام، بل كان حاضرًا أيضًا داخل الدائرة المقربة من نيمار. وخلال الوجبة، اغتنمت بيانكا كويمبرا، زوجة أحد أصدقاء نيمار المقربين، الفرصة لتوضيح سبب حمل كلماته لثقلٍ معادٍ للنساء، قائلة: "تاريخيًا، يتم التقليل من شأن النساء عندما يمررن بفترة الحيض. عندما تقول إنه اتخذ قرارًا خاطئًا لأن 'لديها الدورة الشهرية'، فأنت في الأساس تبطل قرارات المرأة خلال دورتها الشهرية."
واعترف نيمار بأن ما كان من المفترض أن يكون تجمعًا مريحًا تحوّل إلى نقاش عميق حول سلوكه. وأضاف: "كان من المفترض أن يكون عشاءً هادئًا، لكنه انتهى مثيرًا للجدل (يضحك)". "كلما أثارت وسائل الإعلام جدلًا باسمي، نناقشه أنا وأصدقائي. لدينا آراء مختلفة، وهذا أمر جيد لكل واحد منا كي يفتح ذهنه قليلًا أكثر ويفهم الآخر."
تصاعد الضغوط والتدقيق التأديبي
أثار تداعيات تصريحه عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد نيمار، حيث دعا كثيرون إلى اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية. ورغم أنه أفلت من إيقاف فوري بسبب التصريحات نفسها، فإن موقف الدوري من حوادث مماثلة يزداد صرامة بشكل متزايد. فعلى سبيل المثال، تلقى غوستافو ماركيز سابقًا عقوبة إيقاف لمدة 12 مباراة بسبب تعليقات معادية للنساء في دوري الدرجة الأولى البرازيلي. وبالنسبة لسانتوس، يبقى التركيز داخل الملعب بينما يسعون للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى (سيري آ) عندما يواجهون أتلتيكو مينيرو هذا الأسبوع.