تحدث نيمار للمرة الأولى منذ أن أشعل جدلاً حول التمييز الجنسي خلال فوز سانتوس 2-0 على ريمو في وقت سابق من هذا الشهر. ووجد المهاجم نفسه في مأزق بعد أن شكك في مزاج حكم المباراة بطريقة اعتبرها كثيرون مسيئة للنساء.

وقعت الحادثة في الدقيقة 85 من المواجهة على ملعب فيلا بيلميرو. فبعد تعرضه لتدخل قوي، أدت احتجاجات نيمار إلى حصوله على بطاقة صفراء تستوجب إيقافاً تلقائياً، ما حرمه من مواجهة كبيرة أمام فلامنغو على ملعب ماراكانا، حيث تعرض سانتوس لاحقاً للهزيمة 3-1. وبعد المباراة مباشرة، هاجم نيمار أداء سامبايو وهو يشعر بالإحباط، قائلاً للصحفيين: "هذا غير عادل. تعرضت لخطأ من الخلف في نهاية المباراة. ولم تكن المرة الأولى. كانت الثالثة أو الرابعة. ذهبت فقط للاعتراض عليه. قلت: 'هل أنت مجنون؟' ثم حصلت على بطاقة صفراء. على أي حال، سافيو هكذا. أعتقد أنه استيقظ بمزاج سيئ (تشيكو)، ودخل المباراة بهذه الطريقة".

وفي العامية البرازيلية، قد تشير كلمة "تشيكو" إلى الحيض، ما يجعل التعليق مسيئاً للغاية لما ينطوي عليه من دلالة متحيزة جنسياً مفادها أن سوء مزاج الحكم يشبه مزاج امرأة في فترة دورتها الشهرية.