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"لم أعد أشعر بساقي" .. فان دايك يوضح طبيعة إصابته في مباراة هولندا والسويد
موقف مخيف يتعلق بالأعصاب
على الرغم من أن منتخب هولندا قدم عرضًا فنيًّا رائعًا على أرض الملعب ضد السويد بفوز ساحق بنتيجة 5-1، إلا أن فيرجيل فان دايك لم يخرج من تلك المعركة الشديدة سالمًا تمامًا، حيث تعرض لإصابة قوية أثارت موجة قصيرة من الذعر بين أعضاء الجهاز الفني الهولندي.
وفي حديث مباشر مع قناة NOSبعد صافرة النهاية، وصف مدافع ليفربول بالتفصيل الأحاسيس الجسدية الغريبة والمقلقة التي شعر بها فور وقوع الاصطدام العنيف. "تلقيت ضربة قوية في وركي ولم أعد أشعر بساقي، وكان ذلك أمراً جنونياً بعض الشيء،لكنها على الأرجح مجرد عصب مضغوط".
- AFP
فان دايك يقلل من أهمية المخاوف بشأن إصابته
ستشهد المباراة المقبلة لمنتخب «الأورانج» ضد تونس تحطيم فان ديك للرقم القياسي ليصبح قائد منتخب هولندا الذي خاض أكبر عدد من المباريات في كأس العالم.
وهو حالياً متعادل في عدد المباريات التي خاضها كقائد في كأس العالم، بواقع سبع مباريات، إلى جانب الأساطير يوهان كرويف وجيوفاني فان برونكهورست وفرانك دي بوير وروود كرول.
وعلى الرغم من الإصابة الخفيفة، لا يتوقع فان دايك أي مشاكل كبيرة في المستقبل. وهو يعتقد أنه سيتمكن ببساطة من الانضمام إلى التدريبات في الأيام المقبلة وأنه سيكون جاهزاً للعب.
واختتم فان ديك حديثه قائلاً: «أعتقد أن الإصابة ليست خطيرة، لكننا سنرى قريباً».
تهديد آخر يواجه هولندا
لم تكن الحادثة التي تعرض لها فان دايك هي المشكلة الطبية الوحيدة التي أزعجت المعسكر الهولندي، حيث واجه لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن قدرته على المشاركة في التشكيلة الأساسية للمباراة مع السويد.
وكشف لاعب خط الوسط أن مشاكله البدنية نجمت عن حادثة وقعت في وقت سابق من الأسبوع خلال استعدادات الفريق. وأوضح دي يونغ: «حدث تصادم أثناء التدريب، وكنتُ أنا أيضًا طرفًا فيه. تعرضتُ لبعض الإصابات جراء ذلك، لكن في النهاية، كان كل شيء على ما يرام».
ورغم أن دي يونج تمكن من المشاركة في فوز السبت، إلا أنه اعترف بأنه كان بعيدًا كل البعد عن الشعور بعدم الألم خلال المباراة. وأشار إلى أنه شعر بالتأكيد بالألم أثناء المباراة، وإن كان لا يزال في حدود ما يمكن تحمله. وبينما لا يزال هناك تساؤل حول ما إذا كان سيتمكن من التدريب خلال الأيام المقبلة، يظل لاعب خط الوسط متفائلًا بشأن تعافيه.
واختتم دي يونج قائلاً: «سنرى كيف ستكون الاستجابة، لكنني واثق من ذلك».
- Getty Images Sport
فريق «أورانجي» يتطلع إلى صدارة الترتيب
بعد تعادل خجول في المباراة الافتتاحية أمام اليابان، والذي تعرض المدرب رونالد كومان لانتقادات بسببه، عادت هولندا بقوة لتقدم عرضًا هجوميًا ساحقًا وتهزم السويد.
وقاد كودي جاكبو هذا الفوز الساحق بتسجيله ثنائية رائعة، في حين سجل براين بروبي هدفين أيضًا ليوسع الفارق بشكل كبير لصالح «الأورانجي».
ورغم أن أنتوني إيلانجا قلص الفارق بهدف لصالح السويد، إلا أن كريسنسيو سمرفيل وضع اللمسة الأخيرة على الأداء الهولندي المذهل. وبعد أن نجح رجال كومان في تحييد منتخب السويد الذي كان قد سحق تونس بنتيجة 5-1 في مباراة سابقة، أصبحوا الآن في موقع قوي للتصدر.