"لم أشعر أبدًا بثقتهم" - كينان يلدز يشرح لماذا كان رحيله عن بايرن ميونيخ "سهلاً" في الوقت الذي ينتقد فيه نجم يوفنتوس فريقه السابق

انضم لاعب خط الوسط المهاجم الألماني المولد إلى بايرن ميونيخ لأول مرة في عام 2012 عندما كان عمره سبع سنوات فقط، وواصل إثارة الإعجاب باستمرار عبر مختلف الفئات العمرية، حتى أنه تولى قيادة فريق تحت 17 عامًا. ومع ذلك، كشفت هذه المراهق البالغ من العمر 20 عامًا الآن أن المخاوف بشأن مساره نحو الفريق الأول وتأخر النادي في تقديم عقد احترافي محدد أدت في النهاية إلى رحيله كلاعب حر في عام 2022.

منذ انتقاله من بايرن ميونيخ إلى يوفنتوس في صيف عام 2022، حقق يلدز تطوراً مذهلاً، حيث سجل 18 هدفاً في 90 مباراة بالدوري الإيطالي. جعلته هذه الأداءات وجه عصر يوفنتوس الجديد ونجمًا بارزًا في المنتخب التركي.