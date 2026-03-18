لا يبدو أن هناك داعٍ للقلق الشديد في نادي بايرن ميونيخ بشأن ألكسندر بافلوفيتش وتوم بيشوف، اللذين تم استبدالهما بسبب الإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق 4-1 على أتالانتا بيرغامو مساء الأربعاء.
"لم أرَ أي أطباء يركضون في كل مكان": ماكس إيبرل يطمئن بشأن نجمين من نادي بايرن ميونيخ
"بالنظر إلى الطريقة التي صفقوا بها للتو، لم أرَ أو أشعر بأي إصابة"، هكذا طمأن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، الجميع بعد التأهل بثقة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ورغم أنه "يكون عادةً معكم مباشرةً بعد الخطاب الأول، ولذلك لا يملك تشخيصًا جاهزًا"، إلا أن إيبرل أكد أيضًا: "لم أرَ مشاهد درامية في غرفة الملابس، حيث كان الأطباء يركضون في كل مكان. وبدون ضمان، أعتقد أنها مجرد إجراء احترازي".
وكان بافلوفيتش قد غادر الملعب في الدقيقة 55 من مباراة الإياب في دور الـ16، وألمح للمدرب فينسنت كومباني عند استبداله إلى أنه يعاني من مشاكل في الورك. وأوضح لاعب الوسط نفسه بعد المباراة أن الأمر ليس خطيراً: "كنت أشعر فقط ببعض الألم في عضلات الورك، لكنني أعتقد أن هذا ليس أمراً دراماتيكياً"، على حد قول بافلوفيتش.
نادي بايرن ميونيخ: تم إزالة القلق بشأن توم بيشوف أيضًا
في غضون ذلك، جلس بيشوف على العشب قبل استبداله في الدقيقة 72 وتلقى علاجًا سريعًا. ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي شارك في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ كظهير أيسر، لم يتعرض لإصابة خطيرة أيضًا.
ويبقى أن نرى ما إذا كان كومباني سيستبعد بافلوفيتش وبيشوف بشكل وقائي من المباراة القادمة في الدوري الألماني ضد يونيون برلين يوم السبت. ومن المهم بالطبع أن يكون الأول جاهزًا في كل الأحوال لمباراة ربع النهائي المرتقبة في أبريل ضد ريال مدريد.
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونيخ
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 21 مارس
15:30
بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني)
السبت، 4 أبريل
15:30
إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 7 أبريل
21:00
ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)