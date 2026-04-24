"لم أحتاج لإقناع أنشيلوتي والبرازيل" ..كلوب يحن للتدريب من جديد في نيويورك!

لم يبخل نادي «ريد بولز» بأي نفقات في حفل افتتاح منشآته الجديدة، حتى أنه استعان بطائرات شراعية كجزء من الاحتفال. لكن يورجن كلوب هو من سرق الأضواء، حيث اعترف بأن هذا المجمع المتطور جعله لبرهة يعيد النظر في فكرة الابتعاد عن خط التماس.

قال كلوب: "كان هذا الصباح لحظة دخلت فيها وقلت في نفسي: 'أوه، هذا شيء قد أفتقده'، لأنني حتى الآن لم أفتقد أي شيء منذ أن استقلت من منصب المدير الفني".

وتابع: "لكن الدخول إلى مبنى كهذا في يوم طقسه جميل... الحمد لله أن الطقس لم يكن رائعاً، وإلا لربما كنت عدت [إلى التدريب]. إنه رائع حقاً".

كلوب، الذي استقال من نادي ليفربول في عام 2024، ارتبط اسمه بشكل غير رسمي بعدة وظائف منذ مغادرته الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبلغ المدرب البالغ من العمر 58 عاماً فائزاً بدوري أبطال أوروبا، ولديه ثلاثة ألقاب في الدوري - اثنان مع بوروسيا دورتموند وواحد مع ليفربول - إلى جانب العديد من الكؤوس المحلية.

على الرغم من ذلك، ظل كلوب ثابتًا في التزامه بمشروع ريد بول، ووصف مؤخرًا الشائعات التي ربطته بنادي ريال مدريد بأنها "هراء".