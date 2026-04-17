"لم أتواصل مع إنتر" .. نيكو باز يوضح حقيقة عودته إلى ريال مدريد الموسم القادم

لا مفر من أن يتبادر إلى الذهن، عند الحديث عن نيكو باز، السيناريوهات المحتملة في سوق الانتقالات التي تخصه. بدءًا من إعجاب إنتر المعلن به، والذي يأمل، بفضل العلاقات الممتازة بين والده بابلو ونائب الرئيس خافيير زانيتي، أن يكون في الصدارة في حال تبلورت الشروط لانتزاع لاعب الوسط المهاجم المولود عام 2004 من كومو، والذي يحتفظ ريال مدريد دائمًا بحق إعادة شرائه. هذا رأيه في هذا الشأن، في مقابلة مع Sportmediaset: "عندما ألعب كرة القدم أحاول أن أقوم بعملي، ولا أفكر في أمور خارج الملعب، بل في اللعب فقط. أنا من يضع الضغط على نفسي، بمفردي. اتصالات مع إنتر؟ لا، لم يحدث شيء. ريال مدريد؟ لا أريد التفكير في هذه الأمور. أنا مركز بنسبة 100% هنا، في كومو. أريد أن أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب هنا. ثم إذا كانت هناك فرصة في المستقبل، سنرى".















