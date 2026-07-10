"لمسة يد" .. وهبي يشكك في صحة هدف مبابي ضد المغرب

توقفت مسيرة المغرب الرائعة في كأس العالم أخيرًا عند دور ربع النهائي بعد هزيمته 2-0 أمام فرنسا في بوسطن.

وكان فريق المدرب وهبي يعلق آمالاً كبيرة في هزيمة المرشح الأوفر حظاً للفوز بالبطولة، خاصة بعد أن نجح الحارس ياسين بونو في صد ركلة جزاء سددها كيليان مبابي في الشوط الأول.

لكن صمود الفريق انهار أخيراً في الدقيقة 60 بهدف سجله نجم ريال مدريد، قبل أن يحسم عثمان ديمبيلي الفوز الساحق للعملاق الأوروبي بهدف إضافي بعد ست دقائق.