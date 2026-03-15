لماذا يُتهم واين روني وآلان شيرر بقول «هراء تام» في الوقت الذي ينتقد فيه أنتوني جوردون أساطير مانشستر يونايتد ونيوكاسل
الأساطير تثير غضباً بسبب التساؤلات حول مدى توفرهم
قاد روي كين، القائد السابق لمانشستر يونايتد، الحملة بتساؤله عن كيف يمكن للاعب أن يكون جاهزاً للظهور في الشوط الثاني دون أن يبدأ المباراة، بينما ادعى أسطورة نيوكاسل آلان شيرر أنه "سيتطلب الأمر شيئاً استثنائياً لإبعادي عن هذه المباراة". وأشعل واين روني، الذي كان حاضراً في الملعب، الزيت على النار بادعائه أن جوردون رفض مصافحته قبل المباراة، وهو الأمر الذي رد عليه اللاعب الآن بطريقة مذهلة.
جوردون يوضح أن هذه الادعاءات «محض هراء»
بعد أن أثبت جاهزيته ومهارته بتسجيله هدف الفوز ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم السبت، لم يتردد جوردون في تقييمه للانتقادات الموجهة إليه. وفي حديثه لبرنامج «ماتش أوف ذا داي» على قناة بي بي سي، قال اللاعب الدولي الإنجليزي: «عادةً لا أحب توضيح الأمور لأنني لا أهتم كثيرًا. لكن هذه المسألة تحتاج إلى توضيح لأنها مجرد هراء. القول بأنني لم أرغب في اللعب في أهم مباراة في مسيرتي هو هراء تام.
"أعتقد أن روني قال إنني مررت بجانبهم ولم أصافحهم وذهبت إلى غرفة تغيير الملابس. لم أفعل ذلك. قمت بتغيير ملابسي بنفسي في غرفة تغيير ملابس بحجم هذه. كنت وحدي مع مغسلة. هراء تام. أعتقد أنهم بحاجة إلى تحسين أدائهم."
بينما كان يشعر بأنه مستعد لتجاوز الانزعاج، اتخذ إدي هاو القرار النهائي بالتشاور مع الطاقم الطبي لنيوكاسل. اعترف جوردون بأنه "لم يعجبه كثيراً" أن يُخبر بأنه سيبقى على مقاعد البدلاء، لكنه تفهم أن المدرب كان عليه إعطاء الأولوية لأداء الفريق على رغبته الشخصية في اللعب.
هوي يوضح الأمور بشأن البروتوكولات الطبية
سارع مدرب نيوكاسل، هاو، للدفاع عن نجمه، موضحًا أن قرار إبقاء جوردون على مقاعد البدلاء في مواجهة العملاق الكتالوني كان قرارًا طبيًا، وليس بسبب نقص الحماس من جانب اللاعب. وقال هاو: "يجب أن أوضح أمرًا بخصوص أنتوني جوردون. لقد كان مستعدًا تمامًا للعب في المباراة ضد برشلونة". "كان قراري بعدم إشراكه في التشكيلة الأساسية بناءً على حقيقة أنه كان مريضاً في ذلك الصباح ولم يحضر الحصة التدريبية. كان مستعداً للعب، لكن بعد التشاور مع الطاقم الطبي، لم يعتقد أنه لائق للعب".
تتصاعد الحماسة قبيل مباراة كامب نو
يُعد فوز نيوكاسل 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج دفعة معنوية مهمة للفريق في إطار استعداداته للرحلة الصعبة إلى برشلونة يوم الأربعاء. وبالنظر إلى أن الفريق لم يفز على تشيلسي سوى مرة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2012، فإن هذه النتيجة تسلط الضوء على تحول في الزخم لصالح فريق هاو. جاء هدف الفوز نتيجة العمل الرائع من تينو ليفرامينتو وجو ويلوك، مما زود "المغار" بالقدرات البدنية التي يحتاجونها للمنافسة على أعلى مستوى في أوروبا. يتحول التركيز الآن مرة أخرى إلى دوري أبطال أوروبا وما إذا كان جوردون سيعود إلى التشكيلة الأساسية في مباراة الإياب ضد "البلوجرانا".
