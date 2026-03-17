لماذا يمكن لبايرن ميونيخ أن يلعب بخامس حارس مرمى ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا: اللاعب بريسكوت البالغ من العمر 16 عاماً يستعد للعب، وقد يكون ذلك رقماً قياسياً

يحصي بايرن ميونيخ حراسه، ويبحث كومباني في كل مكان... ولا يجد أحداً. لا يوجد لدى الفريق الألماني أي لاعب متاح في هذا المركز لمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا، المقررة يوم الأربعاء 18 مارس. وقد فازوا في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 في بيرغامو، وأصبحوا على بعد خطوة واحدة من بلوغ ربع النهائي، لكن لا بد من وضع شخص ما في المرمى. مع عدم توفر الأربعة الأوائل لأسباب مختلفة، وبالمرور على القائمة، فإن أول حارس متاح للمباراة هو ليونارد بريسكوت، المولود عام 2009 واللاعب الأساسي في فريق بايرن تحت 19 عامًا بعد إصابة ليون كلاناك.