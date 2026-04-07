على الصعيد الرياضي، فإن ما حدث في مباراة البوسنة-إيطاليا هو بكل المقاييس مأساة. إنها ثالث بطولة كأس عالم لا نشارك فيها. وبالمقارنة مع الماضي، فإن عدد المنتخبات المتأهلة إلى البطولة التي ستقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (مقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليو) هو 48 منتخبًا. ومع ذلك لن تكون إيطاليا هناك. بعد 2018 و2022 علينا أن نضع علامة شطب أيضًا على 2026: كانت آخر مباراة للآتزوري في كأس العالم في 24 يونيو 2014؛ وآخر هدف سجله كان من نصيب ماريو بالوتيلي. ثم، فراغ تام. خيبة أمل، مرارة، غضب. تمامًا كما في تلك الليلة، حين اعتذر المدرب رينو غاتوزو بعد المباراة لبلدٍ بأكمله، وفعل ذلك بعينين دامعتين. قبل أن يتوصل في الأيام التالية إلى اتفاق على فسخ العقد بالتراضي ويترك منصبه. والآن بدأت المطاردة بحثًا عن مدرب جديد، ومن بين الأسماء التي يقيّمها مسؤولو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) أيضًا اسم مدرب ميلان ماسيميليانو أليغري.
لماذا يمكن أن يصبح أليغري المدربَ الجديد للمنتخب الوطني بعد رحيل غاتوزو
ملف أليغري لتولي تدريب المنتخب الإيطالي
في هذه الأشهر الأخيرة من الدوري سيركّز أليغري حصريًا على نهاية الموسم مع ميلان، ومع بقاء التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل هدفًا لم يتحقق بعد، لكن في الصيف ليس مستبعدًا أن يترك النادي الروسونيري — رغم العقد الممتد حتى عام 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي — ليتولى تدريب المنتخب الوطني. ووفقًا لما أورده ألفريدو بيدولا، فإن ملف أليغري يحظى بإعجاب الاتحاد خصوصًا بسبب قدرته على التعامل مع الصعوبات والظروف المعقدة مثل تلك التي يمر بها المنتخب الإيطالي في هذه الفترة. وعلى الرغم من النفي العلني، فإن ماسيميليانو أليغري يبقى أحد الأسماء قيد التقييم لشغل منصب المدير الفني للمنتخب.
المرشحون الآخرون
لا يزال أنطونيو كونتي أحد أبرز المرشحين لقيادة منتخب إيطاليا، وقد قال بعد مباراة نابولي-ميلان إنه لو كان هو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) لكان سيضع نفسه ضمن الخيارات التي سيأخذها في الاعتبار. وإلى جانب مدرب نابولي، ارتبط في الأسابيع الأخيرة بمنصب المدرب الجديد للمنتخب الأزرق أيضًا اسم دانييلي دي روسي - المدرب الحالي لجنوى - الذي كان مطروحًا بالفعل قبل التعاقد مع غاتوزو، كما كان الحال مع ستيفانو بيولي، الذي بقي دون تدريب بعد إقالته من فيورنتينا في نوفمبر الماضي. أما العودة المحتملة الأخرى فهي روبرتو مانشيني الذي يتولى اليوم تدريب السد في قطر، ثم هناك طرح يقود إلى سيموني إنزاغي الذي قال إنه سعيد في الهلال في السعودية.