على الصعيد الرياضي، فإن ما حدث في مباراة البوسنة-إيطاليا هو بكل المقاييس مأساة. إنها ثالث بطولة كأس عالم لا نشارك فيها. وبالمقارنة مع الماضي، فإن عدد المنتخبات المتأهلة إلى البطولة التي ستقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (مقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليو) هو 48 منتخبًا. ومع ذلك لن تكون إيطاليا هناك. بعد 2018 و2022 علينا أن نضع علامة شطب أيضًا على 2026: كانت آخر مباراة للآتزوري في كأس العالم في 24 يونيو 2014؛ وآخر هدف سجله كان من نصيب ماريو بالوتيلي. ثم، فراغ تام. خيبة أمل، مرارة، غضب. تمامًا كما في تلك الليلة، حين اعتذر المدرب رينو غاتوزو بعد المباراة لبلدٍ بأكمله، وفعل ذلك بعينين دامعتين. قبل أن يتوصل في الأيام التالية إلى اتفاق على فسخ العقد بالتراضي ويترك منصبه. والآن بدأت المطاردة بحثًا عن مدرب جديد، ومن بين الأسماء التي يقيّمها مسؤولو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) أيضًا اسم مدرب ميلان ماسيميليانو أليغري.



