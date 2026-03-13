لماذا يريد ميلان ضم غوريتزكا: الراتب والمنافسة والاتصالات مع وكيله

يفكر الفريقان الميلانيان في الأمر ويقيّمان خطواتهما المقبلة، وحتى الآن قد تمثل المطالب المالية لغوريتزكا ووكيل أعماله عقبة أمام أي مفاوضات محتملة: 7 ملايين يورو كراتب صافي، وهو ما يعادل تقريبًا الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى 8 إلى 10 ملايين يورو كمكافآت عند التوقيع، فضلاً عن عمولات الوكيل. وهو استثمار كبير، خاصة بالنسبة للاعب الذي سيصبح لاعبًا حرًا، وبالنظر إلى التكلفة الإجمالية للصفقة، فإن المبلغ قد يقترب من 20 مليون يورو.