في نهاية الموسم، سيتفرق مسار ليون غوريتزكاوبايرن ميونيخ؛ حيث ينتهي عقد اللاعب المولود عام 1995 في يونيو المقبل، وقد أعلن النادي الألماني بالفعل أن اللاعب سيغادر مجانًا. لذا، يجب الانتباه إلى سوق الانتقالات، لأن لاعبًا بهذه الأهمية ينتهي عقده مجانًا قد يصبح فرصة منخفضة التكلفة للعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية. ومن بين الأندية التي سلطت الأضواء على لاعب الوسط، هناك ميلان، الذي بدأ بالفعل الاتصالات مع الوفد المرافق له.
لماذا يريد ميلان ضم غوريتزكا: الراتب والمنافسة والاتصالات مع وكيله
فكرة غوريتزكا
يُعد انتقال غوريتزكا مجانًا فرصة مهمة في سوق الانتقالات الصيفية، وقد حدده ميلان كتعزيز محتمل لخط الوسط في موسم 2026/2027، مع فكرة محاولة إبرام صفقة مشابهة لتلك التي جلبت لوكا مودريتش إلى صفوف الروسونيري الصيف الماضي: سيكون صفقة تضيف الخبرة والجودة إلى خط الوسط، كما سيضفي شخصية وقيادة على غرفة الملابس. هناك منافسة كبيرة على اللاعب، فهو محط إعجاب إنتر ميلان وأندية أجنبية أخرى، مع وجود أرسنال في الصدارة.
أرقام صفقة غوريتزكا
يفكر الفريقان الميلانيان في الأمر ويقيّمان خطواتهما المقبلة، وحتى الآن قد تمثل المطالب المالية لغوريتزكا ووكيل أعماله عقبة أمام أي مفاوضات محتملة: 7 ملايين يورو كراتب صافي، وهو ما يعادل تقريبًا الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى 8 إلى 10 ملايين يورو كمكافآت عند التوقيع، فضلاً عن عمولات الوكيل. وهو استثمار كبير، خاصة بالنسبة للاعب الذي سيصبح لاعبًا حرًا، وبالنظر إلى التكلفة الإجمالية للصفقة، فإن المبلغ قد يقترب من 20 مليون يورو.