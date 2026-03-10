Getty/GOAL
ترجمه
لماذا يثير واين روني غضب زوجته كولين، بينما يختبر أسطورة مانشستر يونايتد "صبر" أصدقائه وعائلته؟
كولين خرجت من ظل قائد منتخب إنجلترا السابق واين
كولين، التي وقفت إلى جانب واين خلال عدة فترات صعبة في زواجهما، تعمل جاهدة على بناء علامتها التجارية الخاصة - وهي تخرج من الظل الذي كان يلقيه عليها زوجها خلال مسيرته الكروية التي حطمت الأرقام القياسية.
بعد حصولها على المركز الثاني في نسخة 2024 من برنامج I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here، تهافتت على كولين العروض التجارية والإعلامية. ومن بين هذه العروض، تعاقدت مع متجر Primark الشهير.
- Getty/GOAL
لماذا أدى سلوك واين إلى إزعاج كولين
قبل الإطلاق الكبير لمجموعتها الجديدة مع العلامة التجارية الأيرلندية للأزياء السريعة، شوهد واين في حالة سيئة بعض الشيء خلال أمسية مليئة بالكحول في مانشستر. وقد شكلت هذه التصرفات مصدر إلهاء غير مرحب به بالنسبة لكولين.
قال أحد المطلعين لصحيفة"ذا صن": "كولين منزعجة من وين لأنه يورط نفسه في مشاكل. إنها امرأة قوية ومستقلة وناجحة ولا تحب أن يفكر الناس فيها بأي شيء آخر. لا أحد يريد أن تتضرر سمعته بسبب سلوك سخيف - خاصة عندما يعمل على شيء مهم مثل مجموعة ملابس.
"إنه أمر مزعج حقًا لها أن تضطر إلى التعامل مع هذا الأمر. ستظل كولين دائمًا إلى جانب واين، ولكن صبر أصدقائها وعائلتها قد ينفد".
أقامت كولين حفلة إطلاق فخمة للضيوف من المشاهير وصناع الصناعة في لندن حيث تم عرض مجموعتها من Primark - مع صفقة مربحة هناك تقدر قيمتها بملايين الجنيهات. بقي واين في قصر العائلة الذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) في شيشاير حيث كان يراقب أبناءه كاي وكلاي وكيت وكاس.
وقد دعاهم لتناول العشاء في مطعم الدجاج الجاهز التابع لزميله السابق في مانشستر يونايتد جيسي لينجارد في ويلمسلو القريبة. انضمت كولين إلى والدتها كوليت في العاصمة الإنجليزية.
وأضاف مصدر صحيفة "ذا صن" عن استمرار كولين في الاعتماد على عائلتها المقربة للحصول على الدعم: "كوليت هي أكبر داعمة لابنتها وستفعل كل ما في وسعها لحمايتها. كان من الضروري أن تكون كولين برفقتها لأن ذلك منحها الثقة لتتألق وتستمتع بوقتها. كوليت هي صوت العقل في حياتها وبالطبع الكتف الذي تبكي عليه والأذن التي تشكو لها".
من المستحيل تجاهل الشائعات المتعلقة بواين في حدث بريمارك
على الرغم من أن حفل كولين الكبير سار دون أي مشاكل، إلا أنه كان من المستحيل على الحاضرين تجنب النميمة حول واين وسلوكه. وتابع مصدر صحيفة "ذا صن" قائلاً: "كانت كولين تبدو جادة. لم يتم ذكر واين، لكن الناس كانوا يتناقلون النميمة عنه بعيداً عن مسامعها".
شوهد واين وهو يكافح للحفاظ على بنطاله مرفوعًا خلال حفل شرب الخمر قبل حفل توزيع جوائز بريتس في مانشستر - حيث أقيم حفل توزيع جوائز الموسيقى الكبير خارج لندن وفي شمال إنجلترا لأول مرة.
كان يتردد على فندق في وسط المدينة مع صديقه نجم البوب كالوم سكوت قبل أن تنضم إليهما امرأتان، إحداهما برفقة صديقها. غادر روني الفندق أخيرًا في حوالي الساعة 3:25 صباحًا لينام قليلاً.
- AFP
رووني يعمل كمحلل خلال فترة توقفه عن التدريب
وقد أشاد روني سابقًا بزوجته كولين لمساعدتها في الحد من إدمانه الشديد على الكحول، مدعيًا أنه ربما كان سيكون ميتًا لولا الدعم الذي قدمته له على مر السنين.
ويعمل واين، الذي يعد أفضل هداف في تاريخ مانشستر يونايتد، حاليًا كمحلل رياضي في قنوات مثل BBC Sport و Amazon Prime Video. وقد قرر تعليق مسيرته التدريبية بعد تجربتين قصيرتين في تدريب فريقي برمنغهام سيتي وبليموث أرجيل.
إعلان