وُلِد بيتوشيفسكي في مايو/أيار 2008 في بياويستوك، بولندا. وبعد أن أظهر موهبة واعدة في كرة القدم منذ سن مبكرة، تم قبوله وهو في السادسة من عمره في أكاديمية كرة القدم للمواهب التابعة للمدينة. ومنذ البداية كان واضحًا لمدرب بيتوشيفسكي الأول، رافال موتشينسكي، أنه يمتلك شيئًا مميزًا.

وقال موتشينسكي مؤخرًا لموقع Portal dos Dragoes: «ما زلت أتذكر عندما رأيته لأول مرة في الملعب. كان لافتًا بديناميكيته وسرعته وقوته البدنية مقارنة بزملائه». وأضاف: «كان يحب المراوغة ومواجهة الخصوم واحدًا لواحد. وكان يعشق كرة القدم، يعشق اللعب. كان بإمكانك أن تلاحظ أن التدريب كان بالنسبة له أهم شيء في العالم». وفي تلك المرحلة كان بيتوشيفسكي يختبر نفسه بالفعل ضمن فئة عمرية أكبر من فئته، لكن الأمور لم تكن كلها سهلة.

وقال موتشينسكي متذكرًا في مقابلة مع الوسيلة البولندية Weszlo: «أتذكر أنه كان يعاني مشكلات في عينيه وكان يلعب بنظارات، نظارات على طريقة إدغار دافيدس. إذا لم نفز كانت تلك النظارات تتبخر، لكن كان يمكنك أن ترى أن أوسكار كان يبكي». وتابع: «أحيانًا كان، بعد مباراة، يرمي شيئًا في غرفة الملابس غضبًا. وإذا لم تسر الأمور كما يريد، كان يتصرف وكأنه يريد تدمير العالم».

ومع ذلك، رجحت الكفة للإيجابيات على السلبيات. وسرعان ما تلقى بيتوشيفسكي عرضًا للانضمام إلى أكاديمية الناشئين في ياغيلونيا، حيث ظل موتشينسكي مدربه للسنوات السبع التالية، تحت إشراف أسطورة النادي ريشارد كارالوس. وقد ترك بيتوشيفسكي انطباعًا فوريًا لدى كارالوس، الذي رأى عدوانيته أمرًا إيجابيًا.

وأضاف كارالوس في حديثه مع Weszlo: «كان مقاتلًا، متنمرًا قليلًا. كان يحب الرد في الملعب». وأردف: «أعتقد أن سلوكه تأثر بكون والده غائبًا عن أسرته. لقد ربّته والدته. كان يحتاج إلى سلطة ذكورية وإلى شيء من التمرد، لكن ذلك أيضًا جعله لا يعرف الخوف ومنحه تلك الشخصية».

في عام 2022، أظهر بيتوشيفسكي أنه سيكون قريبًا جاهزًا لكرة القدم على مستوى الكبار. أنهى الموسم هدافًا في بطولة بولندا تحت 14 عامًا، ثم سجل بعد ذلك ثلاثية لا تُنسى منح بها ياغيلونيا فوزًا بنتيجة 3-1 على كراكوفيا في دوري الناشئين المركزي تحت 17 عامًا (CLJ). لكنه لم يكن يعلم أن كارثة كانت تلوح في الأفق.