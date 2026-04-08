لماذا يتابع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز «ليفاندوفسكي الجديد» عن كثب

لن يتمّ أوسكار بيتوشيفسكي الثامنة عشرة إلا في مايو، لكنه كتب بالفعل تاريخًا في كرة القدم. فقد حقق هذا الشاب الموهوب أعلى قيمة انتقال على الإطلاق في الإكستراكلاسا، أعلى دوري في بولندا، عندما انتقل خلال فترة الانتقالات في يناير مقابل 10 ملايين يورو من ياغيلونيا بياويستوك إلى إف سي بورتو.

يُعدّ بيتوشيفسكي أيضًا أغلى لاعب دون الثامنة عشرة يصل إلى الدوري البرتغالي على الإطلاق. وقد تعاقد معه بورتو بعقد يمتد حتى عام 2029. ووفقًا للتقارير، كان أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي قد أرسلوا جميعًا كشافين في وقت سابق لمتابعة اللاعب البالغ من العمر سبعة عشر عامًا، لكن بورتو فعل كل ما بوسعه لضمه. كما أن سجلّهم الممتاز في تطوير المواهب الكبرى يبشّر بالكثير لمستقبله.

ويمكن لبورتو أن يضم إلى قصص نجاحه لاعبين مثل هالك، وخاميس رودريغيز، وإيدر ميليتاو؛ وهم لاعبون وصلوا جميعًا إلى استاد الدراجاو كمغمورين نسبيًا قبل أن يصبحوا أسماءً لامعة ويُباعوا بمبالغ ضخمة. وقليلون هم من سيغامرون بالرهان ضد أن بيتوشيفسكي سيسير على النهج نفسه، بالنظر إلى بدايته المخيفة السرعة في البرتغال.

ومن اللافت أن النجم البولندي استُدعي أيضًا لتمثيل بلاده خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الملحق الأوروبي. ويزداد الزخم حول بيتوشيفسكي مع كل مباراة، ولا سقف للطموح إذا استطاع مواصلة التطور بهذه الوتيرة المذهلة. لدى فوتبالزون كل ما تحتاج إلى معرفته عن أكبر موهبة واعدة في بولندا منذ شخص يُدعى روبرت ليفاندوفسكي.

  • البداية

    وُلِد بيتوشيفسكي في مايو/أيار 2008 في بياويستوك، بولندا. وبعد أن أظهر موهبة واعدة في كرة القدم منذ سن مبكرة، تم قبوله وهو في السادسة من عمره في أكاديمية كرة القدم للمواهب التابعة للمدينة. ومنذ البداية كان واضحًا لمدرب بيتوشيفسكي الأول، رافال موتشينسكي، أنه يمتلك شيئًا مميزًا.

    وقال موتشينسكي مؤخرًا لموقع Portal dos Dragoes: «ما زلت أتذكر عندما رأيته لأول مرة في الملعب. كان لافتًا بديناميكيته وسرعته وقوته البدنية مقارنة بزملائه». وأضاف: «كان يحب المراوغة ومواجهة الخصوم واحدًا لواحد. وكان يعشق كرة القدم، يعشق اللعب. كان بإمكانك أن تلاحظ أن التدريب كان بالنسبة له أهم شيء في العالم». وفي تلك المرحلة كان بيتوشيفسكي يختبر نفسه بالفعل ضمن فئة عمرية أكبر من فئته، لكن الأمور لم تكن كلها سهلة.

    وقال موتشينسكي متذكرًا في مقابلة مع الوسيلة البولندية Weszlo: «أتذكر أنه كان يعاني مشكلات في عينيه وكان يلعب بنظارات، نظارات على طريقة إدغار دافيدس. إذا لم نفز كانت تلك النظارات تتبخر، لكن كان يمكنك أن ترى أن أوسكار كان يبكي». وتابع: «أحيانًا كان، بعد مباراة، يرمي شيئًا في غرفة الملابس غضبًا. وإذا لم تسر الأمور كما يريد، كان يتصرف وكأنه يريد تدمير العالم».

    ومع ذلك، رجحت الكفة للإيجابيات على السلبيات. وسرعان ما تلقى بيتوشيفسكي عرضًا للانضمام إلى أكاديمية الناشئين في ياغيلونيا، حيث ظل موتشينسكي مدربه للسنوات السبع التالية، تحت إشراف أسطورة النادي ريشارد كارالوس. وقد ترك بيتوشيفسكي انطباعًا فوريًا لدى كارالوس، الذي رأى عدوانيته أمرًا إيجابيًا.

    وأضاف كارالوس في حديثه مع Weszlo: «كان مقاتلًا، متنمرًا قليلًا. كان يحب الرد في الملعب». وأردف: «أعتقد أن سلوكه تأثر بكون والده غائبًا عن أسرته. لقد ربّته والدته. كان يحتاج إلى سلطة ذكورية وإلى شيء من التمرد، لكن ذلك أيضًا جعله لا يعرف الخوف ومنحه تلك الشخصية».

    في عام 2022، أظهر بيتوشيفسكي أنه سيكون قريبًا جاهزًا لكرة القدم على مستوى الكبار. أنهى الموسم هدافًا في بطولة بولندا تحت 14 عامًا، ثم سجل بعد ذلك ثلاثية لا تُنسى منح بها ياغيلونيا فوزًا بنتيجة 3-1 على كراكوفيا في دوري الناشئين المركزي تحت 17 عامًا (CLJ). لكنه لم يكن يعلم أن كارثة كانت تلوح في الأفق.

  • اختراق كبير

    في مباراة أخرى ضمن دوري أبطال الشباب (CLJ) في وقت لاحق من ذلك العام، وهذه المرة ضد هوتنيك في كراكوف، تعرّض بيتوشيفسكي لإصابة مروّعة بتمزّق في الرباط الصليبي. رغم أنه لم يدرك فورًا مدى خطورتها.

    وقال لموقع لاتشينا ش بيلكا: «قد يبدو الأمر غريبًا، لكنه كان موقفًا مضحكًا لأنني لم أشعر بأي شيء خلال المباراة إطلاقًا. لعبت المباراة كاملة من دون ألم». «بعد المباراة كان كل شيء على ما يرام. استعددنا في غرفة الملابس وبدأنا الرحلة الطويلة عائدين إلى بياويستوك. بعد ساعة ونصف من القيادة، وخلال توقفٍ قصير، بدأت أشعر بشيء غريب في ركبتي. تورّمت قليلًا، وشعرت بأنها مشدودة وبدأ الألم. وسرعان ما تبع ذلك الخوف».

    «عدنا في وقت متأخر جدًا وكانت ركبتي تؤلمني، لكنني كنت آمل أن يزول الأمر عندما أستيقظ. لكن ذلك لم يحدث. بعد ذلك بوقت قصير خضعت لتصوير بالرنين المغناطيسي وعرفت التشخيص. وبعد أقل من أسبوعين خضعت لعملية جراحية».

    لم ينجح كثير من اللاعبين الواعدين في التعافي من ضربات مدمّرة مماثلة، لكن ذلك لم يزد بيتوشيفسكي إلا إصرارًا: «كنت أعلم أن لدي عملًا مهمًا يجب القيام به قبل العملية. استعددت في صالة الألعاب الرياضية لكي تكون عودتي سلسة قدر الإمكان. التعافي من تمزّق الرباط يستغرق عادة نحو عام. بعد ستة أشهر عدت إلى التدريبات الكاملة، وبعد سبعة أشهر لعبت مباراتي الأولى».

    ومنذ ذلك الوقت، استعاد بيتوشيفسكي المتحفّز لياقته تدريجيًا بشكل كامل، وقدم في النهاية مستوى أفضل بكثير مما كان عليه قبل إصابته. ومع انطلاق موسم 2024/25 كان جاهزًا، في سن السادسة عشرة المبكرة، لخوض ظهوره الأول مع ياغيلونيا. وشارك بالفعل في الدقائق العشرين الأخيرة خلال الخسارة في مباراة الإياب ضمن الملحق المؤهل للدوري الأوروبي أمام أياكس. وكانت تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها بمدرب أياكس السابق فرانشيسكو فاريولي، الذي بات الآن مدربه في بورتو. 

    وبعد أربعة أشهر، شارك أيضًا كبديل في أول ظهور له في الإكستراكلاسا أمام بوجون شتشيتسين. وأنهى الموسم وقد خاض 20 مباراة مع الفريق الأول، بينها أربع مباريات في دوري المؤتمر، وواحدة في فوز ياغيلونيا بنهائي كأس السوبر البولندية على فيسوا كراكوف.

    وافتتح بيتوشيفسكي رصيده التهديفي مع النادي بصورة رائعة خلال التعادل 1-1 أمام غورنيك زابجه في نهاية الموسم. راوغ مدافعًا عند حافة منطقة الجزاء، ثم سدد بقدمه اليمنى كرة لا تُرد في الزاوية البعيدة.

    وماذا الآن؟

    أصبح بيتوشيفسكي في النصف الأول من موسم 2025/2026 لاعبًا أساسيًا ثابتًا مع ياغيلونيا، وانضم إلى قائمة منتخب بولندا تحت 21 عامًا، حيث سجل مباشرة في ظهوره الأول ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات بطولة أمم أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، ساهم في خمسة أهداف خلال سبع عشرة مباراة في الدوري البولندي الممتاز (إكستراكلاسا)، وكان أبرز ما قدمه مباراة مذهلة أمام بوغون شتشيتسين.

    بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 1-1، حتى أطلق بيتوشيفسكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع تسديدة نصف طائرة رائعة سكنت الشباك. ولم يكن أحد أسعد من ابن السابعة عشرة من العمر من مدرب ياغيلونيا، أدريان سيمينييتس، الذي قال للصحفيين بعد الفوز: «بصراحة أنا معجب بهذا الفتى لأنه يملك إمكانات ليصبح لاعب كرة قدم عظيمًا حقًا، وهو يفرض نفسه بالفعل في الدوري وفي المسابقات الأوروبية».

    ومع اقتراب فترة الانتقالات في يناير، تكررت التقارير عن اهتمام أندية كبرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى برشلونة وبايرن ميونخ، ما جعل المدير الرياضي لوكاش ماسلوفسكي يتقبل فكرة أنه سيفقد اللاعب الشاب.

    وقال ماسلوفسكي لـTVP Sport: «الأندية التي تستفسر عنه بالتأكيد تثير خياله. أحيانًا لا يريد اللاعب الانتظار». وأضاف: «إذا كانت الوجهة المناسبة، والسعر المناسب، وأرادت جميع الأطراف إتمام الأمر في الشتاء، فقد يحدث ذلك في الشتاء. والحل الأفضل هو ترتيب انتقال في الشتاء، ثم يمكن لناديه الجديد أن يتركه ستة أشهر أخرى في بياويستوك».

    غير أن بورتو رأى أن بيتوشيفسكي جاهز لانتقال مباشر إلى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما كان بلا شك عاملًا في حسم سباق التعاقد معه. وقد ثبتت صحة ذلك، إذ سجل اللاعب الشاب إجمالًا ست مساهمات تهديفية بين أهداف وتمريرات حاسمة في أول تسع مباريات له في الدوري البرتغالي.

    وتسبب في ركلة جزاء في ظهوره الأول، وساعد بورتو على الفوز على فيتوريا غيماريش 1-0. ومن اللافت أنه سجل هدفه الأول للنادي خلال ثلاث عشرة ثانية من فوز 3-1 على أف سي أروكا في 27 فبراير. وبذلك أصبح بيتوشيفسكي أصغر لاعب أجنبي يسجل في تاريخ بورتو، كما كان ذلك أسرع هدف يُسجل على الإطلاق في ملعب النادي البرتغالي العملاق. وتبع هذا الإنجاز بهدف فردي جنوني في تعادل 2-2 في الكلاسيكو أمام بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو، حيث اندفع من نصف ملعبه إلى الأمام، وتجاوز نيكولاس أوتامندي بمراوغة دوران رائعة، ثم سدد الكرة بقوة داخل المرمى.

    وكأن ذلك لا يكفي، منح مدرب بولندا يان أوربان بيتوشيفسكي الأسبوع الماضي مباراته الدولية الأولى في الفوز 2-1 على ألبانيا في نصف نهائي ملحق كأس العالم. نجم بورتو الشاب، الذي دخل مع بداية الشوط الثاني، كان صاحب أكبر عدد من المراوغات الناجحة في المباراة، وفاز بخمس مواجهات فردية من أصل ست، وقدم أربع تمريرات في الثلث الهجومي من الملعب. 

    أقوى النقاط

    أظهر بيتوشيفسكي شجاعةً لافتة من خلال بدايته القوية مباشرةً مع بورتو وتركه انطباعًا فورًا على المستوى الدولي. ولا عجب أن أحد أيقونات بورتو معجب به جدًا.

    وقال مهاجم بورتو السابق ريكاردو كواريزما مؤخرًا لصحيفة Record: «أعجبني هذا الفتى لأنه مبدع. إنه لا يخاف من المخاطرة». وأضاف: «هذا أمر نفتقده في كرة القدم هذه الأيام. اللاعبون مثله يأخذون الكرة وينطلقون بها، مرة، مرتين، ثلاث مرات. وحتى لو فقدوا الكرة في كل مرة، فإنهم يحاولون للمرة الرابعة. أتمنى له كل التوفيق».

    وبالفعل، فإن بيتوشيفسكي، بصفته جناحًا أيسر متفجرًا مع تحكم مبهر بالكرة، يعد كابوسًا للمدافعين. فهو سريع وقوي ومتمرس في استغلال أنصاف المساحات، كما يستطيع إنهاء الهجمات بكلتا قدميه. ويتمتع بيتوشيفسكي بمرونة كافية للعب كصانع ألعاب رقم 10 أو كمهاجم صريح، رغم أن اللعب على الطرف يبدو الأنسب له، لأنه يقوم أيضًا بعمله الدفاعي دون كلل.

    نقاط التحسين

    إلا أن بيتوشيفسكي لا يزال بعيدًا عن اكتمال تطوره، وهو أمر متوقع بالنظر إلى سنّه. أحيانًا تعمل جرأته التي لا تعرف الخوف ضده، وهو ما ألمح إليه فاريولي عندما حاول تهدئة التوقعات المحيطة بالمراهق بعد أهدافه ضد أروكا.

    وقال مدرب بورتو في ختام حديثه: «هؤلاء اللاعبون الشباب يجلبون الطاقة، حتى وإن لم تكن الخيارات دائمًا صحيحة. هذا جزء من العملية». واعترف بيتوشيفسكي العام الماضي في حديث مع Laczy nas Pilka بأن إنهاءه للهجمات متقلب: «اتخاذ قراراتي ليس بعد بالمستوى الذي أريده. إنها نقطة ضعف يجب أن أعمل عليها باستمرار. أعتقد أنها تنبع أحيانًا من نقص التركيز في مواقف بسيطة كهذه. عليّ أن أركز على ذلك أكثر».

    وسيكون من المفيد أيضًا أن يبقى هادئًا بدلًا من الاعتماد على الغريزة وحدها. هناك لحظات يكون من الأفضل فيها لبيتوشيفسكي أن يبطئ اللعب ويختار الخيار الأسهل. كما عليه أن يتعلم التنويع قليلًا والذهاب عبر الطرف، لأن ميله إلى قطع الكرة إلى الداخل بقدمه اليمنى قد يجعله متوقعًا.

    ومع ذلك، ستأتي هذه الأمور تلقائيًا مع نضجه واكتسابه مزيدًا من الخبرة على أعلى مستوى. فالإمكانات الخام الهائلة موجودة، وقد بدأ بالفعل في صقلها وإبرازها.

    لويس دياز الجديد؟

    غالبًا ما تتم مقارنة بيتوشيفسكي بالمعجزة الكروية في برشلونة، لامين يامال، وبالأيقونة البولندية ياكوب بواشتشيكوفسكي. إلى حدٍّ ما يبدو ذلك منطقيًا بالنظر إلى أسلوب لعبه المباشر. إلا أن الجوهرة الأحدث في بورتو تبدو في الواقع أقرب إلى نجم بايرن ميونخ، لويس دياز، الذي صنع اسمه أيضًا في البرتغال.

    يكاد دياز لا يُوقَف في مواقف الواحد ضد الواحد، إذ يجمع بين سرعة حركة القدمين وخفة حركة مذهلة. كما يتمتع الكولومبي ببرودة أعصاب عندما يضع المرمى نصب عينيه. يمكن لبيتوشيفسكي أن يكون مراوغًا بالقدر نفسه، ويملك التسارع الخاطف ذاته وقوة التسديد نفسها التي يتمتع بها نجم العملاق الألماني، وإن لم يكن بالدقة ذاتها.

    كما يشتركان في عقلية قتالية ولا يكتفيان بمجرد الإسهام في اتجاه مرمى الخصم. كان ضغط دياز العالي واستعداده للعودة إلى الخلف عاملين حاسمين في نجاح ليفربول تحت قيادة يورغن كلوب وكذلك آرنه سلوت، وفي بايرن يعمل بالطريقة نفسها.

    كما يركض بيتوشيفسكي حتى آخر نفس لمساندة ظهيره على الطرف، بمتوسط 7.5 التحامات كل 90 دقيقة في الأشهر الثلاثة الأولى له مع بورتو. كان دياز محبوبًا لدى جماهير بورتو الوفية لأنه كان مهمًا في الدفاع بقدر أهميته في الهجوم، ويمتلك بيتوشيفسكي كل المقومات للسير على خطاه.

    المستقبل

    من المرجّح أن تُعيد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز توجيه أنظارها نحو بيتوشيفسكي إذا أنهى الموسم مع بورتو بنجاح. لقد بدأ بالفعل يبرّر قيمة شرطه الجزائي التي تزيد على 50 مليون يورو، وقد يصبح في المستقبل القريب أكثر قيمة بكثير، شريطة أن يبقى متواضعًا ومثبتًا قدميه على الأرض. وقد حثّ ليفاندوفسكي زميله الجديد على القيام بذلك تحديدًا بعد ظهوره الأول شديد الوعود مع بولندا.

    وقال قائد المنتخب الوطني لـ TVP Sport: «إنه بلا شك لاعب استثنائي، لكن دعونا نمنح الفتى بعض المساحة. دعوه يتطوّر، دعوه يلعب. دعونا لا نضعه تحت الضغط بفكرة أنه سيبدأ بتسجيل الأهداف فورًا وعليه أن يراوغ». وأضاف: «دَعوه يفعل ذلك بشكل طبيعي، ولكن بعقل بارد. ما زالت مسيرته كلها أمامه. إنه فتى في السابعة عشرة. دعوه يستمتع باللعبة، ويُظهر موهبته، ويفكّر ببساطة في ما يجب عليه فعله في الملعب. أحاول أيضًا حمايته، لأن كرة القدم لعبة عواطف».

    بالحديث عن حليف قوي. بالكاد يمكن لبيتوشيفسكي أن يتمنى مرشدًا أفضل من ليفاندوفسكي، الذي قد يتمكّن أيضًا من تقديم النصح له بشأن الخطوة التالية في مسيرته. وإذا كان الأمر بيد نجم بورتو، فستكون تلك الخطوة في إسبانيا بدلًا من إنجلترا. وقال معترفًا لـ Laczy nas Pilka: «أنا من مشجعي برشلونة، وهو الفريق الذي أشاهده أكثر من غيره».

    إن احتمال أن يوازي بيتوشيفسكي يومًا ما ليفاندوفسكي في برشلونة لا يبدو مستبعدًا، فهو بهذه الجودة. لكن في الوقت الراهن، سيكون من الحكمة أن يأخذ نصيحة المهاجم على محمل الجد وألا يشتّت انتباهه الضجيج الخارجي. بورتو هو المكان المثالي ليتفتح فيه موهبة بيتوشيفسكي. وإذا أبقى الأمور بسيطة، فسيُفتح الباب إلى أعلى المستويات بالسرعة الكافية.

