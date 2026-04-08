أصبح بيتوشيفسكي في النصف الأول من موسم 2025/2026 لاعبًا أساسيًا ثابتًا مع ياغيلونيا، وانضم إلى قائمة منتخب بولندا تحت 21 عامًا، حيث سجل مباشرة في ظهوره الأول ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات بطولة أمم أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، ساهم في خمسة أهداف خلال سبع عشرة مباراة في الدوري البولندي الممتاز (إكستراكلاسا)، وكان أبرز ما قدمه مباراة مذهلة أمام بوغون شتشيتسين.
بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 1-1، حتى أطلق بيتوشيفسكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع تسديدة نصف طائرة رائعة سكنت الشباك. ولم يكن أحد أسعد من ابن السابعة عشرة من العمر من مدرب ياغيلونيا، أدريان سيمينييتس، الذي قال للصحفيين بعد الفوز: «بصراحة أنا معجب بهذا الفتى لأنه يملك إمكانات ليصبح لاعب كرة قدم عظيمًا حقًا، وهو يفرض نفسه بالفعل في الدوري وفي المسابقات الأوروبية».
ومع اقتراب فترة الانتقالات في يناير، تكررت التقارير عن اهتمام أندية كبرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى برشلونة وبايرن ميونخ، ما جعل المدير الرياضي لوكاش ماسلوفسكي يتقبل فكرة أنه سيفقد اللاعب الشاب.
وقال ماسلوفسكي لـTVP Sport: «الأندية التي تستفسر عنه بالتأكيد تثير خياله. أحيانًا لا يريد اللاعب الانتظار». وأضاف: «إذا كانت الوجهة المناسبة، والسعر المناسب، وأرادت جميع الأطراف إتمام الأمر في الشتاء، فقد يحدث ذلك في الشتاء. والحل الأفضل هو ترتيب انتقال في الشتاء، ثم يمكن لناديه الجديد أن يتركه ستة أشهر أخرى في بياويستوك».
غير أن بورتو رأى أن بيتوشيفسكي جاهز لانتقال مباشر إلى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما كان بلا شك عاملًا في حسم سباق التعاقد معه. وقد ثبتت صحة ذلك، إذ سجل اللاعب الشاب إجمالًا ست مساهمات تهديفية بين أهداف وتمريرات حاسمة في أول تسع مباريات له في الدوري البرتغالي.
وتسبب في ركلة جزاء في ظهوره الأول، وساعد بورتو على الفوز على فيتوريا غيماريش 1-0. ومن اللافت أنه سجل هدفه الأول للنادي خلال ثلاث عشرة ثانية من فوز 3-1 على أف سي أروكا في 27 فبراير. وبذلك أصبح بيتوشيفسكي أصغر لاعب أجنبي يسجل في تاريخ بورتو، كما كان ذلك أسرع هدف يُسجل على الإطلاق في ملعب النادي البرتغالي العملاق. وتبع هذا الإنجاز بهدف فردي جنوني في تعادل 2-2 في الكلاسيكو أمام بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو، حيث اندفع من نصف ملعبه إلى الأمام، وتجاوز نيكولاس أوتامندي بمراوغة دوران رائعة، ثم سدد الكرة بقوة داخل المرمى.
وكأن ذلك لا يكفي، منح مدرب بولندا يان أوربان بيتوشيفسكي الأسبوع الماضي مباراته الدولية الأولى في الفوز 2-1 على ألبانيا في نصف نهائي ملحق كأس العالم. نجم بورتو الشاب، الذي دخل مع بداية الشوط الثاني، كان صاحب أكبر عدد من المراوغات الناجحة في المباراة، وفاز بخمس مواجهات فردية من أصل ست، وقدم أربع تمريرات في الثلث الهجومي من الملعب.