لماذا لن يحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع إدواردو كامافينغا؟ .. الدوري الإنجليزي الممتاز في الصورة
باريس سان جيرمان يمتلك بالفعل تشكيلة قوية في خط الوسط
قام باريس سان جيرمان بتغيير استراتيجيته في سوق الانتقالات خلال الفترات الأخيرة، حيث ركز على اللاعبين الذين يتمتعون بصفات محددة تتناسب مع المتطلبات التكتيكية للمدرب لويس إنريكي. ومع وجود لاعبين مثل فيتينها وجواو نيفيس الذين أصبحوا بالفعل عناصر أساسية في التشكيلة، تشير مجلة «أونز مونديال» إلى أن النادي لا يخطط للتعاقد مع كامافينغا، ولا يُتوقع أن يبذل أي محاولة لضمّه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
تزايد الإحباط في ملعب البرنابيو
تنبع التكهنات المحيطة باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بشكل كبير من وضعه الحالي في مدريد. منذ انضمامه قادمًا من رين، عانى الفرنسي من صعوبة في حجز مكان أساسي دائم في مركزه المفضل. وبدلاً من ذلك، أدت مرونته التكتيكية إلى إشراكه في مركز لاعب الوسط الدفاعي، والجناح، وحتى الظهير الأيسر، مما أعاق قدرته على الارتقاء بمكانته في صفوف عملاق الدوري الإسباني.
أدى هذا الافتقار إلى دور ثابت إلى تزايد عدم الرضا. غالبًا ما وجد كامافينغا نفسه على مقاعد البدلاء خلال المباريات الأكثر أهمية في الموسم، وهو اتجاه استمر بعد تعيين ألفارو أربيلوا. تشير التقارير إلى أن الدور الثانوي جعل نجم رين السابق يشعر بعدم الرضا عن وضعه الحالي في الفريق.
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة تأهب قصوى
حتى لو كان باريس سان جيرمان مستعدًا لتفويت هذه الفرصة، فإن الاهتمام بكامافينغا لا يزال كبيرًا في جميع أنحاء أوروبا. يُنظر إلى قدراته البدنية ومهاراته الفنية على أنها تتناسب تمامًا مع حدة كرة القدم الإنجليزية. ويُقال إن العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي تراقب الوضع عن كثب مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.
قد يضطر ريال مدريد، الذي لطالما كان مترددًا في التخلي عن المواهب الشابة، إلى النظر في خياراته إذا أصر اللاعب على الرحيل. هناك تلميحات بأن النادي قد يكون منفتحًا على العروض إذا تم تلبية التقييم المناسب، خاصةً أنه يتطلع إلى تجديد مناطق أخرى من الملعب خلال عملية إعادة هيكلة محتملة في الصيف.
لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المستقبل بعد
على الرغم من الضجة التي أثيرت في كل من إسبانيا وفرنسا، لم يتخذ كامافينغا بعد قراراً نهائياً بشأن خطواته المقبلة. ولا يزال لاعب الوسط مرتبطاً بعقد، وهو نظرياً جزء من الرؤية طويلة المدى لريال مدريد، حتى وإن كانت دقائق لعبه الحالية لا تعكس هذا الوضع. وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان بإمكانه العودة بقوة إلى دور قيادي تحت قيادة أربيلوا.
المخاطر كبيرة بشكل خاص بالنظر إلى جدول المباريات الدولية في عام كأس العالم. وقد أثر انخفاض وقت اللعب على مستوى النادي بالفعل على مكانته في المنتخب الفرنسي، مما يجعل الحصول على دور أساسي منتظم أولوية بالنسبة للاعب. في الوقت الحالي، بينما قد تكون الدوري الإنجليزي الممتاز خياراً محتملاً، يبدو أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان مستبعد تماماً.