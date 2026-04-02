لماذا لن يحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع إدواردو كامافينغا؟ .. الدوري الإنجليزي الممتاز في الصورة

تنبع التكهنات المحيطة باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بشكل كبير من وضعه الحالي في مدريد. منذ انضمامه قادمًا من رين، عانى الفرنسي من صعوبة في حجز مكان أساسي دائم في مركزه المفضل. وبدلاً من ذلك، أدت مرونته التكتيكية إلى إشراكه في مركز لاعب الوسط الدفاعي، والجناح، وحتى الظهير الأيسر، مما أعاق قدرته على الارتقاء بمكانته في صفوف عملاق الدوري الإسباني.

أدى هذا الافتقار إلى دور ثابت إلى تزايد عدم الرضا. غالبًا ما وجد كامافينغا نفسه على مقاعد البدلاء خلال المباريات الأكثر أهمية في الموسم، وهو اتجاه استمر بعد تعيين ألفارو أربيلوا. تشير التقارير إلى أن الدور الثانوي جعل نجم رين السابق يشعر بعدم الرضا عن وضعه الحالي في الفريق.