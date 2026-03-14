Tottenham Igor Tudor

لماذا لم يقم توتنهام بإقالة إيغور تودور؟ فريق «السبورز» يتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة - وهذا سيؤدي إلى الهبوط

كان من المفترض أن يكون هذا التعيين هو المنقذ لموسم توتنهام هوتسبير. ولم يأخذ العالم الخارجي مخاوف المشجعين من الهبوط على محمل الجد في الوقت الذي تولى فيه إيغور تودور منصب المدرب ليحل محل توماس فرانك حتى نهاية موسم 2025-2026. وبعد مرور شهر وأربع مباريات، يبدو أن هبوط «السبيرز» من الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح أمراً شبه حتمي ما لم يتخذوا إجراءات جذرية مرة أخرى.

في بيان أعلن فيه توتنهام عن تعيين تيودور، وهو بيان احتوى بشكل مثير للريبة على جميع السمات المميزة للنصوص التي تولدها الذكاء الاصطناعي، قال النادي: "ينضم إلينا إيغور بهدف واضح: تحسين الأداء، وتحقيق النتائج، والارتقاء بنا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. مهمته واضحة ومباشرة - وهي إضفاء التنظيم والكثافة والروح التنافسية على الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم." لم يتمكن من إحراز أي تقدم يذكر في أي من هذه الجوانب، بل إن الكرواتي لم يفعل سوى جعل توتنهام أسوأ في كل الجوانب.

لم يسبق لأي مدرب في تاريخ توتنهام أن خسر أول أربع مباريات له قبل وصول تودور. كانت الحالة التي ورثها فوضوية، لكن مهمته كانت تحسين أداء توتنهام بغض النظر عن الظروف. كان تعيينه كارثة بكل ما للكلمة من معنى، ومع ذلك، بدا حتى وقت قريب أن النادي مصمم على الوقوف إلى جانب المدرب السابق ليوفنتوس ومارسيليا، رغم أن كل الدلائل تشير إلى أنه لن يتمكن أبدًا من قلب الوضع.

    انتظرت فرانك طويلاً

    تعرض مشجعو توتنهام للازدراء هذا الموسم. فقدتم تجاهل مخاوفهم بشأن مدى ملاءمة فرانك ووصفها بأنها مجرد جنون شك. وكان الدنماركي قد اكتسب الكثير من التقدير من المشجعين المحايدين خلال فترة عمله التي استمرت سبع سنوات في برينتفورد، في حين أن أدائه الرائع في الشهر الأول له مع «السبورز» ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في مباريات رفيعة المستوى لم يؤدِ إلا إلى تعزيز الرأي القائل بأنه سيكون حارسًا موثوقًا.

    لكن خلال بقية شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لم يتمكن توتنهام بقيادة فرانك من تقديم 45 دقيقة من كرة القدم المتماسكة، ناهيك عن 90 دقيقة كاملة. تحولت شكوك المشجعين إلى غضب عندما استسلم الفريق فعلياً أمام منافسيه تشيلسي وأرسنال في نوفمبر.

    لم يكن هناك حل سريع لمشاكل توتنهام بعد احتلاله المركز 17 في موسم 2024-2025، وكان المشجعون يدركون ذلك، لكن لا يمكن خداعهم؛ فهم يعرفون كيف يبدو كرة القدم السيئة التي لا مستقبل لها. يمكن القول إن فرانك كان سيُطرد من قبل الرئيس السابق دانيال ليفي في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر عندما خسر توتنهام أمام فولهام ونوتنغهام فورست على التوالي.

    كانت العلامة الدالة على ما إذا كان أي شخص قد شاهد توتنهام خلال النصف الأول من الموسم هي رأيهم في فرانك. أولئك الذين ادعوا بشدة أنه يحتاج إلى وقت لم يكونوا يشاهدون توتنهام بوضوح، لأنه لو كانوا قد شاهدوه لكانوا أدركوا بسرعة أن الأمر لن ينجح أبدًا. عليك أن تعطي الناس شيئًا يؤمنون به، وفرانك رفض ببساطة لعب تلك اللعبة.

    فابيو باراتيكي، الذي عاد إلى توتنهام كمدير رياضي مشارك في أكتوبر حتى نهاية فترة الانتقالات في يناير، طرح تيودور لأول مرة كبديل مؤقت لفرانك قبل عيد الميلاد، لكن توسلاته ومخاوفه لم تلق آذاناً صاغية. إن قيام النادي بفصل فرانك وتعيين تيودور بعد أسبوعين فقط من رحيل باراتيكي يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن قوة القيادة على مستوى مجلس الإدارة.

    نهج خاطئ

    لم يخشَ باراتيكي أبدًا الترويج لمخططاته الطائشة. على سبيل المثال، عندما انضم إلى توتنهام في عام 2021، تضمنت قائمته المختصرة للمدربين جينارو غاتوزو، الذي دفعت تعليقاته التمييزية السابقة المشجعين إلى الاحتجاج على تعيينه وأجبرت النادي على إعادة النظر في قراره. ولم يكن حظره لمدة 30 شهراً من تولي منصب كروي بدوام كامل في مارس 2023 بسبب مخالفات ارتكبها في يوفنتوس مفاجأةً في إيطاليا.

    لا يزال الانجذاب الذي شعر به باراتيكي تجاه تودور لغزاً محيراً. يشبه الكرواتي إلى حد كبير زميلهما السابق المشترك أنطونيو كونتي، حيث يعتمد على تشكيلة دفاعية من ثلاثة لاعبين بغض النظر عن اللاعبين المتاحين، ويتبع نهجاً متشدداً وعسكرياً في إدارة اللاعبين. والفرق الرئيسي الذي يكتشفه توتنهام الآن، تماماً كما اكتشفته يوفنتوس، هو أن كونتي كان أكثر نجاحاً واحتراماً بكثير مما كان عليه تودور أو ما زال عليه.

    لم يحقق تودور أي فوز في آخر 12 مباراة، والتي تمتد إلى آخر ثماني مباريات له مع يوفنتوس في وقت سابق من هذا الموسم. لم يكن هناك انطلاقة جديدة للمدرب ليرفع معنويات توتنهام، كما أنه لم يضف أي جودة في الثلث الأخير إلى فريق لم يفعل شيئاً سوى الهجوم خلال الموسمين السابقين. أخطأ توتنهام في اختياره وكان عليه أن يستهدف مدرباً مؤقتاً أكثر تقدمية، وليس مدرباً يحتفظ بمبادئ فرانك المحافظة ولكن بتشكيلة مختلفة.

    لا وقت للصبر

    قبل الهزيمة 5-2 يوم الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد - لا تقلقوا، سنتطرق إلى ذلك بعد قليل - سُئل تودور عما إذا كان، بعد ثلاث هزائم متتالية، قد أصبح على الأقل «يستخرج المزيد» من لاعبيه، لا سيما في التدريبات.

    "لقد لاحظت أنه كلما مر الوقت، أصبحت التدريبات أفضل، وأصبح كل شيء أكثر جودة. خاصةً مع عودة اللاعبين المهمين إلى الفريق. هذا هو المفتاح بالطبع. كما قلت من قبل، تغيير الكثير من العادات القديمة يستغرق أحياناً وقتاً أطول مما تتوقع"، أجاب.

    لكن هذا أمر مقلق لتوتنهام. تم تعيين تودور لإحداث تأثير فوري، وقد اعترف هو نفسه في مؤتمره الصحفي الأول في المنصب بأنه تم تجنيده في "حالة طارئة". إذا كان يتحدث عن الحاجة إلى "مزيد من الوقت" لإخراج أفضل ما لدى هؤلاء اللاعبين، فإنه يعترف صراحةً بأنه يفشل. تذكروا أن هذا كان قبل 24 ساعة من هزيمة توتنهام الساحقة على يد أتلتيكو.

    فقدت غرفة الملابس

    تظن أنك وصلت إلى الحضيض مع توتنهام، ثم يجدون بطريقة ما وسيلة لخلق هاوية أسفل الهاوية التي هم عالقون فيها بالفعل. الهزيمة الساحقة أمام أتلتيكو، التي وجدوا أنفسهم فيها متأخرين بأربعة أهداف بعد 22 دقيقة، كانت غير مفهومة لأسباب جديدة متنوعة. لم يساعد الملعب المثير للجدل في استاد متروبوليتانو في تحسين الوضع، كما لم يساعد وضع حراسة المرمى في صفوف توتنهام.

    بدأ أداء غولييلمو فيكاريو في التراجع عند عودته من إصابة في الكاحل الموسم الماضي، ووصلت مستواه هذا العام إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. لم يكن الأمر مفاجئاً للغاية عندما لم يكن اسمه ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة أتلتيكو، حيث تم اختيار البديل أنتونين كينسكي. لكن اللاعب التشيكي أهدر فرصته لإثارة الإعجاب بل وأكثر من ذلك.

    تم استبدال كينسكي في الدقيقة 17 بعد أن مرر الكرة مباشرة إلى لاعبي أتلتيكو، مما أدى إلى تسجيل اثنين من أهدافهم الثلاثة الأولى. اسمعوا، نحن لسنا هنا لمناقشة ما إذا كان يجب أن يبدأ المباراة أم لا، ولا ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لإخراجه من خط النار، لكن هذا قرار لم يلق قبولاً جيداً بين زملاء كينسكي.

    ذكرت صحيفة "ديلي تيليغراف" يوم الأربعاء أن غرفة الملابس "لا تثق" في تودور، الذي رفض حتى أن يحيي الحارس عندما غادر الملعب وتوجه مباشرة إلى النفق في الليلة السابقة. وقال مصدر: "لا يكاد يوجد أحد، إن وجد، في غرفة الملابس تلك يثق به".

    كان من المفترض أن يكون ذلك نهاية تيودور في ذلك المكان وفي ذلك الوقت. ما لم تحدث معجزة في مباراتي توتنهام القادمتين، خارج أرضه أمام ليفربول قبل مباراة الإياب ضد أتلتيكو، فلن يتمكن من استعادة ثقة أي شخص. لم يعد لدى النادي وقت للتردد.

    هل بدأت الخطط في التنفيذ؟

    أفادت صحيفة «ذا أثلتيك» مساء الجمعة أن توتنهام يبحث الآن «بشكل نشط» عن بديل لتودور في حال قرر النادي إجراء المزيد من التغييرات. ومع ذلك، لا يُعرف حاليًا ما إذا كان النادي سيتجه إلى خيار آخر مؤقت لحل الأزمة، أم سيُسرّع خططه المقررة في الصيف لتعيين مدرب رئيسي بعقد أطول أمدًا.

    كانت هذه هي الأخبار التي كان معظم مشجعي توتنهام يأملون سماعها هذا الأسبوع، لكن صدورها بعد عدة ساعات من ما قد يكون المؤتمر الصحفي الأخير لتودور قبل المباراة يعني أنه لن يكون له حق الرد حتى بعد مباراة نهاية الأسبوع في ليفربول. تمامًا كما ترك النادي فرانك في موقف حرج أمام وسائل الإعلام بعد عدة أسابيع من تحديد مصيره، لم يتعرض تودور ولاعبوه سوى لمزيد من المعاناة، وقد تكون مباراة هذا الأحد مجرد مباراة شكلية بالنسبة للكرواتي.

    قد يكون الأمر بمثابة "الأفضل متأخرًا من ألا يأتي أبدًا" بالنسبة لتوتنهام إذا قاموا بالفعل بإقالة تودور من منصبه في الأيام المقبلة، لكننا لن نعرف حجم الضرر الحقيقي الناجم عن الانتظار كل هذه المدة إلا مع نهاية الموسم.

    مجلس إدارة بعيد عن الواقع

    إن الخلل الذي يعاني منه توتنهام يعود إلى ما قبل تولي تودور منصبه، وإذا تم إقالته قريبًا، فلن يُذكر إلا باعتباره الرجل الذي تسبب في هبوط «السبيرز» إن كان ذلك هو مصيرهم في النهاية.

    بل يجب أن يقع اللوم على أولئك في الإدارة العليا الذين جروا النادي إلى هذه الفوضى. لقد انتظروا طويلاً قبل إقالة فرانك، وهم يفعلون الشيء نفسه مع تودور. على الرغم من كل عيوب ليفي، إلا أنه كان يعرف عادةً متى يتخذ القرار الصعب (باستثناء جوزيه مورينيو، الذي لا يتوقف عن الحديث عنه).

    يبدو أن أولئك الذين ورثوا مسؤوليات ليفي، الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام والمدير الرياضي يوهان لانج، يعتقدون أن التمسك بموقفهم هو نهج أكثر ذكاءً من الذعر. حسناً، أنتم في معركة هبوط شرسة يا رفاق، ولا بأس إذا أردتم الذعر. سمعتكم لا تهم كثيراً مقارنة بمكانة النادي كنادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    قال لانج، الذي أصبح الآن مشهوراً في أوساط توتنهام، عن فترة الانتقالات في يناير التي لم يوقع فيها سوى كونور غالاغر وسوزا "خلال فترة الانتقالات، من المهم جداً، على الرغم من الإحباط الشديد بسبب كل الإصابات، أن نحافظ على الانضباط لأن: أ) اللاعبون سيعودون، و ب) إذا قمت، لنقل، بـ"شراء تحت ضغط" لأي لاعب كرة قدم، فإن الشعور الفوري الذي يمنحك إياه هو شعور جميل. ولكن بالطبع لا فائدة من التعاقد مع لاعبين لن يساعدونا على المدى القصير أو المتوسط أو حتى الطويل."

    في غضون ذلك، انتقد فينكاتيشام سلفه ليفي بشكل فعال في اجتماع مع مجلس استشاري مشجعي توتنهام في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لصحيفة ديلي تيليغراف. وقد يقول منتقدو فينكاتيشام إن هذه كانت محاولة لتحويل الانتباه عن إدارته للنادي.

    عدم وجود بدائل؟

    السبب الوحيد المعقول الذي قد يدفع إدارة توتنهام إلى عدم التعاقد مع تودور حتى الآن هو تقلص سوق البدائل المتاحة، سواء على المدى القصير أو الطويل. فلم تكن هناك سوى خيارات قليلة جدًا متاحة ومستعدة لتولي المنصب عندما تم إقالة فرانك قبل شهر.

    وكشف هاري ريدناب، المرشح المفضل سابقًا، هذا الأسبوع أن ليفي اتصل به، مدعيًا أن الرئيس السابق قال إنه كان سيعيد تعيينه لو كان لا يزال في النادي الآن.

    قال ريدناب لـ talkSPORT: "تلقيت مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي من دانيال، وهو أمر مضحك للغاية". "أعتقد أنني تحدثت معه مرة واحدة منذ أن غادرت منذ زمن طويل، وكنت في السيارة الأسبوع الماضي وفجأة رن الهاتف، وكان المتصل هو دانيال ليفي.

    "فكرت 'هذا غريب' وتحدثت معه على الهاتف لمدة نصف ساعة تقريبًا، وتبادلنا أطراف الحديث وكان يشرح لي ما حدث له، وكيف تم طرده من هناك، وهو أمر غريب حقًا. وقال لي: 'لو كنت هناك الآن، وأنا لا أقول هذا مجرد كلام، لعدتك حتى نهاية الموسم، هاري' - لذا كان الأمر سيكون مثيرًا للاهتمام."

    لكن مجرد حديثنا عن ريدناب، البالغ من العمر 79 عاماً والذي لم يدرب على المستوى الاحترافي منذ عام 2017، بهذه الطريقة يدل على مدى يأس الوضع. إذا نجا توتنهام من الهبوط، فإن ماوريسيو بوكيتينو هو الخيار المفضل لدى العديد من المشجعين لتولي المهمة، لكنه لا يستطيع القيام بعملية إنقاذ في هذا الوقت نظرًا لتركيزه على إعداد المنتخب الأمريكي لكرة القدم لبطولة كأس العالم التي ستقام على أرضه هذا الصيف. ومع ذلك، ليس من مهمة أي شخص آخر، سواء كنا نحن في وسائل الإعلام أو المشجعين في المدرجات، أن نطرح خيارات لتوتنهام.

    المواجهة الحاسمة في الغابة تلوح في الأفق

    من شبه المؤكد أن توتنهام سيخسر أمام ليفربول يوم الأحد. فلم يفز الفريق في أنفيلد منذ عام 2011، عندما حقق فوزًا بنتيجة 2-0 تحت قيادة ريدناب، في حين لم يحصد سوى تعادل واحد هناك في حقبة ما بعد بوكيتينو. كما أن فرصه في تحقيق انتفاضة ضد أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء ضئيلة، حتى على الرغم من سجله الذي يخلو من الهزائم في 24 مباراة متتالية على أرضه في المسابقات الأوروبية.

    وبالتالي، فإن معظم مشجعي توتنهام يتطلعون إلى المواجهة الحاسمة يوم الأحد المقبل مع نوتنغهام فورست، الذي يصارع هو الآخر من أجل البقاء. ومن المرجح أن يدخل فريق شمال لندن هذه المواجهة وهو لا يزال يبحث عن فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2026، وبما أن هذه هي مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية، فستكون هذه فرصته الأخيرة لتسجيل شهر ثالث على التوالي دون فوز.

    خطر الهبوط حقيقي للغاية. الموت يطرق باب توتنهام، وهم يأملون فقط أن يذهب من تلقاء نفسه بدلاً من القيام بأي شيء لتحسين الواقع.

