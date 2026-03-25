قبل بضعة أشهر من نهاية الموسم، يعتبر الكثيرون مايكل كايودي أحد أفضل الظهيرين في الدوري الإنجليزي الممتاز: من مواليد عام 2004، غادر إيطاليا ونادي فيورنتينا في يناير 2025 لينتقل إلى إنجلترا واللعب مع برينتفورد: صفقة بلغت قيمتها 18 مليون يورو شملت الإعارة وخيار الشراء، مع عقد يمتد حتى يونيو 2030 مع خيار التمديد حتى عام 2031. والآن، بعد مرحلة التأقلم الأولى، أصبح لا غنى عنه في الجانب الأيمن. لدرجة أنه أصبح محط أنظار سوق الانتقالات مع ارتباط اسمه مؤخرًا بيوفنتوس، وتوقع البعض أن يتم استدعاء اللاعب أيضًا من قبل مدرب المنتخب الإيطالي غاتوسو استعدادًا للمباريات الحاسمة في تصفيات كأس العالم القادمة، لكن مدرب المنتخب الأزوري اتخذ خيارات أخرى.
ترجمه
لماذا لم يستدعِ غاتوسو كايودي للمنتخب الوطني؟: من الذي حل محله واستدعاء بالديني لمنتخب تحت 21 عاماً
كان من المفترض أن تكون هذه أول استدعاء لكايودي للمنتخب الأول، لكن هذا الموعد تأجل لأن غاتوزو فضل في الوقت الحالي اختيار لاعبين آخرين: فقد أكد المدرب تشكيلة الفريق التي خاضت مرحلة التصفيات حتى الآن، وكان في نية المدرب إدخال عنصر جديد، لكن عندما حان وقت الاختيار، استدعى ماركو باليسترا، المولود عام 2005 والمملوك لنادي أتالانتا والذي يقدم أداءً رائعاً مع كالياري الذي يلعب له على سبيل الإعارة في موسمه الأول في الدوري الإيطالي. ومن المتوقع أن يكون ماتيو بوليتانو هو اللاعب الأساسي في الجانب الأيمن في مباراة أيرلندا الشمالية، حيث سيلعب على طول الجناح في تشكيلة 3-5-2، مع احتمال ظهور كامبياسو أو سبينازولا في هذا الدور أيضاً.
بعد استبعاده في البداية حتى من قائمة اللاعبين المستدعين لمنتخب تحت 21 عامًا لخوض مباريات تصفيات بطولة أوروبا المقبلة ضد مقدونيا والسويد، استدعى سيلفيو بالديني، مدرب منتخب تحت 21 عامًا،مايكل كايودي للانضمام إلى الفريق الذي سيخوض غدًا، الخميس 26 مارس، مباراة ضد مقدونيا في الساعة 18:15، ثم يواجه منافسه الثاني يوم الثلاثاء 31 مارس. لم يتم استدعاء الظهير الأيمن لفريق برينتفورد إلا في وقت لاحق من قبل بالديني، ولا يرتبط استدعاؤه بإصابات لاعبين آخرين، وعندما سُئل المدرب عن سبب عدم إدراجه في القائمة، أجاب بأنه كان دائمًا يفكر في هذا اللاعب.