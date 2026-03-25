لماذا لم يستدعِ غاتوسو كايودي للمنتخب الوطني؟: من الذي حل محله واستدعاء بالديني لمنتخب تحت 21 عاماً

كان من المفترض أن تكون هذه أول استدعاء لكايودي للمنتخب الأول، لكن هذا الموعد تأجل لأن غاتوزو فضل في الوقت الحالي اختيار لاعبين آخرين: فقد أكد المدرب تشكيلة الفريق التي خاضت مرحلة التصفيات حتى الآن، وكان في نية المدرب إدخال عنصر جديد، لكن عندما حان وقت الاختيار، استدعى ماركو باليسترا، المولود عام 2005 والمملوك لنادي أتالانتا والذي يقدم أداءً رائعاً مع كالياري الذي يلعب له على سبيل الإعارة في موسمه الأول في الدوري الإيطالي. ومن المتوقع أن يكون ماتيو بوليتانو هو اللاعب الأساسي في الجانب الأيمن في مباراة أيرلندا الشمالية، حيث سيلعب على طول الجناح في تشكيلة 3-5-2، مع احتمال ظهور كامبياسو أو سبينازولا في هذا الدور أيضاً.



