"لماذا لا؟" - "الرقصة الأخيرة" ليونيل ميسي مع برشلونة لا تزال ممكنة، كما يوضح زميله السابق الموهبة "النادرة" التي يتمتع بها "أعظم لاعب في التاريخ" الأرجنتيني
أسطورة برشلونة
لا يزال عالم كرة القدم مفتونًا بفكرة عودة ميسي إلى كاتالونيا. بعد رحيله المؤلم في عام 2021 بسبب قيود مالية، انتقل النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان قبل أن يكتسح دوري MLS مع إنتر ميامي. وعلى الرغم من المسافة، لا تزال الروابط بين ميسي وبرشلونة متينة. يواصل المشجعون وزملاؤه السابقون التكهنات حول الفصل الأخير في النادي الذي قضى فيه أكثر من عقدين، ليثبت إرثه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ هذه الرياضة.
هل ننتظر عودة رومانسية إلى كامب نو؟
اعترف زاباليتا، الذي لعب إلى جانب ميسي خلال كأس العالم 2014 ودورة الألعاب الأولمبية 2008، بأنه لم يتصور أبدًا أن يرحل ميسي في المقام الأول. لكنه لا يزال مقتنعًا بأن نجم إنتر ميامي سيعود يومًا ما إلى كامب نو من أجل «الرقصة الأخيرة».
وقال، وفقًا لما نقلته "فلاش سكور": "كان هناك الكثير من الحديث حول هذا الموضوع، خاصة مع الانتخابات الرئاسية في النادي". "بصراحة، عندما كنت ألعب - سواء مع إسبانيول، أو مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة - لم أكن أتخيل أبدًا أن ميسي سيغادر النادي. كنت أعتقد أن الأمر سيكون إلى الأبد. مهما حدث ماليًا أو وراء الكواليس، لا يمكنني سوى التكهن، لأنني لم أكن في الداخل".
"ذهب إلى باريس سان جيرمان، ثم قرر الانضمام إلى إنتر ميامي، وأعتقد أنه في تلك المرحلة من المسيرة المهنية، تبحث أحياناً عن أكثر من مجرد كرة القدم. ميامي مكان رائع لتربية الأسرة، وكان إنتر ميامي مشروعاً جديداً ومثيراً، وأينما ذهب ميسي، يفوز. لقد فاز بالفعل بكأس الدوري الأمريكي.
"كل نادٍ في العالم سيرغب في ضمه. كان ابني بالكاد يعرف إنتر ميامي قبل وصول ميسي؛ والآن يريد قميص ميسي. هذه هي قوة هذا الرجل. أما بالنسبة للعودة إلى برشلونة - فلماذا لا؟ رقصة أخيرة؟ سأحب أن أرى ذلك."
قائد من طراز نادر
وأشار زاباليتا إلى أن تأثير اللاعب المخضرم يتجاوز مجرد التصريحات الصاخبة. وأوضح أنه على الرغم من أن ميسي شخص هادئ بطبيعته، فإن سلطته في غرفة الملابس مطلقة بفضل أدائه على أرض الملعب.
"إنه هادئ، في الواقع"، أوضح. "إنه ليس شخصًا يتحدث باستمرار، ولكن عندما يتحدث ميسي في غرفة الملابس، يستمع إليه الجميع. هذا نوع نادر من القيادة، ينبع من أدائه على أرض الملعب، ومن حقيقة أنه لا يختبئ أبدًا، ولا يرفض تحمل المسؤولية أبدًا. إنه يستلم الكرة ويقول، في الواقع، "سأقرر هذا الأمر".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في سن الثامنة والثلاثين، لا يبدو أن ميسي سيتباطأ. فهو لا يزال أحد أعمدة كل من فريق إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني. وسيسعى الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات مرة أخرى إلى قيادة الأرجنتين نحو لقب كأس العالم في أمريكا الشمالية هذا الصيف، حيث أُدرجت الأرجنتين في المجموعة J إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن.