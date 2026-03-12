AFP
لماذا كاد مارسيليا يضع ماسون غرينوود على قائمة الانتقالات
توتر في ملعب فيلودروم
وفقًا لتقرير جديد، كادت فترة لعب جرينوود مع مرسيليا تنتهي قبل الأوان بسبب خلافات كبيرة مع المدير الرياضي للنادي، مهدي بنعطية. كشفت تحقيقات أجرتها صحيفة La Provence أن لاعب مانشستر يونايتد السابق كان على وشك أن يُدرج في قائمة الانتقالات الموسم الماضي.
تركزت الخلافات حول ما اعتبره بنعطية عدم اجتهاد جرينوود. فقد كان بنعطية غير راضٍ عن التزام المهاجم خلال التدريبات ورفضه المساهمة في الدفاع خلال المباريات. ويبدو أن العلاقة بينهما تدهورت إلى درجة أن اللاعب كان يتجنب المدير الرياضي في ملعب تدريبات النادي.
الاحتكاك التكتيكي والجلوس على مقاعد البدلاء
انتشر الاستياء في النهاية من غرفة اجتماعات مجلس الإدارة إلى مقاعد البدلاء. يبدو أن المدرب السابق روبرتو دي زيربي كان يشارك بنعطية مخاوفه في البداية، مما كان له آثار تكتيكية على اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.
تم استبعاد المهاجم من التشكيلة الأساسية في مباراتين حاسمتين متتاليتين ضد رينس و باريس سان جيرمان في مارس من العام الماضي. ثم طلب المدرب من غرينوود أن يلعب دورًا دفاعيًا إذا أراد البقاء في جنوب فرنسا.
تحول أنقذ الموسم
على الرغم من مواجهة خطر البيع، تمكن جرينوود من قلب الأمور قبل نهاية الموسم الماضي. بعد عودته إلى التشكيلة الأساسية، سجل على الفور ستة أهداف وصنع هدفين في آخر ثماني مباريات بالدوري.
كانت تلك الفترة بمثابة نقطة تحول بالنسبة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، حيث أجبر الإدارة على إعادة النظر في موقفها. جاءت اللحظة الحاسمة في اليوم الأخير، عندما سجل الهدف الحاسم ضد لو هافر ليضمن التأهل المهم إلى دوري أبطال أوروبا.
غرينوود لاعب أساسي هذا الموسم
بعد أن قرر مرسيليا عدم بيعه الصيف الماضي، استمتع جرينوود مرة أخرى بحملة منتجات. في إجمالي 37 مباراة في جميع المسابقات، سجل 25 هدفًا وقدم ثماني تمريرات حاسمة.
يحتل النادي الفرنسي حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، متساويًا مع ليون في المركز الرابع. مع فارق 10 نقاط عن لينس صاحب المركز الثاني، و11 نقطة عن باريس سان جيرمان متصدر الدوري، سيهدف مرسيليا إلى حسم المركز الثالث ليحصل على مقعد في دوري أبطال أوروبا. سيواجه جرينوود وزملاؤه أوكسير وليل قبل فترة التوقف الدولية في وقت لاحق من هذا الشهر.
