لماذا كاد مارسيليا يضع ماسون غرينوود على قائمة الانتقالات

وفقًا لتقرير جديد، كادت فترة لعب جرينوود مع مرسيليا تنتهي قبل الأوان بسبب خلافات كبيرة مع المدير الرياضي للنادي، مهدي بنعطية. كشفت تحقيقات أجرتها صحيفة La Provence أن لاعب مانشستر يونايتد السابق كان على وشك أن يُدرج في قائمة الانتقالات الموسم الماضي.

تركزت الخلافات حول ما اعتبره بنعطية عدم اجتهاد جرينوود. فقد كان بنعطية غير راضٍ عن التزام المهاجم خلال التدريبات ورفضه المساهمة في الدفاع خلال المباريات. ويبدو أن العلاقة بينهما تدهورت إلى درجة أن اللاعب كان يتجنب المدير الرياضي في ملعب تدريبات النادي.