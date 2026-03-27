لماذا قد يُستبعد لوكاكو من تشكيلة نابولي: الموعد النهائي المحدد وما يجري في سوق الانتقالات

بعد الإصابة التي تعرض لها هذا الصيف، كان لوكاكو قد فكر في الخضوع لعمليةجراحية، لكنه فضل فيالنهاية العلاج غير الجراحي الذي لم يسمح له بالعودة إلى الملاعب إلا في أواخر شهر يناير؛ وقد لعب الدقائق العشر الأخيرة في مباراة يوفنتوس دون أن يبدأ أي مباراة أساسيًا هذا الموسم، وسجل هدفه الأول - والوحيد - في أواخر فبراير ضد فيرونا، والذي كان حاسماً في تحقيق الفوز النهائي. إجمالاً، خاض لوكاكو هذا الموسم 7 مباريات في جميع المسابقات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.



