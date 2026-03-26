لماذا قد ينتقل دي زيربي إلى توتنهام: موقف تودور والأسماء الأخرى على القائمة، من بوكيتينو إلى تياجو موتا

في الأسابيع الأخيرة، تكثر الأحاديث حول البدائل المحتملة للمدرب الكرواتي في حال رحيله عن توتنهام قبل نهاية هذا الموسم؛ ومن بين الأسماء المرتبطة بالفريق روبرتو دي زيربي، الذي أصبح عاطلاً عن العمل بعد إنهاء عقده بالتراضي مع مرسيليا في فبراير الماضي. اسم المدرب من بريشيا هو بالفعل أحد الأسماء التي تدرسها الإدارة لخلافة تودور، على الرغم من أن الفكرة الحالية هي عدم اتخاذ أي خطوة قبل نهاية الموسم الحالي، على أمل أن يتمكن الفريق من البقاء في الدوري. الأسماء الأخرى على القائمة هي ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الحالي للمنتخب الأمريكي والذي سبق له أن قاد توتنهام، وأندوني إيراولا من بورنموث. أما الأسماء الأقل ترجيحاً فهي تياجو موتا، وشون دايتش (المدرب السابق لنوتنغهام فورست)، وريان ماسون (ويست بروميتش)، وروبي كين.



