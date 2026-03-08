مع أخذ ذلك في الاعتبار، تم اقتراح أن يقبل نادي مانشستر سيتي الحكم الأولي حيث يمكنه إعادة القضية إلى المحكمة على الفور. تم الانتهاء من جلسة استماع مستقلة حول سوء الإدارة المالية المفترضة في مانشستر في أواخر عام 2024.

مرت أكثر من 12 شهرًا دون أي تطورات جديدة على هذا الصعيد، حيث تتعلق القضية بانتهاكات مزعومة للقواعد بين عامي 2009 و2018. تم التكهن بفرض عقوبات مختلفة، تتراوح بين خصم نقاط وطردالنادي من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حظر الانتقالات وفرض غرامات مالية كبيرة.

تحدث خبير التمويل في كرة القدم كيران ماجواير مؤخرًا إلى The Overlap عن الكيفية التي يمكن أن تسير بها هذه القصة المطولة من هنا: "لا يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لأن هذا قرار يخص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) ولم يثبت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أي تهم ضد مانشستر سيتي. لذلك، يجب أن يكون العقوبة خصم نقاط.

"إذا نظرنا إلى السوابق، فقد تم خصم ستة وأربعة نقاط من إيفرتون ونوتنغهام فورست بسبب مخالفة واحدة على مدى ثلاث سنوات. وتغطي الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي فترة تسع سنوات، لذا فهي أكبر بكثير.

"نحن لسنا متأكدين من الأرقام المعنية، لكن من المرجح أن تكون كبيرة جدًا. أعتقد أنه يجب إضافة صفر إلى ما رأيناه في حالة فورست وإيفرتون، لذا فإن خصم ما بين 40 و60 نقطة سيكون منطقيًا، بما يتوافق مع ما رأيناه في قرارات أخرى".