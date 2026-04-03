لماذا سيتحرك مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للتعاقد مع إليوت أندرسون فور انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز

أفادت التقارير أن مسؤولي أولد ترافورد قد حددوا اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا كهدفهم المثالي في خط الوسط، ويخططون لعمليات التعاقد الصيفية بناءً عليه. ويتناسب أندرسون تمامًا مع هذه المواصفات، بعد أن تألق في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الموسم. وقد كان أندرسون هذا الموسم قوة ثابتة في صفوف نوتنغهام فورست، حيث خاض 41 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

كانت مساهماته حيوية في قيادة فورست إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيواجهون بورتو. ومع ذلك، فإن تألقه الفردي يتناقض مع معاناة النادي في الدوري المحلي، حيث يحتل حالياً المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط. مع رحيل كاسيميرو، يرى فريق مايكل كاريك أن أندرسون يمثل قوة جديدة أساسية وجودة مثبتة ضرورية لمحرك خط الوسط.