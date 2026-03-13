لماذا توقفت مفاوضات عقد كريستيان بوليسيتش مع ميلان وسط اهتمام متزايد بانتقاله - شرح
ميلان يضغط على زر الإيقاف المؤقت
وفقًا للصحفي دانييلي لونغو، تعتزم إدارة النادي الاجتماع بممثلي اللاعب الأمريكي فور انتهاء الموسم لمناقشة الخطوات التالية. ولا يُعد هذا التأجيل الاستراتيجي بالضرورة مؤشرًا على وجود خلافات، بل هو تعبير عن رغبة النادي الإيطالي العملاق في الحفاظ على تركيزه الكامل على أهدافه الحالية داخل الملعب قبل الانخراط في مناقشات إدارية معقدة بشأن تمديد محتمل لعقده لعدة سنوات.
العمالقة الأوروبيون في حالة تأهب
يمتد العقد الحالي لبوليسيتش حتى يونيو 2027، لكن ميلان يمتلك خياراً أحادي الجانب لتمديد العقد حتى عام 2028، وهو خيار لا يزال من الممكن ممارسته. ويمنح هذا النادي نفوذاً كبيراً وحماية ضد خسارة نجمه مقابل مبلغ زهيد، مما يوفر شبكة أمان في حال لم تسر المفاوضات الفورية وفق الخطة الموضوعة خلال فترة العطلة الصيفية.
على الرغم من الموقف المواتي للنادي فيما يتعلق بمدة عقده، إلا أن العديد من الفرق تراقب الوضع عن كثب. أصبح بوليسيتش عنصراً أساسياً في هجوم ميلان، وقد جذبت أدائه المتسق اهتماماً من الخارج. أعاد ظهور الجناح في إيطاليا فعلياً سمعته كأحد أخطر المهاجمين في أوروبا، مما دفع العديد من الأندية الكبرى التي لم يتم الكشف عن أسمائها إلى مراقبة مدى توفره.
التخطيط على المدى الطويل
ورغم أن تمديد العقد لا يزال يمثل أولوية في المستقبل، إلا أن الروسونيري يفضلون التركيز على المرحلة الأخيرة من الموسم قبل إتمام إجراءات إبقاء الجناح لفترة طويلة بموجب عقد قد يمتد حتى عام 2031. ومن شأن هذا الالتزام الضخم أن يضمن بقاء بوليسيتش في ميلان خلال سنوات ذروة مستواه، مما يعزز مكانته كنجم معاصر في صفوف الفريق الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات.
الشرارة الأولى في تشكيلة أليجري
في الوقت الحالي، تظل الأنظار موجهة نحو أداء اللاعب الأمريكي على أرض الملعب، حيث لا يزال يمثل المحرك الرئيسي في تشكيلة ماكس أليجري. وقد كان الانتقال من لقب «كابتن أمريكا» إلى لقب «ملك سان سيرو» سلسًا للغاية، ورغم أن التوقف المؤقت للمفاوضات قد يثير بعض القلق بين صفوف المشجعين، إلا أن الهدف لا يزال يتمثل في ضمان توقيعه على عقد طويل الأمد بمجرد أن تهدأ الأمور في الموسم الحالي.
