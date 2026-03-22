لماذا تتلاشى آمال برناردو سيلفا في إتمام انتقاله إلى برشلونة مع اقتراب رحيل لاعب الوسط عن مانشستر سيتي

وفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن «أولوية سيلفا لا تزال تتمثل في اللعب مع برشلونة». ويُقال إن وكيل أعماله خورخي مينديز قد عرض خدماته على النادي الكتالوني. ورغم رغبة سيلفا في الانتقال، فإن «الوقت لا يعمل لصالحه».

يُزعم أن عروضاً قد قُدمت من قبل فرق تنفق أموالاً طائلة في الشرق الأوسط، حيث توجد صفقات مربحة هناك، في حين ترغب يوفنتوس في ضم سيلفا إلى الدوري الإيطالي. كما تم طرح فكرة العودة إلى جذوره في بنفيكا.

يقال إن سيلفا لديه "شكوك" بشأن كل هذه الانتقالات. وقد أوضح أنه سيغادر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لا يرغب في تمثيل أي فريق آخر هناك.