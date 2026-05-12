للمرة الثانية يرفض محمد صلاح.. وليد الفراج: لم يعد يناسب خطط دوري روشن، وجمهورنا لا يرحم!

أكد الإعلامي وليد الفراج أن النجم المصري محمد صلاح لم يعد يتناسب مع التوجهات الحالية لدوري روشن مشيرًا إلى أن ختام مسيرته في أوروبا أو أمريكا يعد الخيار الأفضل له في الوقت الراهن.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يكرر فيها الفراج نفس المضمون، حيث شهدت الساحة الرياضية تفاعلًا ملحوظًا عقب التصريحات التي أدلى بها سابقًا بخصوص مستقبل قائد المنتخب المصري.

وأوضح الفراج أن احتمالات انتقال صلاح إلى الملاعب السعودية باتت محل شك في ظل التغيرات التي تشهدها خطط الاستقطاب الرياضي بالتزامن مع اقتراب نهاية رحلة اللاعب في الملاعب الإنجليزية.



