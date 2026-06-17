للمرة الأولى .. نيمار يتدرب بمفرده في معسكر البرازيل استعدادًا لكأس العالم

على الرغم من إدراجه في القائمة النهائية للبطولة، وصل نيمار إلى معسكر المنتخب وسط تساؤلات كبيرة حول لياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق أثناء لعبه مع فريق سانتوس في 17 مايو.
ويتعافى نجم برشلونة و باريس سان جيرمان السابق، من إصابة عضلية من الدرجة الثانية، وهو تشخيص استلزم معالجة دقيقة من قبل الجهاز الطبي لتجنب أي انتكاسات أخرى.
وأشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن الطاقم الطبي يركز على خطة طويلة الأمد، بهدف رئيسي هو أن يكون اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في كامل لياقته البدنية عند بدء مرحلة خروج المغلوب، وهذا من شأنه أن يستبعده فعليًا من مباريات البرازيل المتبقية في المجموعة الثالثة ضد هايتي واسكتلندا.
وأفادت شبكة ESPN أن نيمار خضع لفحوصات طبية جديدة، الإثنين الماضي، لمتابعة تعافي العضلة، على الرغم من أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لم يؤكد هذه النتائج رسميًا بعد.