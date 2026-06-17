للمرة الأولى .. نيمار يتدرب بمفرده في معسكر البرازيل استعدادًا لكأس العالم

نيمار، الذي غاب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، انتقل أمس الثلاثاء من صالة الألعاب الرياضية إلى جانب الملعب، وفقًا لما أوردته شبكة ESPN.

وكانت هذه أول جلسة تدريبية له على العشب منذ وصول المنتخب البرازيلي إلى معسكره في موريستاون، بولاية نيو جيرسي. ويُعد مشهد عودة المهاجم الأسطوري إلى ارتداء حذاء كرة القدم تطورًا مرحبًا به بالنسبة لأمة تتوق بشدة لرؤية أيقونتها تعود إلى الملاعب.

وقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تحديثاً متفائلاً حول حالته، مشيراً إلى أن نيمار "اتخذ خطوة أخرى في مسار تعافيه" بظهوره في ملعب التدريب.

وأظهرت لقطات نشرها الاتحاد البرازيلي، المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان وهو يؤدي أول تمارين الجري له منذ الإصابة، ويتدرب عن كثب مع أحد أعضاء الجهاز الفني للمدرب كارلو أنشيلوتي.