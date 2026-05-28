يستعد عالم كرة القدم لنقل أنظاره نحو إنجلترا بعد أن أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رسميًا أن حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 سيُقام في لندن، للمرة الأولى في تاريخ الجائزة المرموقة.
للمرة الأولى .. إقامة حفل "البالون دور" رسميًا في لندن!
إنجاز تاريخي غير مسبوق للعاصمة الإنجليزية
في إعلان تاريخي لكرة القدم الإنجليزية، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومجلة "فرانس فوتبول"، أن الدورة السبعين لحفل توزيع جائزة الكرة الذهبية ستُقام في لندن يوم 26 أكتوبر، ويشكل هذا القرار خروجًا ملحوظًا عن التقاليد الراسخة للجائزة في باريس، حيث يسعى المنظمون إلى الاحتفاء بالانتشار العالمي لأكثر الجوائز الفردية رواجًا في عالم كرة القدم.
ويحمل اختيار المكان أهمية تاريخية عميقة. ووفقاً للبيان الرسمي: "يُشيد هذا الاختيار الرمزي للمكان باللاعب الإنجليزي السير ستانلي ماثيوز، الفائز الأول بالجائزة قبل 70 عاماً." ومن خلال إحضار جائزة الكرة الذهبية إلى لندن، يهدف المنظمون إلى تكريم إرث الرجل الذي بدأ كل شيء، مع تحديث الحدث لجيل جديد من المشجعين.
السعي وراء تاج ديمبيلي
بدأت المنافسة على جائزة عام 2026 تشتد بالفعل، حيث يتطلع اللاعبون إلى خلافة الحائز الحالي على الجائزة في فئة الرجال، عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، في حين ستدافع أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة، عن لقبها في فئة السيدات.
وتتجه الأضواء الآن نحو الجيل القادم من النجوم المستعدين للاستيلاء على العرش. هاري كين، الذي قدم موسمًا رائعًا مع بايرن ميونخ، حيث سجل 61 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة في 51 مباراة في جميع المسابقات، بينما حصد لقبين هما الدوري الألماني وكأس ألمانيا، إلى جانب الحذاء الذهبي الأوروبي، سيكون متعطشًا للفوز بالجائزة في بلده الأم.
ومن بين المرشحين الرئيسين الآخرين للفوز بلقب الرجال، النجم الإسباني لامين يامال، الذي احتل المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي؛ وقد قدم الشاب موسمًا رائعًا مع برشلونة، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة في 45 مباراة في طريقه للفوز بلقب الدوري الإسباني.
شراكة اليويفا وفرانس فوتبول
ويمثل الحدث الذي سيُقام في لندن، الذكرى السنوية الثالثة للشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ومجموعة «أماوري»، المالكة لمجلتي «فرانس فوتبول» و«ليكيب».
ومنذ عام 2024، تعمل المنظمتان معًا لتنظيم الحفل بشكل مشترك، مما يضمن بقاءه المعيار المطلق للتميز الفردي في عالم كرة القدم. ومن المتوقع أن تكون النسخة القادمة هي الأكثر مشاهدة في التاريخ، نظرًا للطابع البارز الذي يتسم به استضافة لندن لهذا الحدث.
وأضاف المنظمون: "من خلال تنظيم نسخته السبعين في عاصمة إنجلترا والمملكة المتحدة، تواصل الكرة الذهبية (Ballon d’Or) توسعها وتعزز مكانتها كعلامة تجارية مرموقة عالميًا."
ويأتي هذا التوسع في إطار خطوة تكتيكية أوسع نطاقاً لتناوب استضافة الحفل بين المراكز الرئيسية لكرة القدم، مما يرضي قواعد الجماهير المختلفة في جميع أنحاء العالم.
حفل الذكرى 70 لـ"بالون دور"
ورغم تحديد موعد الحفل والمدينة المضيفة، لا يزال عالم كرة القدم في انتظار الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين. ويمكن للجماهير توقع الإعلان عن القوائم المختصرة لجائزة الكرة الذهبية للرجال، وجائزة الكرة الذهبية للسيدات، وجائزة كوبا، وجائزة ياشين مع اقتراب موعد الحفل.
وستتجه الأنظار إلى عملية الاعتماد ولجان التصويت التي ستبدأ في تضييق نطاق اختيار أفضل المواهب في العالم، مع الأخذ في الاعتبار الإرث الأسطوري ليونيل ميسي، الذي لا يزال اللاعب الأكثر حصدا للألقاب في تاريخ الجائزة برصيد قياسي بلغ ثمانية ألقاب.