للحقيقة وجه آخر | القصة أخطر من مونديال أو "مؤامرة استبدال".. فينيسيوس جونيور يُقتل ببطء منذ عامين!

الآن وبعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية، لنحاول أن ننظر إلى قصة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ بعيدًا عن نظرية المؤامرة التي تفيد بقتله واستبداله بشخصٍ آخر، أو حتى تبريرات اللاعب نفسه.

هذه النظرة التي نقصدها؛ قد تقودنا إلى أن فينيسيوس يتعرض لـ"القتل البطيء" أساسًا، منذ عام 2024.

نعم عزيزي القارئ.. ربما انهيار مستوى فينيسيوس الذي نراه الآن؛ هو أمر "تراكمي" لما يحدث معه منذ أكثر من عامين، على النحو التالي:

* أولًا: خسارة "الكرة الذهبية" 2024

في عام 2024 كانت جميع الأنظار تتجه إلى فينيسيوس، للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية"؛ خاصة أنه قدّم موسمًا مبهرًا مع ريال مدريد وقتها، كلله بالتتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

لكن المفاجأة الكبرى؛ هي أن فينيسيوس خسر الجائزة بشكلٍ رسمي، لمصلحة النجم الإسباني المخضرم رودري هيرنانديز.

رودري كان يلعب وقتها في صفوف نادي مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة صيف 2026؛ حيث ساهم تتويجه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وكأس أمم أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا، في حصوله على جائزة "الكرة الذهبية" آنذاك.

* ثانيًا: تراجع قيمته مع ريال مدريد

خلال الميركاتو الصيفي لنفس العام، الذي خسر فيه فينيسيوس جائزة "الكرة الذهبية" 2024؛ تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، قادمًا من العملاق العاصمي باريس سان جيرمان.

انضمام مبابي إلى ريال مدريد؛ يمكن القول إنه أثر على فينيسيوس من 3 جوانب أساسية، هي:

- 1/ فنيًا: أصبحت أدوار مبابي تتداخل مع فينيسيوس؛ خاصة أن النجم الفرنسي يعشق الانطلاق من الجناح الأيسر إلى عمق الملعب.

- 2/ ماليًا: أصبح مبابي هو صاحب أعلى راتب في صفوف ريال مدريد؛ ما صاحبه شعور النجم البرازيلي بعدم التقدير.

- 3/ جماهيريًا: أصبح يُنظر إلى مبابي على أنه النجم الأول في صفوف ريال مدريد؛ بالتزامن مع أهدافه العديدة في كل موسم.

* ثالثًا: أزمة تجديد العقد مع الريال

لأكثر من عام؛ ظل هُناك خلاف بين فينيسيوس وإدارة ريال مدريد، على شروط تجديد العقد بين الطرفين.

وكما ذكرنا.. فينيسيوس أراد رفع راتبه، ليتساوى مع مبابي - وفقًا لوسائل إعلام مختلفة -؛ وهو ما ظل مجلس إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، يعارضه لفترة طويلة.

وبدأ فينيسيوس يلوح بالعروض الضخمة التي يتلقاها من السعودية، وحتى من نادي آرسنال الإنجليزي؛ قبل أن يتوصل اللاعب و"الميرينجي" إلى اتفاق رسمي مؤخرًا، على تجديد العقد حتى 30 يونيو 2032.

* رابعًا: التنمر وعمليات التجميل

بعيدًا عن الجانب الرياضي؛ فإن فينيسيوس مر بمرحلتين قد يكونا أثرا بشكلٍ أو آخر على مستواه الفني والبدني، وهما:

- 1/ التنمر: لسنوات عديدة؛ تعرض فينيسيوس لهتافات "عنصرية" مع السخرية منه، ما جعله يدخل في مشادة مع كثير من الجماهير خلال المباريات.

- 2/ التجميل: انشغل فينيسيوس بعد كأس العالم 2026 بـ"عمليات التجميل"، حيث خضع لإجراء تجميلي غيّر ملامح منطقة الذقن والفك؛ ليتزامن ذلك مع نقاشات وانتقادات بشأن حالته البدنية، وخسارة كتلته العضلية.