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أحمد فرهود

للحقيقة وجه آخر | القصة أخطر من مونديال أو "مؤامرة استبدال".. فينيسيوس جونيور يُقتل ببطء منذ عامين!

فقرات ومقالات
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
البرازيل
كيليان مبابي
الدوري الإسباني
كأس العالم

ملفات جدلية في الملاعب الرياضية..

في عالم كرة القدم.. لا تنتهي القصة دائمًا عند ما نراه أو نسمعه للمرة الأولى؛ فخلف كل خبر متداول، وتصريح مثير للجدل، وواقعة تشغل الجماهير، قد تختبئ تفاصيل أخرى.

ومن هُنا تأتي سلسلة "للحقيقة وجه آخر"؛ التي تعود بنا إلى أصل الروايات، وتستعرض بعض الآراء المختلفة حولها، بحثًا عمّا قد لا يظهر في الصورة الأولى.

وبالطبع.. خلال هذه السلسلة، نحن لا نبحث عن رواية بديلة لمجرد مخالفة رأي البعض؛ وإنما نطرح السؤال الذي قد يكون أهم من الخبر نفسه: "هل عرفنا القصة كاملة؟".

والحلقة الثالثة من سلسلتنا تطرق إلى أسباب انهيار مستوى الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، سواء مع منتخب بلاده أو ناديه الإسباني العملاق ريال مدريد؛ لنصل إلى النقطة الأخطر، وهي حقيقة قتل هذا اللاعب واستبداله بشخصٍ آخر.. دعونا نتعرف على التفاصيل، ونبحث عن الوجه الآخر للقصة.

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    انهيار المستوى.. نظرية المؤامرة تلاحق فينيسيوس جونيور

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أننا أمام حقيقة واقعية بخصوص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وهي الانهيار الكبير في مستواه الفني والبدني، مع تراجع أرقامه التهديفية.

    وارتبط هذا الانهيار الكبير في مستوى فينيسيوس، مع تغيّر مظهر اللاعب البالغ من العمر 26 سنة؛ لتبدأ بعض نظريات المؤامرة تطفو على الساحة العالمية، وهي:

    * أولًا: قتل فينيسيوس على يد المخابرات الأمريكية؛ بعد انتهاء مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: استبدال فينيسيوس بشخصٍ آخر شبيه له بعد قتله؛ وذلك لعدم الإخلال ببعض العقود التجارية الضخمة.

    وللتأكيد على هذه النظرية؛ فقد استشهد البعض باختفاء بعض "الوشوم" من جسد فينيسيوس، وكذلك تغيّر الكتلة العضلية ونبرة صوته.

    ولذا.. يرى أصحاب هذه النظرية، أن من يلعب مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل الأول لكرة القدم الآن، ليس فينيسيوس الحقيقي الذي نعرفه، وإنما شخص شبيه به فقط لا غير؛ وهو ما أدى إلى أننا نرى اختلافًا كبيرًا في المستوى الفني والبدني، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    فينيسيوس.. عفوًا، تبريرك النفسي لم يقنعني بشكلٍ كبير!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر، دعونا نتطرق إلى تبرير النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ لمسألة تراجع مستواه الفني والبدني، بعد بطولة كأس العالم 2026.

    فينيسيوس اعترف بعد خسارة البرازيل أمام النرويج، والخروج من بطولة كأس العالم 2026، أنه احتاج إلى عدة أيام للتفكير؛ واصفًا شعوره بـ"الإحباط الهائل"، خاصة أن المنتخب كان يمتلك مجموعة قوية للوصول بعيدًا - على حد قوله -.

    لكن.. "هل تبرير فينيسيوس لانهيار مستواه الفني والبدني مقنع لنا؟!"؛ من ناحيتي سأقول "لا" بنسبة كبيرة، للأسباب التالية:

    * أولًا: منتخب البرازيل لم يكن مرشحًا كبيرًا أساسًا؛ للتتويج بلقب كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: البرازيل رغم مستواها المتطور خلال بطولة كأس العالم 2026؛ إلا أنها لم تواجه اختبارًا بحجم قوة منتخب النرويج قبل مباراة دور الـ16.

    بمعنى.. منتخب البرازيل رغم اسمه الكبير والأسطوري في عالم الساحرة المستديرة؛ لكنه لم يكن يمر بأفضل فتراته، كما لم يعد يمتلك تلك الأسماء القادرة على جلب لقب المونديال - مثل السابق -.

    وليس معنى هذا أن كتيبة "السامبا"، لم تكن مرشحة للقب العالمي نهائيًا؛ بل أننا نقصد أنه كان يوجد العديد من المنتخبات الأكثر جاهزية، لاعتلاء منصة التتويج بالفعل.

    أما لمن يرى أن المنتخب البرازيلي، قدّم أداءً رائعًا في بطولة كأس العالم 2026؛ فمع كل الاحترام له.. نستطيع القول إنه لم يواجه خصمًا قويًا أساسًا، باستثناء مباراة المغرب التي انتهت بالتعادل (1-1)، والتي أظهرت خلالها كتيبة "السامبا" معاناة واضحة في بعض الفترات.

    وهذا ليس تقليلًا أبدًا من أي منتخب؛ لكن من الطبيعي أن تفوز البرازيل على هايتي واسكتلندا في "دور المجموعات"، وبنفس النتيجة (3-0).

    وفي الإقصائيات.. واجه منتخب البرازيل نظيره الياباني بدور الـ32، وتمكن من الفوز (2-1) آنذاك؛ قبل أن تأتي مباراة ثمن النهائي ضد الخصم الأقوى وقتها وهو الفريق النرويجي، ليجد أبناء "السامبا" أنفسهم يودعون البطولة العالمية.

    أي أن فوز البرازيل على منافسين "ضعفاء"، لا يُمكن أن يجعل فينيسيوس يشعر بأن منتخبه مرشحًا كبيرًا للتتويج بلقب كأس العالم 2026؛ ثم يعقب ذلك "إحباط" و"انهيار نفسي"، يقوده لهذا المستوى الفني الكارثي في النهاية.

  • Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty

    بعيدًا عن "المؤامرة".. أسباب انهيار مستوى فينيسيوس

    الآن وبعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية، لنحاول أن ننظر إلى قصة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد؛ بعيدًا عن نظرية المؤامرة التي تفيد بقتله واستبداله بشخصٍ آخر، أو حتى تبريرات اللاعب نفسه.

    هذه النظرة التي نقصدها؛ قد تقودنا إلى أن فينيسيوس يتعرض لـ"القتل البطيء" أساسًا، منذ عام 2024.

    نعم عزيزي القارئ.. ربما انهيار مستوى فينيسيوس الذي نراه الآن؛ هو أمر "تراكمي" لما يحدث معه منذ أكثر من عامين، على النحو التالي:

    * أولًا: خسارة "الكرة الذهبية" 2024

    في عام 2024 كانت جميع الأنظار تتجه إلى فينيسيوس، للتتويج بجائزة "الكرة الذهبية"؛ خاصة أنه قدّم موسمًا مبهرًا مع ريال مدريد وقتها، كلله بالتتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

    لكن المفاجأة الكبرى؛ هي أن فينيسيوس خسر الجائزة بشكلٍ رسمي، لمصلحة النجم الإسباني المخضرم رودري هيرنانديز.

    رودري كان يلعب وقتها في صفوف نادي مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة صيف 2026؛ حيث ساهم تتويجه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وكأس أمم أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا، في حصوله على جائزة "الكرة الذهبية" آنذاك.

    * ثانيًا: تراجع قيمته مع ريال مدريد

    خلال الميركاتو الصيفي لنفس العام، الذي خسر فيه فينيسيوس جائزة "الكرة الذهبية" 2024؛ تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، قادمًا من العملاق العاصمي باريس سان جيرمان.

    انضمام مبابي إلى ريال مدريد؛ يمكن القول إنه أثر على فينيسيوس من 3 جوانب أساسية، هي:

    - 1/ فنيًا: أصبحت أدوار مبابي تتداخل مع فينيسيوس؛ خاصة أن النجم الفرنسي يعشق الانطلاق من الجناح الأيسر إلى عمق الملعب.

    - 2/ ماليًا: أصبح مبابي هو صاحب أعلى راتب في صفوف ريال مدريد؛ ما صاحبه شعور النجم البرازيلي بعدم التقدير.

    - 3/ جماهيريًا: أصبح يُنظر إلى مبابي على أنه النجم الأول في صفوف ريال مدريد؛ بالتزامن مع أهدافه العديدة في كل موسم.

    * ثالثًا: أزمة تجديد العقد مع الريال

    لأكثر من عام؛ ظل هُناك خلاف بين فينيسيوس وإدارة ريال مدريد، على شروط تجديد العقد بين الطرفين.

    وكما ذكرنا.. فينيسيوس أراد رفع راتبه، ليتساوى مع مبابي - وفقًا لوسائل إعلام مختلفة -؛ وهو ما ظل مجلس إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، يعارضه لفترة طويلة.

    وبدأ فينيسيوس يلوح بالعروض الضخمة التي يتلقاها من السعودية، وحتى من نادي آرسنال الإنجليزي؛ قبل أن يتوصل اللاعب و"الميرينجي" إلى اتفاق رسمي مؤخرًا، على تجديد العقد حتى 30 يونيو 2032.

    * رابعًا: التنمر وعمليات التجميل

    بعيدًا عن الجانب الرياضي؛ فإن فينيسيوس مر بمرحلتين قد يكونا أثرا بشكلٍ أو آخر على مستواه الفني والبدني، وهما:

    - 1/ التنمر: لسنوات عديدة؛ تعرض فينيسيوس لهتافات "عنصرية" مع السخرية منه، ما جعله يدخل في مشادة مع كثير من الجماهير خلال المباريات.

    - 2/ التجميل: انشغل فينيسيوس بعد كأس العالم 2026 بـ"عمليات التجميل"، حيث خضع لإجراء تجميلي غيّر ملامح منطقة الذقن والفك؛ ليتزامن ذلك مع نقاشات وانتقادات بشأن حالته البدنية، وخسارة كتلته العضلية.

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  • Vinicius Junior Brazil 2026Getty

    كلمة أخيرة.. فينيسيوس يتعرض لـ"القتل البطيء" منذ 2024!

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ، أن هُناك الكثير من العوامل المشتركة منذ أكثر من عامين، قد تكون وراء انهيار مستوى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، والذي نشاهده الآن؛ بعيدًا عن نظريات المؤامرة التي تم ترويجها، خلال الأيام الماضية.

    هذه العوامل المشتركة، والتي تحدثنا عنها في السطور الماضية بالفعل؛ بعضها خارجة عن إرادة فينيسيوس، وأخرى اللاعب نفسه هو المذنب فيها بالتأكيد.

    والبعض قد يقول؛ كيف هذه العوامل يتعرض لها منذ أكثر من عامين، ورغم ذلك تألق النجم البرازيلي في بطولة كأس العالم 2026.

    هُنا.. نحن نستطيع الرد؛ قائلين: "قارن عزيزي القارئ بين مستوى فينيسيوس في عز تألقه مع ريال مدريد، وما أعقب خسارته جائزة (الكرة الذهبية 2024) وتعاقد ناديه مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي تحديدًا".

    والحقيقة؛ نحن شاهدنا انخفاضًا تدريجيًا في مستوى فينيسيوس جونيور، وصولًا إلى ما أصبح عليه الآن.

    أما بخصوص كأس العالم 2026؛ فنعم.. فينيسيوس ظهر بشكلٍ جيد للغاية في معظم المباريات، وسجل أربعة أهداف وصنع آخر خلال البطولة، ولكنه لم يتمكن من الظهور في أوقات الحسم، أو قيادة البرازيل لتجاوز دور الـ16.

    لذا.. فإننا إذا أردنا الابتعاد عن نظرية المؤامرة وما شابه؛ فيكفي القول إن فينيسيوس يتعرض لـ"القتل البطيء" منذ عام 2024، نفسيًا ورياضيًا وذهنيًا.

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