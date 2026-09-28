للحقيقة وجه آخر | من حداد نيبال إلى هتافات جوتا.. الدين في مدرجات الملاعب السعودية "مبدأ أم انتقائية؟"

بالحديث عن واقعة "دقيقة الحداد" على ضحايا نيبال؛ لنطرح سؤالًا مهمًا: "هل كانت صافرات الاستهجان نابعة فعلًا من موقف ديني؟".

نعم.. هناك آراء فقهية ترى أن الوقوف حدادًا بهذه الصورة ليس مشروعًا، وتعدّه من البدع المحدثة؛ وهو موقف تبنته جهات إفتائية سعودية.

لكن في المقابل.. فإن المسألة ليست محل اتفاق؛ إذ أجازت دار الإفتاء المصرية الوقوف دقيقة صمت حدادًا وتكريمًا، معتبرة أن لهذا التصرف أصلًا في الشريعة الإسلامية، ومستندة إلى أحاديث تتعلق بالقيام للجنازة واحترام الإنسان.

ومن ذلك الحديث الشريف: أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: "أَلَيْسَتْ نَفْسًا".

وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن الوقوف مع الصمت لمدة دقيقة أو نحوها، يُمكن أن يكون وسيلة للتكريم وأخذ العبرة والعظة وتعظيم أمر الله تعالى؛ فعلى الرغم من أن ردها كان على سؤال بخصوص الشهداء والعلماء، فإنها تطرقت إلى غير المسلمين كذلك.

- الشهداء والمسلمون: دار الإفتاء نصّت عليهم صراحة؛ ضمن الحالات التي أجازت لها الوقوف دقيقة صمت.

- غير المسلمين: الفتوى تستدل على جواز أصل القيام احترامًا للميت - حتى لو كان يهوديًا أو كافرًا -؛ ثم توسّع الحكم إلى الوقوف الرمزي للتكريم والاعتبار.

وبالتالي.. فإن "دقيقة الحداد" في الملاعب تظل إجراءً رمزيًا تتبناه المؤسسات الرياضية، للتعبير عن التضامن مع الضحايا؛ بينما يبقى الحكم الشرعي المتعلق بالمشاركة فيها، محل خلاف فقهي.

وحتى إذا أخذنا بالرأي الفقهي الذي يرى عدم مشروعية الوقوف "دقيقة حداد"، فإن ذلك لا يمنح الجمهور تلقائيًا مبررًا لأي سلوك آخر داخل المدرجات؛ لأن هناك فارقًا بين أمرين مهمين للغاية، هما:

* أولًا: أن ترفض المشاركة في طقس لا تراه مشروعًا.

* ثانيًا: أن يتحول هذا الرفض إلى صافرات أو هتافات إساءة للآخرين.

وأساسًا.. إذا كان بعض المشجعين يستندون إلى موقف ديني لرفض "دقيقة الحداد"؛ فهل ينبغي أن تكون المعايير الدينية والأخلاقية حاضرة بالقدر نفسه عند التعامل مع بقية السلوكيات الجماهيرية المثيرة للجدل؟!.