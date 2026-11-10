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أحمد فرهود

للحقيقة وجه آخر | السعوديون عانوا منها وحارس برشلونة كاد يكرر مأساة خيسوس دي ميجيل.. هكذا نقضي على كرة القدم القبيحة!

فقرات ومقالات
J. de Miguel
جوان جارسيا
ياسر الشهراني
محمد العويس
خيسوس اوونو
تينيريفي
برشلونة
السعودية

ملفات جدلية في الملاعب الرياضية..

في عالم كرة القدم.. لا تنتهي القصة دائمًا عند ما نراه أو نسمعه للمرة الأولى؛ فخلف كل خبر متداول، وتصريح مثير للجدل، وواقعة تشغل الجماهير، قد تختبئ تفاصيل أخرى.

ومن هنا تأتي سلسلة "للحقيقة وجه آخر"؛ التي تعود بنا إلى أصل الروايات، وتستعرض وجهات النظر المختلفة حولها، بحثًا عمّا قد لا يراه البعض من الوهلة الأولى.

وبالطبع.. خلال هذه السلسلة، نحن لا نبحث عن رواية بديلة لمجرد مخالفة رأي البعض؛ وإنما نطرح السؤال الذي قد يكون أهم من الخبر نفسه: "هل عرفنا القصة كاملة؟".

والحلقة الرابعة من سلسلتنا، تتناول حوادث المستطيل الأخضر، وآخرها وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميجيل؛ لنصل إلى النقطة الأكثر خطورة، وهي هل قوانين كرة القدم الحالية كافية لمنع مثل هذه المآسي.. دعونا نتعرف على التفاصيل، ونبحث عن الوجه الآخر للقصة.

  • Jesús de MiguelIMAGO

    حوادث كرة القدم متعددة.. وخيسوس دي ميجيل آخر الضحايا!

    في البداية وقبل كل شيء.. يجب التفريق بين حوادث كرة القدم، التي دفع ثمنها الكثير من اللاعبين؛ سواء بفقدان حياتهم فوق أرضية المستطيل الأخضر، أو بالتعرض لإصابات خطيرة للغاية.

    هذه الحوادث التي شهدتها ملاعب كرة القدم، يمكن تقسيمها إلى "3 أنواع مختلفة"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حوادث اصطدام انتهت بالوفاة.

    * ثانيًا: حوادث اصطدام بالرأس؛ كادت تنهي حياة لاعبين.

    * ثالثًا: وفيات مفاجئة داخل الملعب؛ لأسباب طبية.

    وبخصوص النوع الأول تحديدًا؛ فقد عاش العالم أجمع مأساة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميجيل، الذي توفي عقب واقعة مباراة فريقه تينيريفي ضد أندورا، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.

    وقتها.. حاول دي ميجيل اللحاق بكرة طويلة، في هجمة مرتدة سريعة بالدقيقة 90+6؛ ليصطدم بقوة بالغيني جيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا الأول لكرة القدم.

    أوونو خرج من مرماه لمنافسة المهاجم على الكرة، وقفز متقدمًا بركبته، لتصطدم بصدر دي ميجيل بقوة، الأمر الذي أدى إلى سقوط الأخير فاقدًا للوعي، ونقله إلى المستشفى بصورة عاجلة؛ قبل إعلان وفاته في صباح اليوم التالي مباشرة.

    والمثير في الأمر عزيزي القارئ؛ أن إسبانيا شهدت واقعة مأساوية مشابهة، خلال موسم 1986-1987، عندما توفي حارس مرمى نادي مالاجا خوسيه أنطونيو جاياردو.

    جاياردو تعرض لاصطدام قوي مع المهاجم البرازيلي بالتازار، خلال مواجهة سيلتا فيجو يوم 21 ديسمبر 1986؛ وذلك بعد خروجه لمنافسة الأخير على الكرة.

    هذا الاصطدام تسبب في إصابة جاياردو في رأسه، ونقله إلى المستشفى؛ حيث خضع للملاحظة الطبية، قبل عودته إلى مالاجا.

    لكن حالة جاياردو الصحية تدهورت لاحقًا، ليُنقل مجددًا إلى المستشفى في 7 يناير 1987، بعد إصابته بنزيف دماغي؛ قبل أن يفارق الحياة يوم 15 من الشهر نفسه، إثر توقف قلبي.

  • imago-sport-1084424084.jpgIMAGO / NurPhoto

    قوانين كرة القدم وعلاقتها بحادثة خيسوس دي ميجيل!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتحدث عن قوانين كرة القدم، وعلاقتها بالحوادث المشابهة لمأساة وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميجيل.

    وإذا نظرنا إلى "القانون رقم 12"، المتعلق بالمخالفات وسوء السلوك، سنجد أنه الأكثر ارتباطًا بحادثة دي ميجيل؛ حيث يحدد القانون 3 مستويات لتقييم طبيعة التدخل، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الإهمال.. ارتكاب مخالفة دون توخي الحذر الكافي، ولا يستوجب ذلك بطاقة بالضرورة.

    * ثانيًا: التهور.. تنفيذ التدخل دون مراعاة الخطر أو العواقب المحتملة على المنافس؛ وهو ما يستوجب بطاقة صفراء.

    * ثالثًا: استخدام القوة المفرطة.. تجاوز القوة اللازمة للتدخل، وتعريض سلامة المنافس للخطر؛ وهو ما يستوجب بطاقة حمراء.

    والأهم أن القانون يعتبر التدخل الذي يستخدم فيه اللاعب قوة مفرطة، أو يتصرف بوحشية، لعبًا عنيفًا يستوجب الطرد؛ حتى لو كان ينافس على الكرة.

    - ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى حادثة دي ميجيل؟!

    خروج الحارس الغيني جيسوس أوونو لمنافسة دي ميجيل على الكرة، خلال مباراة تينيريفي وأندورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليس مخالفة تلقائيًا؛ لكن طريقة الالتحام وشدته ومدى تعريض المنافس للخطر، تظل عناصر أساسية في تقييم الحالة تحكيميًا.

    وهنا لا بد من التفريق بين أمرين مهمين للغاية؛ أولهما أن الطرد الرياضي لا يعني بالضرورة ثبوت المسؤولية الجنائية، وثانيهما أن وقوع الوفاة لا يثبت وحده أن اللاعب ارتكب مخالفة تستوجب الطرد، بل يجب تقييم طبيعة التدخل وظروفه، ومدى توافقه مع قوانين اللعبة.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    حارس برشلونة.. عالم كرة القدم لا يتعلم من أخطائه!

    الآن، وبعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ دعونا نتوقف أمام لقطة مثيرة شهدتها مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي أستون فيلا الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    هذه المباراة أُقيمت يوم الثالث من نوفمبر 2026، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إقليم كتالونيا؛ أي في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه عن وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميجيل، لاعب فريق تينيريفي الأول لكرة القدم.

    وفي تلك المباراة.. خرج حارس برشلونة جوان جارسيا من مرماه، لمنافسة مهاجم أستون فيلا إيميليانو بوينديا على الكرة؛ قبل أن تحدث مواجهة خطيرة بين اللاعبين، ويسقط الحارس الكتالوني على أرضية المستطيل الأخضر متأثرًا بالاحتكاك.

    اللقطة جاءت بعدما نجح جارسيا في الوصول إلى الكرة برأسه، بينما رفع بوينديا قدمه إلى مستوى مرتفع للغاية، واقترب بحذائه من وجه حارس برشلونة؛ في مشهد أثار مخاوف الجماهير، خصوصًا أنه جاء بعد مأساة وفاة دي ميجيل بفترة قصيرة للغاية.

    - إذًا.. لماذا طرحنا مثال جارسيا وبوينديا؟!

    السبب بسيط عزيزي القارئ؛ وهو أن الالتحامات الخطيرة التي تشهدها ملاعب كرة القدم لا تزال مستمرة، رغم المآسي التي شهدتها اللعبة، بل إننا تابعنا واقعة مثيرة للجدل في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه عن وفاة دي ميجيل.

    بمعنى.. المسألة هنا أصبحت تتعلق بضرورة مناقشة إمكانية تطوير قوانين كرة القدم نفسها، لمنع الحوادث قبل وقوعها؛ من خلال وضع قيود أكثر وضوحًا على بعض الحركات التي يؤديها اللاعبون أثناء المنافسة على الكرة، حتى لو لم تكن كل صورها مخالفة صريحة في الوقت الحالي.

    * 1- القفز باستخدام الركبة المرتفعة:

    تخيل عزيزي القارئ، لاعبًا يقفز لمنافسة خصمه على كرة هوائية؛ لكنه يرفع ركبته بقوة إلى مستوى الصدر أو الوجه.

    لذا فإن الفكرة المقترحة؛ هي وضع ضوابط أكثر صرامة على استخدام الركبة المرتفعة أثناء القفز، خصوصًا عندما تتحول إلى وسيلة لخلق مساحة أو حماية اللاعب لنفسه على حساب سلامة المنافس.

    إلا أن هناك نقطة قانونية مهمة؛ وهي أن قوانين اللعبة الحالية لا تسمح أصلًا باستخدام الركبة بطريقة تعرض المنافس للخطر، ويمكن اعتبار ذلك لعبًا متهورًا أو استخدامًا للقوة المفرطة، وفقًا لطبيعة الحالة.

    وبالتالي.. السؤال ليس: "هل نحتاج إلى تجريم الحركة بالكامل؟"، بل: "هل نحتاج إلى تعريف أكثر دقة لمستويات ارتفاع الركبة، واتجاهها، ومدى خطورتها على المنافس؟".

    * 2- القفز بالقدم المرفوعة أو باستخدام باطن الحذاء:

    هذه من أهم النقاط التي يمكن مناقشتها؛ حيث يرفع الكثير من اللاعبين أقدامهم إلى مستوى رأس منافسيهم، من أجل السيطرة على الكرة أو محاولة لعبها بباطن الحذاء، رغم وجود لاعب آخر بالقرب منهم.

    وهنا قد تتمثل بعض الأفكار المقترحة في: "منع رفع القدم بطريقة تعرض رأس أو صدر المنافس للخطر، وتشديد العقوبة إذا كانت مسامير الحذاء متجهة نحو جسم المنافس، وعدم اشتراط حدوث تلامس فعلي حتى تتم معاقبة اللاعب".

    والأمر الأخير موجود بالفعل في القانون الحالي؛ إذ يمكن معاقبة اللاعب على اللعب بطريقة خطيرة، حتى دون حدوث احتكاك فعلي مع المنافس.

    ولكن.. هل نحتاج إلى ضوابط أكثر وضوحًا بشأن رفع القدم إلى مستويات خطيرة أثناء المنافسة على الكرة، بما يقلل من احتمالات وقوع إصابات بالغة؟.

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  • صعبة ولكن.. هكذا نقضي على "كرة القدم القبيحة"!

    أخيرًا، وقبل إسدال الستار على تقريرنا الخاص بحوادث المستطيل الأخضر وقوانين كرة القدم؛ يجب الإشارة إلى نقطتين في غاية الأهمية، وهما:

    * أولًا: كرة القدم لعبة تنافسية؛ خاصة مع خطة الضغط العالي التي تطبقها الكثير من الأندية حاليًا.

    * ثانيًا: هناك بعض الحركات وردود الفعل التلقائية التي يقوم بها اللاعبون أثناء التنافس على الكرة؛ دون أن يكون هدفهم تهديد سلامة المنافس أو تعريض حياته للخطر.

    ومن هنا.. قد يقول البعض إن هناك نقاطًا استعرضناها في تقريرنا، لا يمكن التحكم فيها بشكل كامل، وأن القوانين المستخدمة حاليًا كافية للتعامل معها.

    لكن لنبسط الأمر عزيزي القارئ؛ ونعطي مثالًا بالقمة الكبيرة في الدوري الإسباني، بين العملاق الكتالوني برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد.

    قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد، التي أقيمت مساء يوم الأحد الماضي، على ملعب "رياض إير متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية؛ شهدت لقطة مثيرة بطلها الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني.

    فليك قام باستبدال جناحه الإنجليزي أنتوني جوردون في الدقيقة 86؛ حيث تباطأ اللاعب كثيرًا أثناء خروجه من الملعب، الأمر الذي جعل المدرب الألماني ينفعل عليه بشدة.

    "هل تعرف لماذا انفعل فليك على جوردون عزيزي القارئ؟!"؛ بسبب أن القوانين الجديدة تنص على ضرورة خروج اللاعب المستبدل من أرضية الملعب خلال 10 ثوانٍ، وإذا لم يلتزم بهذه المهلة، يتأخر دخول بديله حتى أول توقف في اللعب بعد مرور دقيقة على استئناف المباراة.

    وآنذاك.. كان برشلونة متقدمًا (2-1)؛ لذا شعر فليك بالخوف من اضطرار فريقه إلى اللعب منقوصًا، ولو لفترة من الوقت، بسبب تباطؤ جوردون في الخروج من الملعب.

    وهذا ما نقصده عزيزي القارئ؛ إذا كان المدربون واللاعبون يخشون الآن إهدار الوقت، حتى لا يُعاقب فريقهم باللعب منقوصًا، فمن المنطقي أن تكون هناك ضوابط وعقوبات أكثر صرامة فيما يتعلق باللعب العنيف واستخدام الحركات التي قد تعرّض حياة المنافسين للخطر.

    بمعنى.. هناك قوانين بالفعل ضد اللعب العنيف واستخدام القوة المفرطة؛ ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط أكثر صرامة، تجعل اللاعب يفكر مائة مرة قبل الإقدام على إحدى الحركات الخطيرة.

    نعم؛ هذه الحركات الخطيرة قد تكون عواقبها كارثية، وقد أودت بحياة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميجيل، كما أن الجمهور السعودي بالذات لا يزال يتذكر واقعة حارس المرمى محمد العويس مع ياسر الشهراني.

    ففي مواجهة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، ضمن منافسات كأس العالم 2022؛ وتحديدًا في الوقت بدل الضائع، اندفع العويس للتعامل مع كرة عرضية، لكنه اصطدم بركبته برأس الشهراني، الذي سقط أرضًا متأثرًا بقوة الالتحام.

    الواقعة كانت مرعبة؛ حيث فقد الشهراني الوعي، قبل نقله إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات عن تعرضه لإصابات قوية في الرأس والصدر والبطن، شملت كسورًا في الفك وعظام الوجه، فضلًا عن إصابة في البنكرياس استدعت تدخلًا جراحيًا، ثم خضع لعملية أخرى لعلاج عظام الوجه.. الحمد لله، تكللت العمليتان بالنجاح.

    وفي النهاية.. نحن لا نطالب بتحويل كرة القدم إلى لعبة خالية من الالتحامات؛ فهذا أمر مستحيل، ولا نطالب أيضًا بمعاقبة كل لاعب لمجرد دخوله في صراع بدني مع منافسه.

    لكننا نطرح سؤالًا يستحق النقاش: "هل يمكن تطوير القوانين بحيث لا تنتظر وقوع الإصابة، أو حتى حدوث التلامس، قبل التعامل بصرامة مع حركة تحمل خطرًا واضحًا على سلامة لاعب آخر؟.. وهل يمكن وضع معايير أكثر دقة للتعامل مع رفع القدم إلى مستوى الرأس أو الصدر، واستخدام الركبة أو الكوع بطريقة قد تتسبب في إصابات بالغة؟".

    فالفارق كبير بين حركة غير مقصودة في إطار التنافس الطبيعي، وتصرف يعرّض حياة المنافس للخطر بسبب تهور أو استخدام قوة لا داعي لها؛ ومن هنا.. لا بد أن تكون هناك مساحة أكبر للوقاية، وليس الاكتفاء بمعاقبة المخالفة بعد وقوعها.

    * تابع الحلقات السابقة من سلسلة "للحقيقة وجه آخر"..

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