لكن وهل يستطيع تعويض كريستيانو رونالدو؟!.. وهم فيليكس ولعنة المدرب الواحد!

عاد الحديث مجددًا عن جواو فيليكس وكأنه المنقذ المنتظر للكرة البرتغالية، عقب ظهوره اللافت في فترة التوقف الدولي الحالية وتسجيله هدفين في أول مباراتين للمدرب الجديد جورج جيسوس أمام ويلز والنرويج، والحقيقة أن هذا المشهد ليس جديدًا على كل من تابع مسيرة هذا اللاعب منذ خروجه من بنفيكا، فنحن أمام نمط كربوني يتكرر بحذافيره في كل محطة جديدة يمر بها.

إذ يبدأ دائمًا بانفجار مهاري يخطف الأبصار، يتبعه ضجيج إعلامي واسع يتحدث عن ولادة نجم سوبر، قبل أن يخفت هذا البريق تدريجيًّا مع مرور الجولات ليعود اللاعب إلى نقطة الصفر، مجرد موهبة استعراضية تعجز عن الصمود أمام متطلبات المستوى العالي.